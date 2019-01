Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdfa4a73-2789-455b-9475-17aa3badd668","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Gigi Wu, a tajvani híresség szakadékba zuhant túrázás közben.","shortLead":"Gigi Wu, a tajvani híresség szakadékba zuhant túrázás közben.","id":"20190122_baleset_erte_halalra_fagyott_a_bikinis_turazo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdfa4a73-2789-455b-9475-17aa3badd668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231ff347-5ad8-4bb1-9d48-8d824fb84527","keywords":null,"link":"/elet/20190122_baleset_erte_halalra_fagyott_a_bikinis_turazo","timestamp":"2019. január. 22. 18:03","title":"Baleset érte, halálra fagyott a bikinis túrázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f06c0a-0d3f-4b09-97c7-4718939240aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A többségi tulajdonos közleményben tudatta, hogy a cég piaci pozícióját nem befolyásolja a \"sajnálatos esemény\", de úgy tűnik, a befektetőket nem sikerült megnyugtatni.","shortLead":"A többségi tulajdonos közleményben tudatta, hogy a cég piaci pozícióját nem befolyásolja a \"sajnálatos esemény\", de...","id":"20190121_Zuhanni_kezdtek_az_Est_Media_reszvenyei_Andy_Vajna_halalanak_hirere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6f06c0a-0d3f-4b09-97c7-4718939240aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90fdbc2a-157f-451d-9e88-912b1f5e6375","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_Zuhanni_kezdtek_az_Est_Media_reszvenyei_Andy_Vajna_halalanak_hirere","timestamp":"2019. január. 21. 16:23","title":"Zuhanni kezdtek az Est Média részvényei Andy Vajna halálának hírére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Sanofi szerint hiába készültek a tavalyinál is több vakcinával, a négykomponensű oltóanyag már januárra elfogyott. ","shortLead":"A Sanofi szerint hiába készültek a tavalyinál is több vakcinával, a négykomponensű oltóanyag már januárra elfogyott. ","id":"20190123_Annyian_kertek_hogy_elfogyott_az_egyik_influenza_elleni_oltoanyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81436e2c-442b-4d4c-a798-a13e00871ecf","keywords":null,"link":"/elet/20190123_Annyian_kertek_hogy_elfogyott_az_egyik_influenza_elleni_oltoanyag","timestamp":"2019. január. 23. 11:45","title":"Annyian kérték, hogy elfogyott az egyik influenza elleni oltóanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a2ad04-7087-45c9-9437-f516d494c6f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kell sok tízmilliókat elkölteni egy ilyen szörnyetegre, ha van 7 millióért is.","shortLead":"Nem kell sok tízmilliókat elkölteni egy ilyen szörnyetegre, ha van 7 millióért is.","id":"20190121_Ilyen_a_joarasitott_6x6os_monstrum_Mercedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48a2ad04-7087-45c9-9437-f516d494c6f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"091c8968-2f3f-4b87-b391-f58a2f379f80","keywords":null,"link":"/cegauto/20190121_Ilyen_a_joarasitott_6x6os_monstrum_Mercedes","timestamp":"2019. január. 21. 14:25","title":"Ilyen a jóárasított hatkerekű monstrum Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyebek mellett az azonnali fizetési rendszer és egy hitelprogram kampánykommunikációja a feladat.","shortLead":"Egyebek mellett az azonnali fizetési rendszer és egy hitelprogram kampánykommunikációja a feladat.","id":"20190123_magyar_nemzeti_bank_hirdetes_kommunikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc95752e-805f-45f6-a9a8-efa0b8eebf98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_magyar_nemzeti_bank_hirdetes_kommunikacio","timestamp":"2019. január. 23. 08:31","title":"Közel 1,5 milliárdért hirdet idén az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c254a1-127e-4da6-a1a9-3ea968e0bad3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény szerint két kar gazdálkodásának racionalizálása zajlik. ","shortLead":"Az intézmény szerint két kar gazdálkodásának racionalizálása zajlik. ","id":"20190121_elte_btk_ttk_nyugdijazas_megszoritas_elbocsatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4c254a1-127e-4da6-a1a9-3ea968e0bad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea86f7d4-9613-4d18-a646-14a2afb22642","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_elte_btk_ttk_nyugdijazas_megszoritas_elbocsatas","timestamp":"2019. január. 21. 18:21","title":"Reagált az ELTE: Nincs gazdasági vészhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b99f5d-1692-4386-b97d-3480a1e0dd0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó teljesen új fejlesztésű sportmodelljéből lesz csak hátul hajtó és összkerekes változat is. És a manuális váltóról sem feledkezik meg a BMW. ","shortLead":"A bajor gyártó teljesen új fejlesztésű sportmodelljéből lesz csak hátul hajtó és összkerekes változat is. És a manuális...","id":"20190121_550_loeros_lehet_a_legkemenyebb_uj_bmw_m3","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62b99f5d-1692-4386-b97d-3480a1e0dd0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187b1677-8fa1-4f67-975c-0e1185348491","keywords":null,"link":"/cegauto/20190121_550_loeros_lehet_a_legkemenyebb_uj_bmw_m3","timestamp":"2019. január. 21. 16:21","title":"550 lóerős lehet a legkeményebb új BMW M3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e449cd9-329b-45f0-b636-903e3022130d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem nagyon láttunk még ilyen videót, ahol a Forma-1 közelmúltját idéző módon előzi meg egyik autós a másikat.","shortLead":"Nem nagyon láttunk még ilyen videót, ahol a Forma-1 közelmúltját idéző módon előzi meg egyik autós a másikat.","id":"20190121_autos_video_kozut_elozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e449cd9-329b-45f0-b636-903e3022130d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f14de61-8f9b-4ec4-86ad-4855843157f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190121_autos_video_kozut_elozes","timestamp":"2019. január. 23. 04:02","title":"Videó: ilyen előzést se láttunk még közúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]