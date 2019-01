Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e71de04-fe81-4df2-be12-c1df5748e93e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az indoklás ugyanaz, mint novemberben: a civilektől megtagadták, hogy betekintsenek az engedélyezési iratokba. A Liget projekt két szimbolikus beruházása közül aktuálisan egyiknek sincs érvényes építési engedélye.","shortLead":"Az indoklás ugyanaz, mint novemberben: a civilektől megtagadták, hogy betekintsenek az engedélyezési iratokba. A Liget...","id":"20190122_A_Neprajzi_Muzeum_utan_az_Uj_Nemzeti_Galeria_epitesi_engedelyet_is_elkaszalta_a_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e71de04-fe81-4df2-be12-c1df5748e93e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7574bba7-65d5-4a02-b400-549461774563","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_A_Neprajzi_Muzeum_utan_az_Uj_Nemzeti_Galeria_epitesi_engedelyet_is_elkaszalta_a_birosag","timestamp":"2019. január. 22. 10:21","title":"A Néprajzi Múzeum után az Új Nemzeti Galéria építési engedélyét is elkaszálta a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cad835f-1218-409d-af00-e1634db69269","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Harminc magyar cégből egy használ csak robotokat.","shortLead":"Harminc magyar cégből egy használ csak robotokat.","id":"20190121_Az_EU_utolso_elotti_helyen_allunk_robothasznalatban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cad835f-1218-409d-af00-e1634db69269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d21a31-b921-4fed-bd1c-b58b6e2a2ac2","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_Az_EU_utolso_elotti_helyen_allunk_robothasznalatban","timestamp":"2019. január. 21. 11:58","title":"Az EU utolsó előtti helyén állunk robothasználatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003968f9-47d6-4ce4-aca2-344120ca59ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lapinformációk szerint a gyászszertartásról elsősorban az özvegye dönthet.","shortLead":"Lapinformációk szerint a gyászszertartásról elsősorban az özvegye dönthet.","id":"20190123_Magyarorszagon_valoszinuleg_csak_bucsuztatjak_Andy_Vajnat_a_temetese_Amerikaban_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=003968f9-47d6-4ce4-aca2-344120ca59ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b10941-0ac8-4805-8b59-04ac6e75a43e","keywords":null,"link":"/elet/20190123_Magyarorszagon_valoszinuleg_csak_bucsuztatjak_Andy_Vajnat_a_temetese_Amerikaban_lehet","timestamp":"2019. január. 23. 09:56","title":"Magyarországon valószínűleg csak búcsúztatják Andy Vajnát, a temetése Amerikában lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c254a1-127e-4da6-a1a9-3ea968e0bad3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény szerint két kar gazdálkodásának racionalizálása zajlik. ","shortLead":"Az intézmény szerint két kar gazdálkodásának racionalizálása zajlik. ","id":"20190121_elte_btk_ttk_nyugdijazas_megszoritas_elbocsatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4c254a1-127e-4da6-a1a9-3ea968e0bad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea86f7d4-9613-4d18-a646-14a2afb22642","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_elte_btk_ttk_nyugdijazas_megszoritas_elbocsatas","timestamp":"2019. január. 21. 18:21","title":"Reagált az ELTE: Nincs gazdasági vészhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056a76a7-ac7b-4b48-8705-66aeec59be3b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Egy német szélsőjobbos újságíró bujthatta fel a gyújtogatókat, vizsgálat indult ellene. ","shortLead":"Egy német szélsőjobbos újságíró bujthatta fel a gyújtogatókat, vizsgálat indult ellene. ","id":"20190122_Mar_Nemetorszagban_is_ugy_a_karpataljai_magyarok_elleni_tamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=056a76a7-ac7b-4b48-8705-66aeec59be3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5476bc93-a5e8-4962-81c6-2fee00411195","keywords":null,"link":"/vilag/20190122_Mar_Nemetorszagban_is_ugy_a_karpataljai_magyarok_elleni_tamadas","timestamp":"2019. január. 22. 19:22","title":"Már Németországban is ügy a kárpátaljai magyarok elleni támadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9391c2d4-8da2-4ac0-a621-61ae2b14df47","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"\"Ez a film tulajdonképpen a szüleimnek lesz dedikálva\" – mondta Andy Vajna a Szabadság, szerelem című filmjéről. A Magyarországot 1956-ban elhagyó Vajna producerként 2006-ban forgatta le a forradalomról szóló filmjét, amelynek rendezője Goda Krisztina volt. Vajna a forgatásról készült werkfilmben azt mondta: azért ajánlja szüleinek a filmet, mert elég merészek voltak ahhoz, hogy mindenüket hátrahagyva megadják fiuknak a lehetőséget, hogy máshol, más rendszerben és más lehetőségek között is kipróbálja a szerencséjét. ","shortLead":"\"Ez a film tulajdonképpen a szüleimnek lesz dedikálva\" – mondta Andy Vajna a Szabadság, szerelem című filmjéről...","id":"20190121_andy_vajna_szabadsag_szerelem_forgatas_galeria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9391c2d4-8da2-4ac0-a621-61ae2b14df47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b4ee51-5934-4fe5-b1ab-71dad5261c58","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190121_andy_vajna_szabadsag_szerelem_forgatas_galeria","timestamp":"2019. január. 21. 11:38","title":"Andy Vajna: Ez a film a szüleimnek lesz dedikálva – Nagyítás-galéria a Szabadság, szerelem forgatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2017-ben az egy lakosra jutó éves gyógyszerforgalom összértéke meghaladta a 48 ezer forintot.","shortLead":"2017-ben az egy lakosra jutó éves gyógyszerforgalom összértéke meghaladta a 48 ezer forintot.","id":"20190122_Hiaba_a_tbtamogatas_egyre_tobbet_koltunk_gyogyszerekre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79062407-5e00-49c6-b6ca-26fec6bc1b23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Hiaba_a_tbtamogatas_egyre_tobbet_koltunk_gyogyszerekre","timestamp":"2019. január. 22. 07:46","title":"Hiába a tb-támogatás, egyre többet költünk gyógyszerekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28995fee-e994-4f6a-9885-671993e6d5b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eredeti működőképes pickuphoz megszólalásig hasonló Lego monstrum elkészítése 18 embernek adott igen sok munkát.","shortLead":"Az eredeti működőképes pickuphoz megszólalásig hasonló Lego monstrum elkészítése 18 embernek adott igen sok munkát.","id":"20190121_nem_pixeles_hanem_334_ezer_lego_kockabol_keszult_ez_a_6_meteres_chevy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28995fee-e994-4f6a-9885-671993e6d5b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"662f080a-e434-481c-b944-53577de55831","keywords":null,"link":"/cegauto/20190121_nem_pixeles_hanem_334_ezer_lego_kockabol_keszult_ez_a_6_meteres_chevy","timestamp":"2019. január. 21. 11:21","title":"Nem pixeles, hanem 334 ezer Lego kockából áll ez a 6 méteres Chevy – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]