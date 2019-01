Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad38ed0c-d4b9-4d7c-adb4-3bcae83c90db","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"Csak úgy érdemes ma politikát csinálni, ha leásunk a gyökerekig. Mint például a menza-ügyben.","shortLead":"Csak úgy érdemes ma politikát csinálni, ha leásunk a gyökerekig. Mint például a menza-ügyben.","id":"20190124_Cegledi_A_menza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad38ed0c-d4b9-4d7c-adb4-3bcae83c90db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c89336-cf40-48fe-bc7d-4433109e2701","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Cegledi_A_menza","timestamp":"2019. január. 24. 16:07","title":"Ceglédi: A menza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db678ddd-7338-4877-a37b-bc55ea24327a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pánik módba kapcsolt az Apple – volt, aki így értékelte azt, hogy „készletkisöprés” címén ugyan, de ismét árusítani kezdte igen népszerű, olcsó iPhone-ját, az iPhone SE-t az Egyesült Államokban.","shortLead":"Pánik módba kapcsolt az Apple – volt, aki így értékelte azt, hogy „készletkisöprés” címén ugyan, de ismét árusítani...","id":"20190125_apple_iphone_se_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db678ddd-7338-4877-a37b-bc55ea24327a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b95bf1-d578-4d7c-b515-64ada5bccda4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_apple_iphone_se_usa","timestamp":"2019. január. 25. 07:02","title":"Nem várt fordulat: az Apple újra árulja a legolcsóbb iPhone-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több minden derül ki a Samsung bemutatásra váró csúcsmobiljáról, amelynek most lehetséges, európai árcéduláit szellőztette meg egy olasz lap. Nullákból nem lesz hiány. ","shortLead":"Egyre több minden derül ki a Samsung bemutatásra váró csúcsmobiljáról, amelynek most lehetséges, európai árcéduláit...","id":"20190123_samsung_galaxy_s10_arak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef046ac-11d6-49c9-bc2e-6bf7d5785deb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_samsung_galaxy_s10_arak","timestamp":"2019. január. 23. 16:33","title":"Mennyi?! 500 ezer forintnál is többe kerülhet a legdrágább Galaxy S10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2712fe08-bb00-4b3e-85d0-59b8f8d7e1e0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A diszkontlánc közleményében azt írja, erre kizárólag \"valódi önkéntesség\" alapján van lehetőség.","shortLead":"A diszkontlánc közleményében azt írja, erre kizárólag \"valódi önkéntesség\" alapján van lehetőség.","id":"20190123_A_Pennynel_lehet_400_orat_tulorazni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2712fe08-bb00-4b3e-85d0-59b8f8d7e1e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3185ab-70df-4fd0-980c-aa15a6f7d603","keywords":null,"link":"/kkv/20190123_A_Pennynel_lehet_400_orat_tulorazni","timestamp":"2019. január. 23. 11:24","title":"A Pennynél lehet 400 órát túlórázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa8e507-eb21-4c56-a78f-5a1d39150cfa","c_author":"D.B.G.","category":"itthon","description":"Vállalhatatlan, ami a videón látható – mondta Vona Gábor, a Jobbik volt elnöke arról a felvételről, amely Sneider Tamás esküvőjén készült. A képeken a párt jelenlegi vezetőjének felesége náci karlendítésre emlékeztető kézmozdulatokat tesz.","shortLead":"Vállalhatatlan, ami a videón látható – mondta Vona Gábor, a Jobbik volt elnöke arról a felvételről, amely Sneider Tamás...","id":"20190123_Vona_Gabor_szerint_vallalhatatlan_a_naci_karlendites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aa8e507-eb21-4c56-a78f-5a1d39150cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a256d1-d27f-4fe3-826c-4d404f8ced2e","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Vona_Gabor_szerint_vallalhatatlan_a_naci_karlendites","timestamp":"2019. január. 23. 14:50","title":"Vona: Vállalhatatlan a náci karlendítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a40be0-7f3e-49df-9404-c1b29b9f8328","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra is éjfél előtt két perccel áll a végítélet képzeletbeli órája, tudósok egy nemzetközi csoportja szerint ugyanis továbbra is fennáll a veszélye annak, hogy az emberiség egy atomháború vagy a klímaváltozás révén kiirtja önmagát.","shortLead":"Továbbra is éjfél előtt két perccel áll a végítélet képzeletbeli órája, tudósok egy nemzetközi csoportja szerint...","id":"20190124_atomhaboru_klimavaltozas_donald_trump_vegitelet_oraja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3a40be0-7f3e-49df-9404-c1b29b9f8328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731ac123-2927-4a2d-b350-511ecef6da46","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_atomhaboru_klimavaltozas_donald_trump_vegitelet_oraja","timestamp":"2019. január. 25. 08:03","title":"2 percünk van hátra a világvégéig – nem állították visszább a végítélet óráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fed24b-5a4d-4ce3-8131-0faa7b3c0da4","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Már 300 ezernél is többen választották a kata adózási formát, mire számíthatnak a katás kisvállalkozók, ha lakáshitelt vennének fel? Adnak hitelt a pénzintézetek katás jövedelemre? Vagy a kisadózók lemaradnak a jelenlegi, „még” kedvező hitelkamatokról?","shortLead":"Már 300 ezernél is többen választották a kata adózási formát, mire számíthatnak a katás kisvállalkozók, ha lakáshitelt...","id":"20190123_A_nyomorusagos_nyugdijkilatasok_mellett_a_hitelfelvetel_is_gond_lehet_a_katas_vallalkozoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50fed24b-5a4d-4ce3-8131-0faa7b3c0da4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd656d2-733c-4af7-ab4a-47308f101169","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_A_nyomorusagos_nyugdijkilatasok_mellett_a_hitelfelvetel_is_gond_lehet_a_katas_vallalkozoknak","timestamp":"2019. január. 23. 14:45","title":"A nyomorúságos nyugdíjkilátások mellett a hitelfelvétel is gond lehet a katás vállalkozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"372e23f4-10c1-44da-9e92-06a5f28a9355","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem a klasszikus értelemben vett emberrablás történt, a háttérben családi viszály állhat. Az idős nő maga jelentkezett a rendőrségnél.","shortLead":"Nem a klasszikus értelemben vett emberrablás történt, a háttérben családi viszály állhat. Az idős nő maga jelentkezett...","id":"20190123_megtalaltak_az_esterhazy_vagyon_kezelojenek_anyjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=372e23f4-10c1-44da-9e92-06a5f28a9355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33777039-f513-4060-9e87-58ec42cb3bb0","keywords":null,"link":"/elet/20190123_megtalaltak_az_esterhazy_vagyon_kezelojenek_anyjat","timestamp":"2019. január. 23. 11:18","title":"Megtalálták az Esterházy-vagyon kezelőjének anyját, akit kedden \"elraboltak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]