[{"available":true,"c_guid":"b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A katasztrófavédelem megkezdte a tűzvizsgálati eljárást, a tűz keletkezésének okait keresik a szakemberek. ","shortLead":"A katasztrófavédelem megkezdte a tűzvizsgálati eljárást, a tűz keletkezésének okait keresik a szakemberek. ","id":"20190124_ix_kerulet_kollegium_tuzoltok_katasztrofavedelem_tuzvizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb9dbeb-31f4-4684-b11a-f5f91dd264c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_ix_kerulet_kollegium_tuzoltok_katasztrofavedelem_tuzvizsgalat","timestamp":"2019. január. 24. 10:03","title":"Drámai videón a IX. kerületi, halálos kollégiumtűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079b4b45-724e-494d-ba8d-f21d41930603","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már két kislánya van.","shortLead":"Már két kislánya van.","id":"20190122_Megszuletett_Kovacs_Katalin_masodik_gyereke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=079b4b45-724e-494d-ba8d-f21d41930603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"887fd239-3809-4fa0-a516-3239a1bc04d6","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Megszuletett_Kovacs_Katalin_masodik_gyereke","timestamp":"2019. január. 22. 14:08","title":"Megszületett Kovács Katalin második gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d9dd48-c74f-493a-9a45-cd7723c3de4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meglepetés! ","shortLead":"Meglepetés! ","id":"20190123_David_Schwimmer_hasonmas_tolvaj_lopas_rendorseg_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3d9dd48-c74f-493a-9a45-cd7723c3de4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff273a53-5201-4a33-9c14-4a43b77bc50d","keywords":null,"link":"/elet/20190123_David_Schwimmer_hasonmas_tolvaj_lopas_rendorseg_birosag","timestamp":"2019. január. 23. 11:34","title":"A David Schwimmer-hasonmás tolvaj egyáltalán nem hasonlít David Schwimmerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a861479-8d31-4d9e-898f-c95549b93652","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több, izgalmas csillagászattal kapcsolatos esemény/jelenség is lesz idén, melyeket most egyetlen kattintással naptárbejegyzéssé alakíthat, hogy biztosan ne maradjon le róluk.","shortLead":"Több, izgalmas csillagászattal kapcsolatos esemény/jelenség is lesz idén, melyeket most egyetlen kattintással...","id":"20190122_elon_musk_spacex_raketa_urturizmus_nyari_napfordulo_eperhold_napfogyatkozas_holdra_szallas_apollo_11","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a861479-8d31-4d9e-898f-c95549b93652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f04c145-d3b3-4d25-847d-e81f916d0263","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_elon_musk_spacex_raketa_urturizmus_nyari_napfordulo_eperhold_napfogyatkozas_holdra_szallas_apollo_11","timestamp":"2019. január. 22. 20:43","title":"Izgalmas csillagászati események jönnek idén, ezt tegye, ha nem akar róluk lemaradni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7db25ac-96da-4d89-ab59-19e1691cbd02","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Angela Merkel szerint a világ országainak meg kell őrizniük a nemzetközi intézményeket, s nyitottnak kell lenniük a kompromisszumokra. „A multilateralizmus feladása csak szenvedést hozna” – mondta a német kancellár a davosi Világgazdasági Fórumon mondott beszédében. Hazájáról is beszélt, szerinte az utóbbi hónapokban tapasztalt instabilitás mostanra véget ért.","shortLead":"Angela Merkel szerint a világ országainak meg kell őrizniük a nemzetközi intézményeket, s nyitottnak kell lenniük...","id":"20190123_Merkel_nagyon_ellenzi_a_nemzetek_bezarkozasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7db25ac-96da-4d89-ab59-19e1691cbd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630b096b-8186-4d7f-98e6-dca0e99570e1","keywords":null,"link":"/vilag/20190123_Merkel_nagyon_ellenzi_a_nemzetek_bezarkozasat","timestamp":"2019. január. 23. 17:21","title":"Merkel nagyon ellenzi a nemzetek bezárkózását és a populizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6039c2-e20a-4bef-9905-672b314a735f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annak ellenére, hogy nagyjából még egy hónap hátravan a Galaxy S10-ek bemutatkozásáig, vannak, akik már használják a készüléket. Lefotóztak valakit, akinek egy Galaxy S10+ van a kezében.","shortLead":"Annak ellenére, hogy nagyjából még egy hónap hátravan a Galaxy S10-ek bemutatkozásáig, vannak, akik már használják...","id":"20190123_samsung_galaxy_10_plus_kiszivargott_telefon_foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe6039c2-e20a-4bef-9905-672b314a735f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5520a55-611f-48ac-9a1b-9426c0b096d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_samsung_galaxy_10_plus_kiszivargott_telefon_foto","timestamp":"2019. január. 23. 10:03","title":"Így fog kinézni a kézben: lefotóztak egy Galaxy S10+-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Napkeltekor ismét keresni kezdték azt a kisrepülőt, amely az angol élvonalbeli bajnokságban szereplő Cardiff City labdarúgócsapatának friss igazolásával, Emiliano Salával a fedélzetén tűnt el hétfőn este a La Manche-csatorna felett.","shortLead":"Napkeltekor ismét keresni kezdték azt a kisrepülőt, amely az angol élvonalbeli bajnokságban szereplő Cardiff City...","id":"20190123_emiliano_sana_cardiff_nantes_kisrepulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0240854-b505-49f6-aa92-5ba7dbd30a15","keywords":null,"link":"/sport/20190123_emiliano_sana_cardiff_nantes_kisrepulo","timestamp":"2019. január. 23. 10:45","title":"\"A gép, amin ülök, mindjárt szétesik\" – ez lehetett az eltűnt Premier League-csatár utolsó üzenete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Némileg emelkedett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) tartósan tartozók száma a negyedik negyedévben - derül ki a NAV honlapján kedden közzétett adatokból.","shortLead":"Némileg emelkedett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) tartósan tartozók száma a negyedik negyedévben - derül ki...","id":"20190122_Egyre_tobben_tartoznak_a_NAVnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1270ab6e-8146-4d1a-b9c7-9bbca4d03846","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Egyre_tobben_tartoznak_a_NAVnak","timestamp":"2019. január. 22. 22:00","title":"Egyre többen tartoznak a NAV-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]