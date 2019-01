Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A második szakaszba lépett az Európai Bizottság által indított kötelezettségszegési eljárás a Stop Soros-törvénycsomag miatt. ","shortLead":"A második szakaszba lépett az Európai Bizottság által indított kötelezettségszegési eljárás a Stop Soros-törvénycsomag...","id":"20190124_Brusszel_bekemenyit_folytatodik_a_Stop_Soros_miatti_eljaras_Magyarorszag_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1364b885-564b-44dc-99c9-b7612a1fd226","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Brusszel_bekemenyit_folytatodik_a_Stop_Soros_miatti_eljaras_Magyarorszag_ellen","timestamp":"2019. január. 24. 12:55","title":"Brüsszel bekeményít, folytatódik a Stop Soros miatti eljárás Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24cbfad-35b5-4607-b3d6-09b345ca2874","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Két korrupt ország szórja a közpénz és korlátozza a szabadságjogokat, miközben népeik éheznek – korábban így jellemezte Vlagyimir Putyin és Nicolás Maduro kapcsolatát az amerikai külügyminiszter. A venezuelai politikai fordulat újabb frontot jelent a fagyos hidegháborús viszonyban.","shortLead":"Két korrupt ország szórja a közpénz és korlátozza a szabadságjogokat, miközben népeik éheznek – korábban így jellemezte...","id":"20190124_Venezuela_kozeledik_az_igazsag_pillanatahoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a24cbfad-35b5-4607-b3d6-09b345ca2874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e79c95-275e-4e2f-93ea-3ed53ce9da48","keywords":null,"link":"/vilag/20190124_Venezuela_kozeledik_az_igazsag_pillanatahoz","timestamp":"2019. január. 24. 11:25","title":"Venezuela közeledik az igazság pillanatához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mensáros Lászlót idézve válaszolt Bayer Zsolt Nagy Blankának a Magyar Időkben. Megmagyarázza, ki is a proli, Nagy Blankát \"rossz tanulóként\" emlegeti. ","shortLead":"Mensáros Lászlót idézve válaszolt Bayer Zsolt Nagy Blankának a Magyar Időkben. Megmagyarázza, ki is a proli, Nagy...","id":"20190124_Bayer_Zsolthoz_eljutottak_Nagy_Blanka_szavai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ffc13a3-3483-4b96-a02a-e074ca0259da","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Bayer_Zsolthoz_eljutottak_Nagy_Blanka_szavai","timestamp":"2019. január. 24. 12:53","title":"Bayer Zsolthoz eljutottak Nagy Blanka szavai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az AP, a New York Times és a Reuters is beszámolt a bérvitáról.","shortLead":"Az AP, a New York Times és a Reuters is beszámolt a bérvitáról.","id":"20190124_Kulfoldon_is_tema_lett_a_gyori_Audisztrajk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46746c4-ea84-4f8b-af16-65d6a660df44","keywords":null,"link":"/kkv/20190124_Kulfoldon_is_tema_lett_a_gyori_Audisztrajk","timestamp":"2019. január. 24. 12:23","title":"Külföldön is téma lett a győri Audi-sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8ea7fb-4dba-40c1-aa1a-5309aa89932d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Erős évet zárt az építőanyag-ipar tavaly, gyártóinak forgalma az előző évit is meghaladva, jellemzően 20 százalékkal nőtt. Az építőanyagok 2-10 százalékkal drágultak, az idén pedig 5-10 százalékkal tovább nőnek.\r

","shortLead":"Erős évet zárt az építőanyag-ipar tavaly, gyártóinak forgalma az előző évit is meghaladva, jellemzően 20 százalékkal...","id":"20190124_epitoanyag_epitoipar_dragulas_forgalomnovekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa8ea7fb-4dba-40c1-aa1a-5309aa89932d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57e1d9ff-da14-4ffe-aaef-4623c72e0cfc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_epitoanyag_epitoipar_dragulas_forgalomnovekedes","timestamp":"2019. január. 24. 05:43","title":"Még tovább drágulnak az építőanyagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c2f2e93-38ce-4bd6-8105-6ca5aa30a297","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy újabb DNS-vizsgálat igazolta, hogy valóban Adolf Hitler jobbkeze, Rudolf Hess raboskodott Spandauban, nem pedig egy imposztor.","shortLead":"Egy újabb DNS-vizsgálat igazolta, hogy valóban Adolf Hitler jobbkeze, Rudolf Hess raboskodott Spandauban, nem pedig...","id":"20190123_rudolf_hess_naci_vezeto_adolf_hitler_spandau_borton_dns_vizsgalat_osszeeskuves_elmelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c2f2e93-38ce-4bd6-8105-6ca5aa30a297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f257f3-f6b1-4eef-b2ea-80869d69fc29","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_rudolf_hess_naci_vezeto_adolf_hitler_spandau_borton_dns_vizsgalat_osszeeskuves_elmelet","timestamp":"2019. január. 23. 17:33","title":"Megdőlt a náci vezető szökéséről szóló összeesküvés-elmélet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470c2ff7-6e78-4fd4-a6b5-8e2373cd493d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Utasítást adott Kim Dzsong Un észak-koreai vezető a Donald Trump amerikai elnökkel tartandó következő csúcstalálkozó előkészítésére – jelentette a KCNA észak-koreai állami hírügynökség csütörtökön.","shortLead":"Utasítást adott Kim Dzsong Un észak-koreai vezető a Donald Trump amerikai elnökkel tartandó következő csúcstalálkozó...","id":"20190125_Kim_Dzsongun_parancsba_adta_az_ujabb_Trumptalalkozo_elokesziteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=470c2ff7-6e78-4fd4-a6b5-8e2373cd493d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f324866e-30ce-48f6-b745-3e96d3d39e59","keywords":null,"link":"/vilag/20190125_Kim_Dzsongun_parancsba_adta_az_ujabb_Trumptalalkozo_elokesziteset","timestamp":"2019. január. 25. 05:19","title":"Kim Dzsong Un parancsba adta az újabb Trump-találkozó előkészítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fed24b-5a4d-4ce3-8131-0faa7b3c0da4","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Már 300 ezernél is többen választották a kata adózási formát, mire számíthatnak a katás kisvállalkozók, ha lakáshitelt vennének fel? Adnak hitelt a pénzintézetek katás jövedelemre? Vagy a kisadózók lemaradnak a jelenlegi, „még” kedvező hitelkamatokról?","shortLead":"Már 300 ezernél is többen választották a kata adózási formát, mire számíthatnak a katás kisvállalkozók, ha lakáshitelt...","id":"20190123_A_nyomorusagos_nyugdijkilatasok_mellett_a_hitelfelvetel_is_gond_lehet_a_katas_vallalkozoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50fed24b-5a4d-4ce3-8131-0faa7b3c0da4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd656d2-733c-4af7-ab4a-47308f101169","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_A_nyomorusagos_nyugdijkilatasok_mellett_a_hitelfelvetel_is_gond_lehet_a_katas_vallalkozoknak","timestamp":"2019. január. 23. 14:45","title":"A nyomorúságos nyugdíjkilátások mellett a hitelfelvétel is gond lehet a katás vállalkozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]