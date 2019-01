A világon először egy Lenovo telefon használta ki azt a tudást, amit a Qualcomm Snapdragon 855 lapkakészlete nyújt. Ezt (no meg a tudásához képest igen baráti árát) a felhasználók is értékelték, pillanatok alatt elkapkodták a készülék első készletét.

December közepén jelentette be a Lenovo a Z5 Pro GT telefont, amelybe először kerülhetett bele a Qualcomm vadonatúj lapkakészlete, a Snapdragon 855. Összességében így a világ jelenlegi legjobb konfigurációjú androidos telefonját sikerült összerakni.

A korábbi híreknek megfelelően a készüléket a napokban kezdték el értékesíteni Kínában, de az árusítás nem tartott sokáig. A Lenovo is megerősítette, hogy az első szállítmány mindössze 32 másodperc alatt gazdára is talált. Bár azt nem tudni, hogy pontosan hány darab mobilról van szó, de a teljesítmény – más villámértékesítések eredményével egybevetve – így is figyelemre méltó.

© Lenovo

A telefont ugyan 12 GB RAM-mal is szerelik, azonban most másféle konfigurációkat értékesítenek: 6 GB + 128 GB (körülbelül 111 ezer forintnak megfelelő áron), 8 GB + 128 GB (nagyjából 124 ezer forintért), 8 GB + 256 GB (mintegy 140 ezer forintért). Hamarosan megerősítik a készülék második értékesítési időpontját is.

A Lenovo Z5 Pro GT a Snapdragon 710 lapkakészlettel dolgozó Lenovo Z5 Pro felturbózott változata. 6,39”-es, Full HD+ felbontású AMOLED-kijelzőjébe az ujjlenyomat-olvasót is beépítették. Jó nagy maga a megjelenítő, a szelfikamera (16 MP + 8 MP) ugyanis hátulról csúsztatható felfelé. A hátoldalon is duplakamera van: 24 MP-es és 16 MP-es érzékelővel. A 3500 mAh-s akkumulátort tartalmazó telefon Android 9 Pie-t futtat. A nemzetközi értékesítésről egyelőre még nincsenek információk.

