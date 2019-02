Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c233336-811a-412b-b9ed-60f3ad672459","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat szépen beleheveredett a vízzel teli kátyúba. ","shortLead":"Az állat szépen beleheveredett a vízzel teli kátyúba. ","id":"20190204_Katyuban_dagonyazo_vaddisznot_videoztak_le_Debrecenben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c233336-811a-412b-b9ed-60f3ad672459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6bc2edf-6797-4788-a588-71795f813da0","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Katyuban_dagonyazo_vaddisznot_videoztak_le_Debrecenben","timestamp":"2019. február. 04. 17:31","title":"Kátyúban dagonyázó vaddisznót videóztak le Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5aa582c-f96e-41fe-b852-c6529bdcdbea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az A3-as észak-erdélyi autópályán száguldó romániai kisbusz sofőrje élőzés közben szalagkorlátnak hajtott. Öten sérültek meg. ","shortLead":"Az A3-as észak-erdélyi autópályán száguldó romániai kisbusz sofőrje élőzés közben szalagkorlátnak hajtott. Öten...","id":"20190205_baleset_kisbusz_roman_vendegmunkasok_maros_megye_facebook_elo_kozvetites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5aa582c-f96e-41fe-b852-c6529bdcdbea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61091fef-53f9-491d-8fff-92ef29d6ba47","keywords":null,"link":"/cegauto/20190205_baleset_kisbusz_roman_vendegmunkasok_maros_megye_facebook_elo_kozvetites","timestamp":"2019. február. 05. 11:08","title":"Megint baleset lett a Facebook-élőzésből – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0610b3eb-9db9-4f28-bd25-9de5c987efc4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Pénzbírsággal sújtottak a nyírbátori rendőrök egy külföldi szabálysértőt.","shortLead":"Pénzbírsággal sújtottak a nyírbátori rendőrök egy külföldi szabálysértőt.","id":"20190204_stop_tabla_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0610b3eb-9db9-4f28-bd25-9de5c987efc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342bdeaa-e936-45fc-b54d-fd1dd37898e4","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190204_stop_tabla_rendorseg","timestamp":"2019. február. 05. 12:22","title":"Nem adta meg az elsőbbséget, már vitték is a rendőrök a külföldi autóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c4ba88e-04c4-4b9d-84d0-aea26fc3ca1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Odrobina Lászlót azután mentették fel, hogy hatósági vizsgálat indult az Országos Roma Önkormányzat több képviselője ellen, mert jogtalanul vettek fel európai uniós pénzeket.","shortLead":"Odrobina Lászlót azután mentették fel, hogy hatósági vizsgálat indult az Országos Roma Önkormányzat több képviselője...","id":"20190205_Madridi_nagykovet_lehet_Farkas_Florian_menesztett_szovetsegese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c4ba88e-04c4-4b9d-84d0-aea26fc3ca1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f066f55-1d64-4169-aa2d-2276d984ae8d","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Madridi_nagykovet_lehet_Farkas_Florian_menesztett_szovetsegese","timestamp":"2019. február. 05. 10:59","title":"Madridi nagykövet lehet Farkas Flórián menesztett \"segítője\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827c84a9-27c1-4700-8e1a-6af73f5c582c","c_author":"","category":"kultura","description":"A műsorvezető a Comedy Central képernyőjén az előző hét országos és globális híreit dolgozza fel. ","shortLead":"A műsorvezető a Comedy Central képernyőjén az előző hét országos és globális híreit dolgozza fel. ","id":"20190204_Heti_dorges_Villam_Geza_John_Oliver_baberjaira_tor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=827c84a9-27c1-4700-8e1a-6af73f5c582c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3cc147-bfd2-48a6-b1d6-df74a4e23160","keywords":null,"link":"/kultura/20190204_Heti_dorges_Villam_Geza_John_Oliver_baberjaira_tor","timestamp":"2019. február. 04. 20:18","title":"Heti dörgés: Villám Géza John Oliver babérjaira tör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4c0d61-16a2-457d-9f13-0f45e159f356","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig születnek magyarázatok a kormányoldali sajtóval kritikus Varga István megszólalásával és távozásával kapcsolatban, most L. Simon László nyilvánított a Fideszben tapasztaltakhoz képest mérsékeltebb véleményt a kormányzati sajtóholdingban rövid életű vezetői karriert befutó Varga szavairól.\r

\r

","shortLead":"Még mindig születnek magyarázatok a kormányoldali sajtóval kritikus Varga István megszólalásával és távozásával...","id":"20190206_L_Simon_szerint_Varga_onkent_mondott_le_es_nem_olvas_eleg_Figyelot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df4c0d61-16a2-457d-9f13-0f45e159f356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c176c0fd-8a28-4194-bd7e-f252c6923488","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_L_Simon_szerint_Varga_onkent_mondott_le_es_nem_olvas_eleg_Figyelot","timestamp":"2019. február. 06. 10:21","title":"L. Simon szerint Varga önként mondott le, és nem olvas elég Figyelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fece842-29f8-4009-b879-fc30cf87de17","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Elismerő szakmai és sajtóvisszhangot keltett séfjeink és borászaink bemutatkozása a múlt heti XVII. Madrid Fusión gasztronómiai konferencián és találkozón. \r

","shortLead":"Elismerő szakmai és sajtóvisszhangot keltett séfjeink és borászaink bemutatkozása a múlt heti XVII. Madrid Fusión...","id":"20190204_Madridban_megkostoltak_Magyarorszagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fece842-29f8-4009-b879-fc30cf87de17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e60bdfb-e9b9-47bc-a745-6f097f856ad6","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Madridban_megkostoltak_Magyarorszagot","timestamp":"2019. február. 04. 14:31","title":"Madridban megkóstolták Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492f8247-6239-411b-8a01-c62fb991c537","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Százasával indított eljárást az ügyészség az egyszerűsített állampolgársági eljárás és fiktív lakcímbejelentések miatt, sok esetben már ítélet is született. A Legfőbb Ügyészség Vadai Ágnes DK-s képviselő levelére válaszolt.\r

\r

","shortLead":"Százasával indított eljárást az ügyészség az egyszerűsített állampolgársági eljárás és fiktív lakcímbejelentések miatt...","id":"20190204_Az_ugyeszseg_csalas_ukran_bejelentes_alllampolgarsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=492f8247-6239-411b-8a01-c62fb991c537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0be8e6-f02f-4701-a661-b9986f8d2725","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Az_ugyeszseg_csalas_ukran_bejelentes_alllampolgarsag","timestamp":"2019. február. 04. 12:33","title":"Az ügyészség is elismeri, tömeges csalás volt az ukrán bejelentésekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]