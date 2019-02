Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kétmillió-negyvenezer forintra bírságolta a TV2 szolgáltatóját a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa e heti ülésén, mert rossz idősávban és enyhébb korhatári besorolásban tett közzé egy filmet – közölte az NMHH Kommunikációs Igazgatósága.","shortLead":"Kétmillió-negyvenezer forintra bírságolta a TV2 szolgáltatóját a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH...","id":"20190207_Ketmillio_forintra_birsagolta_a_Mediatanacs_a_TV2t","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde952b3-b781-4fc4-a3bf-9704b3cecf38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Ketmillio_forintra_birsagolta_a_Mediatanacs_a_TV2t","timestamp":"2019. február. 07. 13:16","title":"Kétmillió forintra bírságolta a Médiatanács a TV2-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0c8e50-580c-4999-a349-9089bdac5b3e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valójában nem csak önmagában érdekes a baleset, hanem hogy ilyenkor mennyire előjönnek más problémák is. ","shortLead":"Valójában nem csak önmagában érdekes a baleset, hanem hogy ilyenkor mennyire előjönnek más problémák is. ","id":"20190206_Sikerult_5_darab_DHLs_autonak_egymasnak_menni__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da0c8e50-580c-4999-a349-9089bdac5b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a6e5ff-7905-4896-bca4-666d5ed5b733","keywords":null,"link":"/cegauto/20190206_Sikerult_5_darab_DHLs_autonak_egymasnak_menni__video","timestamp":"2019. február. 06. 10:02","title":"Sikerült 5 darab DHL-s autónak egymásnak mennie – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ce44396-42cb-4bc9-be72-70d5e2723e1d","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok szerint a sajtó elferdítette a történetet, nincs konfliktusa a sporttársaival. Azt is elárulta, lesz úszóakadémiája, de nagyon lassan halad a megvalósítása. ","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok szerint a sajtó elferdítette a történetet, nincs konfliktusa a sporttársaival. Azt is...","id":"20190206_hosszu_katinka_duna_arena_ferencvaros_edzoterem_csilleberc_uszoakademia_shane_tusup","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ce44396-42cb-4bc9-be72-70d5e2723e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66def53c-b816-4212-9b1a-2ca91f7384f3","keywords":null,"link":"/sport/20190206_hosszu_katinka_duna_arena_ferencvaros_edzoterem_csilleberc_uszoakademia_shane_tusup","timestamp":"2019. február. 06. 19:11","title":"Elmagyarázta Hosszú Katinka, mi történt a Duna Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Brüsszelben találkozott csütörtökön az EU vezetőivel Theresa May brit kormányfő. Mivel a holtpontról megint nem sikerült elmozdítani a tárgyalásokat, feleslegesen nem rabolnánk olvasóink idejét.","shortLead":"Brüsszelben találkozott csütörtökön az EU vezetőivel Theresa May brit kormányfő. Mivel a holtpontról megint nem...","id":"20190207_Ha_egy_tekintettel_olni_lehetne_mai_Brexitosszefoglalonk_egy_kepben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0e97b3-3671-4e19-8137-fd9a8ea7573e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Ha_egy_tekintettel_olni_lehetne_mai_Brexitosszefoglalonk_egy_kepben","timestamp":"2019. február. 07. 17:38","title":"Ha egy tekintettel ölni lehetne: mai Brexit-összefoglalónk egy képben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eredetileg 540 milliót terveztek elkölteni az egészségügyi szolgáltatásra, de ez végül 523,9 millióból meglett.","shortLead":"Eredetileg 540 milliót terveztek elkölteni az egészségügyi szolgáltatásra, de ez végül 523,9 millióból meglett.","id":"20190206_Penzt_tudott_sporolni_a_Posta_raadasul_nem_is_keveset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795b4dca-e903-4d62-a9cb-09113e765db0","keywords":null,"link":"/kkv/20190206_Penzt_tudott_sporolni_a_Posta_raadasul_nem_is_keveset","timestamp":"2019. február. 06. 17:13","title":"Pénzt tudott spórolni a Posta, ráadásul nem is keveset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 70 oktató írta alá az ELTE BTK Történeti Intézetének nyilatkozatát. ","shortLead":"Több mint 70 oktató írta alá az ELTE BTK Történeti Intézetének nyilatkozatát. ","id":"20190206_Kiall_az_MTA_mellett_az_ELTE_Torteneti_Intezete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab98af5-6493-49a0-a199-9ff033a8b873","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Kiall_az_MTA_mellett_az_ELTE_Torteneti_Intezete","timestamp":"2019. február. 06. 13:50","title":"Kiáll az MTA mellett az ELTE Történeti Intézete és a Politikatudományi Társaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ccb77d-3cce-4124-803d-21383bb00f65","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"David Malpasst, az amerikai pénzügyminisztérium magas rangú tisztségviselőjét jelölte a Világbank elnökének az amerikai elnök.","shortLead":"David Malpasst, az amerikai pénzügyminisztérium magas rangú tisztségviselőjét jelölte a Világbank elnökének az amerikai...","id":"20190206_donald_trump_amerikai_elnok_vilagbank_jeloles_david_malpass","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11ccb77d-3cce-4124-803d-21383bb00f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d84ecc0-c6fd-4351-b9eb-628a045f5a36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_donald_trump_amerikai_elnok_vilagbank_jeloles_david_malpass","timestamp":"2019. február. 06. 22:30","title":"Trump a Világbank egyik bírálóját jelöli az intézmény elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93cb807b-e315-4441-a9c7-b6d9c4b45480","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarokat nem győzte meg a túlóratörvény kormányzati kommunikációja, és egyelőre büntetnek érte. A HVG e heti számából megtudhatja azt is, hogy már többségben vannak azok, akik szerint az országban rossz irányba mennek a dolgok.","shortLead":"A magyarokat nem győzte meg a túlóratörvény kormányzati kommunikációja, és egyelőre büntetnek érte. A HVG e heti...","id":"20190206_Median_Felmillio_tamogatot_veszitett_el_a_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93cb807b-e315-4441-a9c7-b6d9c4b45480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5f9d61-f3a9-4c45-b6cc-efc3e8bc5f8e","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Median_Felmillio_tamogatot_veszitett_el_a_Fidesz","timestamp":"2019. február. 06. 13:25","title":"Medián: Félmillió támogatót veszített el a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]