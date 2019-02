Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d0e06c3-5d55-4da0-8cb0-b0f4dbcdcda9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egész EU-ban nagy a különbség a férfiak és a nők arányában a tudományokban, de Magyarországon még az átlagosnál is sokkal rosszabb a helyzet.","shortLead":"Az egész EU-ban nagy a különbség a férfiak és a nők arányában a tudományokban, de Magyarországon még az átlagosnál is...","id":"20190212_Vajon_melyik_europai_orszagban_van_a_legkevesebb_noi_tudos_es_mernok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e06c3-5d55-4da0-8cb0-b0f4dbcdcda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2b18d7-e2ed-4d3e-99e8-7434d5193c9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190212_Vajon_melyik_europai_orszagban_van_a_legkevesebb_noi_tudos_es_mernok","timestamp":"2019. február. 12. 05:15","title":"Újabb szomorú statisztika: nálunk van a legkevesebb női kutató és mérnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e79e43-ec96-496f-b6d1-6af1f0d3dcf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahogy a nagyszülői gyed is. Novák Katalin hétfőn azt mondta, hogy július 1-jén indul a program, akkor 2020 januárjáról nem volt szó.","shortLead":"Ahogy a nagyszülői gyed is. Novák Katalin hétfőn azt mondta, hogy július 1-jén indul a program, akkor 2020 januárjáról...","id":"20190212_Csak_januarban_jon_a_negygyerekes_nok_szjamentessege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5e79e43-ec96-496f-b6d1-6af1f0d3dcf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98441c5b-43a4-4a60-9f86-e3d69e0cf437","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Csak_januarban_jon_a_negygyerekes_nok_szjamentessege","timestamp":"2019. február. 12. 11:15","title":"Csak januárban jön a négygyerekes nők szja-mentessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27430a0-cb67-4385-b6c6-e4b6fe52d203","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Európa-szerte több nagy csapat is figyeli a magyar tehetséget.","shortLead":"Európa-szerte több nagy csapat is figyeli a magyar tehetséget.","id":"20190212_Az_Inter_es_a_Juventus_is_bejelentkezhet_Szoboszlai_Dominikert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e27430a0-cb67-4385-b6c6-e4b6fe52d203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b209a7-769e-41c3-937c-a1598d4cd45c","keywords":null,"link":"/sport/20190212_Az_Inter_es_a_Juventus_is_bejelentkezhet_Szoboszlai_Dominikert","timestamp":"2019. február. 12. 11:37","title":"Az Inter és a Juventus is bejelentkezhet Szoboszlai Dominikért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a16cf59-9d1e-4c7a-b59c-bfa78da94c8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt kérték, helyezzék hatályon kívül Kövér László rájuk kirótt pénzbüntetését. ","shortLead":"Azt kérték, helyezzék hatályon kívül Kövér László rájuk kirótt pénzbüntetését. ","id":"20190212_Nem_kegyelmezett_a_mentelmi_bizottsag_Tordai_Bencenek_es_Varju_Laszlonak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a16cf59-9d1e-4c7a-b59c-bfa78da94c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be4bc94-c9fd-4fea-a73f-cf9a9bc86e14","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Nem_kegyelmezett_a_mentelmi_bizottsag_Tordai_Bencenek_es_Varju_Laszlonak","timestamp":"2019. február. 12. 17:30","title":"Nem kegyelmezett a mentelmi bizottság Tordai Bencének és Varju Lászlónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4158e867-8c8d-4fa5-b135-abbc0f2ac074","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ónodi Adél lett az új Elle magazin címlaplánya. ","shortLead":"Ónodi Adél lett az új Elle magazin címlaplánya. ","id":"20190212_Eloszor_szerepel_transznemu_no_magyar_noi_magazin_cimlapjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4158e867-8c8d-4fa5-b135-abbc0f2ac074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4170e7b9-d3e0-426b-a0a3-13131ca36384","keywords":null,"link":"/elet/20190212_Eloszor_szerepel_transznemu_no_magyar_noi_magazin_cimlapjan","timestamp":"2019. február. 13. 08:00","title":"Először szerepel transznemű színész magyar női magazin címlapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f30779-1862-4090-9668-bdb6ad059c8d","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Nagyon nehéz követni a kormány rombolási akcióprogramjának szélsebes végrehajtását. ","shortLead":"Nagyon nehéz követni a kormány rombolási akcióprogramjának szélsebes végrehajtását. ","id":"20190213_TGM_A_magyar_ertelmiseg_aruloi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5f30779-1862-4090-9668-bdb6ad059c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"262a41f0-d00b-42e7-a4b8-2e2880035198","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_TGM_A_magyar_ertelmiseg_aruloi","timestamp":"2019. február. 13. 11:50","title":"TGM: A magyar értelmiség árulói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a68b1a77-1008-4886-808c-a7314dc3dec3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A világűrben folytatott fegyverkezési programokat vizsgálta az amerikai Védelmi Hírszerző Ügynökség.","shortLead":"A világűrben folytatott fegyverkezési programokat vizsgálta az amerikai Védelmi Hírszerző Ügynökség.","id":"20190212_Felfegyverezne_a_vilagurt_Kina_es_Oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a68b1a77-1008-4886-808c-a7314dc3dec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8dc471-f4c6-486c-a812-56904d7db418","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Felfegyverezne_a_vilagurt_Kina_es_Oroszorszag","timestamp":"2019. február. 12. 05:44","title":"Felfegyverezné a világűrt Kína és Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01eb1c73-2a95-4948-9693-9aad8cbb510a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA a napokban kezdi meg a Mars 2020-as projekt előkészítését, amelynek első lépéseként a kommunikációban kulcsfontosságú szerepet játszó műholdat \"teszik a helyére\".","shortLead":"A NASA a napokban kezdi meg a Mars 2020-as projekt előkészítését, amelynek első lépéseként a kommunikációban...","id":"20190213_nasa_mars_maven_urszonda_muhold_mars_2020_marsjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01eb1c73-2a95-4948-9693-9aad8cbb510a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec42c2a9-7c85-4993-82ff-defab73a0666","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_nasa_mars_maven_urszonda_muhold_mars_2020_marsjaro","timestamp":"2019. február. 13. 13:03","title":"Fontos lépésre készül a NASA az űrszondával, ami 5 éve kering a Mars körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]