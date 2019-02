Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd222054-7bb4-4abb-8718-ddb483869160","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Baranyi Kriszta önkormányzati képviselő fedezte fel, de az alkotó ismeretlen. ","shortLead":"Baranyi Kriszta önkormányzati képviselő fedezte fel, de az alkotó ismeretlen. ","id":"20190213_O1Gszobor_kerult_a_Batthyany_terre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd222054-7bb4-4abb-8718-ddb483869160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594d4090-7dd1-4d6f-a164-1704c82edaa2","keywords":null,"link":"/elet/20190213_O1Gszobor_kerult_a_Batthyany_terre","timestamp":"2019. február. 13. 18:48","title":"O1G-miniszobor került a Batthyány térre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d42963b-439c-4382-ac63-054d797a998f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Már csak egy szabad szoba maradt! Foglalja le a szállást, óriási akcióban! Milyen olcsó ez a hely, már persze extra költségek nélkül! A brit versenyhivatal nekiment az így hirdető online szállásközvetítőknek, de a probléma Európa-szerte létezik.","shortLead":"Már csak egy szabad szoba maradt! Foglalja le a szállást, óriási akcióban! Milyen olcsó ez a hely, már persze extra...","id":"20190212_turizmus_szallaskozvetitok_csalasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d42963b-439c-4382-ac63-054d797a998f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7aa0bf-8a3c-4223-b9a8-e05206b6d0de","keywords":null,"link":"/kkv/20190212_turizmus_szallaskozvetitok_csalasok","timestamp":"2019. február. 12. 11:15","title":"Bepalizta a szálláskereső oldal? Most leleplezték a trükköket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kisbaba lett rosszul, ezért szállt le Budapesten egy Párizsba tartó gép. ","shortLead":"Egy kisbaba lett rosszul, ezért szállt le Budapesten egy Párizsba tartó gép. ","id":"20190212_Budapesten_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_torok_gep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b81ae1-2eea-450a-980e-8968f52eadba","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Budapesten_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_torok_gep","timestamp":"2019. február. 12. 09:15","title":"Budapesten hajtott végre kényszerleszállást egy török gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b3a15f-9820-469c-aa90-f9d3be143224","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szintet lépett és stílust váltott Amerika – az eddigi, szinte megszokott kritikák helyett új jelzés érkezett: az orosz–kínai geopolitikai nyomulások aggasztják Washingtont, ha Magyarországra gondol. Erről azonban szokatlanul keményen fogalmazott az amerikai külügyminiszter, mézesmadzagnak viszont megállapodtak védelmi kérdésekben. És lehet, hogy a Gripeneket is amerikai gépekre cseréljük. Lassan összeállnak a Pompeo-látogatás részletei.","shortLead":"Szintet lépett és stílust váltott Amerika – az eddigi, szinte megszokott kritikák helyett új jelzés érkezett...","id":"20190213_Ha_Orban_nem_ert_a_finom_fenyegetesbol_szankciok_is_johetnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57b3a15f-9820-469c-aa90-f9d3be143224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3055131c-7fec-49a9-b478-afdec2c74664","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Ha_Orban_nem_ert_a_finom_fenyegetesbol_szankciok_is_johetnek","timestamp":"2019. február. 13. 17:15","title":"Ha Orbán nem ért a finom fenyegetésből, szankciók is jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ddb1e5a-5463-4e77-8d75-fa58c75d9e2b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 12 éve Manchesterben dolgozó férfit egy évre felfüggesztették, mert gyenge az angolja. Korábban emiatt egy páciense súlyos állapotba került.","shortLead":"A 12 éve Manchesterben dolgozó férfit egy évre felfüggesztették, mert gyenge az angolja. Korábban emiatt egy páciense...","id":"20190213_angol_nyelvtudas_orvos_muhiba_nyelvvizsga_szintfelmero","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ddb1e5a-5463-4e77-8d75-fa58c75d9e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e8e591-e583-4c37-9d6b-72d8236eedff","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_angol_nyelvtudas_orvos_muhiba_nyelvvizsga_szintfelmero","timestamp":"2019. február. 13. 14:20","title":"Nem tud elég jól angolul, eltiltottak a gyógyítástól egy magyar orvost Manchesterben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiút másfél hete nem találják. ","shortLead":"A fiút másfél hete nem találják. ","id":"20190212_Eltunt_egy_15_eves_fiu_Ujpestrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"875bd3d3-05df-44e3-a1af-2b41a5077b20","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Eltunt_egy_15_eves_fiu_Ujpestrol","timestamp":"2019. február. 12. 07:38","title":"Eltűnt egy 15 éves fiú Újpestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bacd251b-a3cf-4393-a8b7-8840599461dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tudták például, hogy 13 évesnél már nem is lehet idősebb egy turistabusz? ","shortLead":"Tudták például, hogy 13 évesnél már nem is lehet idősebb egy turistabusz? ","id":"20190212_kirandulobusz_razzia_kormanyhivatal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bacd251b-a3cf-4393-a8b7-8840599461dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5878f25-b54f-40eb-b5a5-a568b1d314e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_kirandulobusz_razzia_kormanyhivatal","timestamp":"2019. február. 12. 17:09","title":"Rászáll a kirándulóbuszokra a hatóság, akár 600 ezer is lehet a bírság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e79e43-ec96-496f-b6d1-6af1f0d3dcf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahogy a nagyszülői gyed is. Novák Katalin hétfőn azt mondta, hogy július 1-jén indul a program, akkor 2020 januárjáról nem volt szó.","shortLead":"Ahogy a nagyszülői gyed is. Novák Katalin hétfőn azt mondta, hogy július 1-jén indul a program, akkor 2020 januárjáról...","id":"20190212_Csak_januarban_jon_a_negygyerekes_nok_szjamentessege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5e79e43-ec96-496f-b6d1-6af1f0d3dcf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98441c5b-43a4-4a60-9f86-e3d69e0cf437","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Csak_januarban_jon_a_negygyerekes_nok_szjamentessege","timestamp":"2019. február. 12. 11:15","title":"Csak januárban jön a négygyerekes nők szja-mentessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]