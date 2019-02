Világszerte több országban is használnak már elektronikus rendszert a képviselő-választások és népszavazások lebonyolításához. Svájcban most arra biztatják az embereket, a tesztidőszak során próbálják meg feltörni a rendszert.

Idén októberben a 26 svájci kanton legalább kétharmadára szeretné kiterjeszteni az elektronikus szavazási rendszerét az állam. Az elmúlt 14 évben már többször, de mindig csak korlátozottan használt rendszeren már több mint 300 tesztet végeztek, de a mostani bővítést egy nem kis pénzeket tartalmazó hibakereső program meghirdetésével kötik össze – írja a The Verge.

A nyilvános behatolási teszt (Public Intrusion Test, PIT) néven futó „álválasztás” február 24-én kezdődik, és az igazi svájci referendumokhoz hasonlóan egy hónapon át tart majd. Ez idő alatt bárki regisztrálhat a hibakereső programba, melynek összdíjazása 150 ezer svájci frank, azaz nagyjából 42 millió forint.

A szavazatok észrevehetetlen manipulációját lehetővé tévő hibák felfedezőinek 30-50 ezer frankot (8-14 millió forintot) fizetnek. De még az is 20 ezer frankot, azaz 5,5 millió forintot kap, akinek olyan formában sikerül illetéktelen módosítást végrehajtani a rendszerben, hogy az később feltűnne egy ellenőrnek. Akinek „csak" behatolnia sikerül a szerverekre – a szavazatok módosítását azonban nem tudja elérni –, az 280 ezer forintnyi pénzre tehet szert, de még az is kap 28 ezer forintot, aki olyasmit szúr ki, ami ugyan nem veszélyes, de nem is igazodik az aktuális iparági elvárásokhoz.

A PIT részvételi feltételei, a program részletei és díjtételei ezen a weboldalon találhatók.

Az elektronikus vagy hibrid szavazási rendszer alkalmazása Magyarországon – a bevezetés esélyeiről és nehézségeiről ide kattintva olvashat.

