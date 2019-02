Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de9c9e3b-d6b5-4b67-af01-fc3d47ce4c04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adópolitika az EU-ban jobbára tagállami hatáskörben van, a közös ügyekben pedig bármelyik ország vétózhat. A kormánynak nagyon nem tetszik az ötlet, hogy elég legyen ehelyett a minősített többségű szavazás.","shortLead":"Az adópolitika az EU-ban jobbára tagállami hatáskörben van, a közös ügyekben pedig bármelyik ország vétózhat...","id":"20190212_Varga_a_magyar_kormany_nem_tamogatja_hogy_az_EUs_adougyekben_elvegyek_a_vetojogot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de9c9e3b-d6b5-4b67-af01-fc3d47ce4c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d665d4b8-e90c-4c1e-b623-7fe6fff3cc6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190212_Varga_a_magyar_kormany_nem_tamogatja_hogy_az_EUs_adougyekben_elvegyek_a_vetojogot","timestamp":"2019. február. 12. 12:29","title":"Varga: A magyar kormány nem támogatja, hogy adóügyekben elvegye az EU a vétójogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Február 1-jén újabb kérelmet nyújtott be Elon Musk (pontosabban a SpaceX) az amerikai Szövetségi Kommunikációs Hivatalhoz (FCC), hogy kiépítse a műholdas internethez szükséges földi kiszolgáló egységeket.","shortLead":"Február 1-jén újabb kérelmet nyújtott be Elon Musk (pontosabban a SpaceX) az amerikai Szövetségi Kommunikációs...","id":"20190213_elon_musk_space_x_starlink_muholdas_internet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e33a678-9717-47df-b39f-75428f22a014","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_elon_musk_space_x_starlink_muholdas_internet","timestamp":"2019. február. 13. 12:03","title":"Elon Musk megint kitalált valamit: 1 000 000 műholdvevőt telepítene a Földre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Fővárosi szinten egyeztetnek a Budapest Airporttal, a HungaroControllal és a civilekkel, hogy mit lehet tenni a zajszennyezés csökkentéséért.","shortLead":"Fővárosi szinten egyeztetnek a Budapest Airporttal, a HungaroControllal és a civilekkel, hogy mit lehet tenni...","id":"20190212_Mar_targyalnak_hogyan_lehetne_csokkenteni_a_repuloter_kornyeken_a_zajterhelest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e162cf-a17b-4338-8237-474adca7cc3e","keywords":null,"link":"/kkv/20190212_Mar_targyalnak_hogyan_lehetne_csokkenteni_a_repuloter_kornyeken_a_zajterhelest","timestamp":"2019. február. 12. 08:52","title":"Már tárgyalnak, hogyan lehetne csökkenteni a repülőtér környékén a zajterhelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22703578-a384-4192-8b92-e652d5661000","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap este vesztek össze. ","shortLead":"Vasárnap este vesztek össze. ","id":"20190212_Baratjat_keselte_meg_egy_fiatal_Jobbagyiban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22703578-a384-4192-8b92-e652d5661000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f16fa82-c410-470f-aa2a-300a1d6e9d20","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Baratjat_keselte_meg_egy_fiatal_Jobbagyiban","timestamp":"2019. február. 12. 07:47","title":"Barátját késelte meg egy fiatal Jobbágyiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25af1661-2bcc-41b7-918e-c80a93a95b60","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Az Y, Z generáció foglalkoztatásával kapcsolatos kihívások és nehézségek következtében a munkaadók egyre szívesebben válogatnak a lojális és megbízható 50 pluszos korosztály tagjai közül.","shortLead":"Az Y, Z generáció foglalkoztatásával kapcsolatos kihívások és nehézségek következtében a munkaadók egyre szívesebben...","id":"remifeminplus_20170320_Ujra_aranyat_er_az_50es_ezustgeneracio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25af1661-2bcc-41b7-918e-c80a93a95b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb609fd-96b2-416f-a79b-db9ce9ec22fc","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20170320_Ujra_aranyat_er_az_50es_ezustgeneracio","timestamp":"2019. február. 13. 07:38","title":"Hitelesek, rutinosak, kiszámíthatóak: ezért jár jól cége az 50-es munkavállalókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a8596c05-f963-457b-9652-325bf597616d","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"8829c818-a805-4602-83cb-046417870744","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Van, ahol harcolnak is a gyerekek, máshol kiszolgálják a hadsereget, a lányokat házasságba kényszerítik, de élő pajzsként is felhasználják a gyerekeket.","shortLead":"Van, ahol harcolnak is a gyerekek, máshol kiszolgálják a hadsereget, a lányokat házasságba kényszerítik, de élő...","id":"20190212_250_ezer_gyereket_kenyszeritettek_katonanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8829c818-a805-4602-83cb-046417870744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d618f25a-60ca-45e5-a61f-97fb40d44cb2","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_250_ezer_gyereket_kenyszeritettek_katonanak","timestamp":"2019. február. 12. 07:22","title":"250 ezer gyereket kényszerítettek katonának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A 2008-as világválság hatására sokan próbáltak alternatívát keresni a bankok által működtetett pénzügyi rendszerre. Azóta ígéretes újítások láttak napvilágot, amelyek alapjaiban kérdőjelezik meg a banki dogmákat. Cikksorozatunk második részében ezek közül mutatunk be két további izgalmas példát.","shortLead":"A 2008-as világválság hatására sokan próbáltak alternatívát keresni a bankok által működtetett pénzügyi rendszerre...","id":"20190212_Igeretes_cegek_amelyek_alapjaiban_kerdojelezik_meg_a_banki_dogmakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a1b2de-15fe-4ee3-aaab-b74c0812e976","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190212_Igeretes_cegek_amelyek_alapjaiban_kerdojelezik_meg_a_banki_dogmakat","timestamp":"2019. február. 12. 13:15","title":"Ígéretes cégek, amelyek alapjaiban kérdőjelezik meg a banki dogmákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ebc429-7873-40ad-b096-bb8228ae8bfa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A saját egyéni rekordját döntötte meg a hétvégén.","shortLead":"A saját egyéni rekordját döntötte meg a hétvégén.","id":"20190213_Mint_a_villam_ez_a_kissrac_lehet_a_leggyorsabb_gyerek_a_vilagon__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39ebc429-7873-40ad-b096-bb8228ae8bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff7e0ce-893d-493e-82c5-74682b32ad69","keywords":null,"link":"/elet/20190213_Mint_a_villam_ez_a_kissrac_lehet_a_leggyorsabb_gyerek_a_vilagon__video","timestamp":"2019. február. 13. 10:43","title":"Mint a villám: ez a kissrác lehet a leggyorsabb gyerek a világon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]