[{"available":true,"c_guid":"337f0649-0d96-4607-92ca-e82034d2a099","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Mit tudunk a kivándorlásról? címmel műhelybeszélgetéseket tartalmazó kötet jelent meg a Menedék és a Gondolat kiadó közreműködésével. Az egyik fejezetben a Németországban dolgozó magyar prostituáltakról beszél egy kutató. Ezt mutatjuk most be.","shortLead":"Mit tudunk a kivándorlásról? címmel műhelybeszélgetéseket tartalmazó kötet jelent meg a Menedék és a Gondolat kiadó...","id":"20190213_A_jo_strici_az_aki_minel_jobban_ki_tudja_zsakmanyolni_az_uton_dolgozo_noket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=337f0649-0d96-4607-92ca-e82034d2a099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbd5299-9058-4b0d-a6dd-63862a96e93c","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_A_jo_strici_az_aki_minel_jobban_ki_tudja_zsakmanyolni_az_uton_dolgozo_noket","timestamp":"2019. február. 13. 21:00","title":"„A jó strici az, aki minél jobban ki tudja zsákmányolni az úton dolgozó nőket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bizonyítható tények helyett feltételezések alapján történő döntések veszélyeire hívja fel a figyelmet Wu Biqiang, a Huawei Technologies Hungary Kft. vezetője.","shortLead":"A bizonyítható tények helyett feltételezések alapján történő döntések veszélyeire hívja fel a figyelmet Wu Biqiang...","id":"20190212_huawei_magyarorszag_wu_biqiang_mike_pompeo_reakcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0062dcf0-849f-44fb-babd-bf9aa5e0e591","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_huawei_magyarorszag_wu_biqiang_mike_pompeo_reakcio","timestamp":"2019. február. 12. 15:03","title":"Megszólalt a magyar Huawei: ki fog pukkadni az amerikai vádlufi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac1e055-a82a-4001-b5bb-a5143ee94df0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz hadgyakorlatok az utóbbi egy évtizedben egyre több katonát vontak be, s míg Moszkva korábban a regionális konfliktusokra összpontosította a figyelmét, most azt gyakorolja, miként lehet nagyszabású háborúkat indítani és azokat megnyerni – írta elemzésében a svéd Védelmi Kutatóintézet.","shortLead":"Az orosz hadgyakorlatok az utóbbi egy évtizedben egyre több katonát vontak be, s míg Moszkva korábban a regionális...","id":"20190213_Oroszorszag_nagy_haborura_keszul__allitja_a_sved_Vedelmi_Kutatointezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ac1e055-a82a-4001-b5bb-a5143ee94df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cc6921-e573-46fe-82f0-7f837eb2932d","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Oroszorszag_nagy_haborura_keszul__allitja_a_sved_Vedelmi_Kutatointezet","timestamp":"2019. február. 13. 10:57","title":"Oroszország nagy háborúra készül – állítja a svéd Védelmi Kutatóintézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak az jut nekik, ami gyerekeiktől megmarad. A Helsinki Bizottság a strasbourgi bírósághoz fordult, akik felszólították a kormányt, hogy azonnal adjon enni a családnak. ","shortLead":"Csak az jut nekik, ami gyerekeiktől megmarad. A Helsinki Bizottság a strasbourgi bírósághoz fordult, akik...","id":"20190213_Hat_napja_eheztetnek_egy_iraki_hazaspart_a_tompai_tranzitzonaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa885c2f-e965-4182-9175-6da122926eb3","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Hat_napja_eheztetnek_egy_iraki_hazaspart_a_tompai_tranzitzonaban","timestamp":"2019. február. 13. 19:11","title":"Hat napja éheztetnek egy iraki házaspárt a tompai tranzitzónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f30779-1862-4090-9668-bdb6ad059c8d","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Nagyon nehéz követni a kormány rombolási akcióprogramjának szélsebes végrehajtását. ","shortLead":"Nagyon nehéz követni a kormány rombolási akcióprogramjának szélsebes végrehajtását. ","id":"20190213_TGM_A_magyar_ertelmiseg_aruloi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5f30779-1862-4090-9668-bdb6ad059c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"262a41f0-d00b-42e7-a4b8-2e2880035198","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_TGM_A_magyar_ertelmiseg_aruloi","timestamp":"2019. február. 13. 11:50","title":"TGM: A magyar értelmiség árulói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha nem lépünk időben, az komoly hatással lehet környezetünkre, a kormányzatokra és a vállalatokra. Ez igaz úgy a klímaváltozásra, mint az adatbiztonságra, mivel mindkét területen nap mint nap egyre égetőbb problémák merülnek fel – hívja fel a figyelmet a Micro Focus kiberbiztonsági cég. Szakértőik szerint a szervezeteknek ideje felülvizsgálniuk és modernizálniuk az információvédelmi rendszereiket, mielőtt súlyos katasztrófák történnek. Mindezt főleg annak fényében érdemes komolyan vanni, hogy Magyarországon működő vállalatok zöménél előfordult valamilyen biztonsági incidens az elmúlt hónapokban.","shortLead":"Ha nem lépünk időben, az komoly hatással lehet környezetünkre, a kormányzatokra és a vállalatokra. Ez igaz...","id":"20190212_micro_focus_adatbiztonsag_klimavaltozas_ey_vallalati_biztonsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce074199-e7d7-4dc6-9475-710737d7b885","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_micro_focus_adatbiztonsag_klimavaltozas_ey_vallalati_biztonsag","timestamp":"2019. február. 12. 16:03","title":"Tudja, mi a közös a klímaváltozásban és a magyar vállalatokban? Ha nem lépünk sürgősen, baj lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa09dbea-e599-4e1b-aa89-ffd23fe95af6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte több országban is használnak már elektronikus rendszert a képviselő-választások és népszavazások lebonyolításához. Svájcban most arra biztatják az embereket, a tesztidőszak során próbálják meg feltörni a rendszert.","shortLead":"Világszerte több országban is használnak már elektronikus rendszert a képviselő-választások és népszavazások...","id":"20190213_svajc_elektronikus_szavazorendszer_evoting_pit_bug_bounty_program","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa09dbea-e599-4e1b-aa89-ffd23fe95af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb5094f-2379-4e5b-a302-7bcd7955cbd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_svajc_elektronikus_szavazorendszer_evoting_pit_bug_bounty_program","timestamp":"2019. február. 13. 10:03","title":"42 millió forintot fizetnek ki Svájcban azoknak, akik hibát találnak a kormány e-szavazásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab22a78-2ba2-42b3-8238-30fc436d3242","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szerettünk volna első kézből hozzájutni a klub sajtóanyagaihoz, de lepattantunk.","shortLead":"Szerettünk volna első kézből hozzájutni a klub sajtóanyagaihoz, de lepattantunk.","id":"20190212_ferencvaros_fradi_sajtolista_hvghu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ab22a78-2ba2-42b3-8238-30fc436d3242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc067fff-52ff-4a29-93d5-ba307bfeb0ec","keywords":null,"link":"/sport/20190212_ferencvaros_fradi_sajtolista_hvghu","timestamp":"2019. február. 12. 19:20","title":"Olyan választ kaptunk a Fraditól, ami mindent elmond a NER-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]