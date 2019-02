Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Chrome-nak a népszerűsége ellenére van egy komoly hibája: sok év csiszolgatása ellenére még mindig nagyon sok memóriát használ, és néhány oldal egyidejű megnyitása sok gépen már zavaróan lassúvá teszi. Egy érkező funkció ezen kíván változtatni.","shortLead":"A Google Chrome-nak a népszerűsége ellenére van egy komoly hibája: sok év csiszolgatása ellenére még mindig nagyon sok...","id":"20190221_google_chrome_canary_memoria_bongeszo_sebessege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6182c3a0-bbde-4cf2-851a-6482edd2b911","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_google_chrome_canary_memoria_bongeszo_sebessege","timestamp":"2019. február. 21. 09:03","title":"Gyorsítót épít a Chrome böngészőbe a Google, már ki is próbálhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e81caa48-1c1a-4fd0-b36d-5365090c3cd8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzetközi Beruházási Bank teljes mentességet kap a magyar hatóságok ellenőrzései alól, a vendégeik pedig szabadon jöhetnek az országba.","shortLead":"A Nemzetközi Beruházási Bank teljes mentességet kap a magyar hatóságok ellenőrzései alól, a vendégeik pedig szabadon...","id":"20190220_Minden_kedvezmenyt_megad_a_magyar_kormany_az_egykori_KGSTbanknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e81caa48-1c1a-4fd0-b36d-5365090c3cd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe138b36-e672-42ee-a861-b5d5d860db13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Minden_kedvezmenyt_megad_a_magyar_kormany_az_egykori_KGSTbanknak","timestamp":"2019. február. 20. 18:52","title":"Minden kedvezményt megad a magyar kormány az egykori KGST-banknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f83f23-4592-4dba-b016-476d24181978","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új emlékérmeket tervez kibocsátani a Magyar Nemzeti Bank jövőre, az egyiken Pom Pom szerepel majd.","shortLead":"Új emlékérmeket tervez kibocsátani a Magyar Nemzeti Bank jövőre, az egyiken Pom Pom szerepel majd.","id":"20190221_pom_pom_magyar_mese_magyar_nemzeti_bank_emlekerme","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50f83f23-4592-4dba-b016-476d24181978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8fc81bb-1aeb-40f6-a2e6-bcf225655db8","keywords":null,"link":"/elet/20190221_pom_pom_magyar_mese_magyar_nemzeti_bank_emlekerme","timestamp":"2019. február. 21. 14:10","title":"Érmékre kerülnek a klasszikus magyar mesék hősei, Pom Pom az első","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1e484f1-a06e-403b-94c6-d490fe701bc2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány nappal az után, hogy japán szakemberek egy hosszú robotkarral lenyúltak a fukusimai atomerőmű aljára, a tudósok fotókat tettek közzé az ott talált olvadt fűtőanyagról.","shortLead":"Néhány nappal az után, hogy japán szakemberek egy hosszú robotkarral lenyúltak a fukusimai atomerőmű aljára, a tudósok...","id":"20190220_fukusimai_atomkatasztrofa_olvadt_futoanyag_sugarzas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1e484f1-a06e-403b-94c6-d490fe701bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885b99b1-74fd-4525-835f-4f52b2b9ea30","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_fukusimai_atomkatasztrofa_olvadt_futoanyag_sugarzas","timestamp":"2019. február. 20. 19:33","title":"Most először sikerült lefotózni a fukusimai atomkatasztrófában megolvadt fűtőanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce20ba7-0e7a-49ae-b69b-28ae682a7dfa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nagy üzlet a magyar útlevél Ukrajnában.","shortLead":"Nagy üzlet a magyar útlevél Ukrajnában.","id":"20190220_1900_euroert_szereztek_volna_csalok_magyar_utlevelet_Ukrajnaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ce20ba7-0e7a-49ae-b69b-28ae682a7dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6de4415-f7bb-4981-9e8f-91c15fa434e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_1900_euroert_szereztek_volna_csalok_magyar_utlevelet_Ukrajnaban","timestamp":"2019. február. 20. 17:38","title":"1900 euróért szereztek volna csalók magyar útlevelet Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f864a6-5b4f-467e-aa17-bcba2b86bdd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minél gyorsabban szeretné lezárni a kormány a magyar kutatás finanszírozásának felülvizsgálatát, erre azonban többféle megoldás is szóba jöhet – mondta el az M5 kulturális csatorna Ez itt a kérdés... című műsorában kedden este az innovációs és technológiai miniszter.","shortLead":"Minél gyorsabban szeretné lezárni a kormány a magyar kutatás finanszírozásának felülvizsgálatát, erre azonban többféle...","id":"20190220_Palkovics_a_kutatoknak_Foglalkozzanak_a_mai_tarsadalmakat_erinto_kerdesekkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65f864a6-5b4f-467e-aa17-bcba2b86bdd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e61c91-4275-4225-94d9-0ed7d443a7a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Palkovics_a_kutatoknak_Foglalkozzanak_a_mai_tarsadalmakat_erinto_kerdesekkel","timestamp":"2019. február. 20. 09:16","title":"Palkovics a kutatóknak: Foglalkozzanak a mai társadalmakat érintő kérdésekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Estére egyre többfelé ered el az eső az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","shortLead":"Estére egyre többfelé ered el az eső az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","id":"20190221_derusrol_borusra_valt_ma_az_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e63cf76-f076-4eea-8945-844697c010c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_derusrol_borusra_valt_ma_az_idojaras","timestamp":"2019. február. 21. 05:09","title":"Derűsről borúsra vált ma az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77e586b-357d-4280-9f83-8bf88922c8d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Csolnoky Ferenc Kórházban rövid időn belül megfeleződött az érsebészek száma, miután a hat szakember közül hárman jelezték: távoznak. Az osztályvezető főorvos is köztük van.","shortLead":"A Csolnoky Ferenc Kórházban rövid időn belül megfeleződött az érsebészek száma, miután a hat szakember közül hárman...","id":"20190221_veszprem_csolnoky_ferenc_korhaz_felmondas_ersebesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f77e586b-357d-4280-9f83-8bf88922c8d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ead35f-dbdb-4723-ba7a-1d0777441481","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_veszprem_csolnoky_ferenc_korhaz_felmondas_ersebesz","timestamp":"2019. február. 21. 07:34","title":"Felmondott az érsebészek fele a veszprémi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]