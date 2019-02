Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97cb04b3-5247-447f-a8ec-33130aca7da0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A csatorna közleménye szerint átcsoportosítás zajlik a hírosztályon, azért váltak meg a híradóstól. ","shortLead":"A csatorna közleménye szerint átcsoportosítás zajlik a hírosztályon, azért váltak meg a híradóstól. ","id":"20190220_jaksity_kata_atv_hirado_musorvezeto_elbocsatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97cb04b3-5247-447f-a8ec-33130aca7da0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c4da24-c302-4f45-947d-2ad4b4bdabb6","keywords":null,"link":"/kultura/20190220_jaksity_kata_atv_hirado_musorvezeto_elbocsatas","timestamp":"2019. február. 20. 12:21","title":"Elbocsátotta Jaksity Katát az ATV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e56d349-fa02-4c1d-b423-1de216eba10c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A sírokra horogkereszteket festettek Quatzenheimben,","shortLead":"A sírokra horogkereszteket festettek Quatzenheimben,","id":"20190219_meggyalazott_zsido_temeto_franciaorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e56d349-fa02-4c1d-b423-1de216eba10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde67ff8-b662-4fd0-b466-a63b6fd5a7e0","keywords":null,"link":"/vilag/20190219_meggyalazott_zsido_temeto_franciaorszagban","timestamp":"2019. február. 19. 14:53","title":"Meggyaláztak egy zsidó temetőt Franciaországban az antiszemitizmus elleni országos tiltakozás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb94ca70-f77d-4c1c-9980-51e69d023a28","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanújával ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz, mert kétségbe vonja, hogy Palkovics László innovációért és technológiáért felelős miniszter jogosan vett fel éveken keresztül havi 800 ezer forintos fizetést a Magyar Tudományos Akadémia egyik kutatóintézetétől.","shortLead":"Az ellenzéki párt költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanújával ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz, mert...","id":"20190219_palkovics_laszlo_magyar_tudomanyos_akademia_publikacio_szerzodes_feljelentes_parbeszed_mellar_tamas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb94ca70-f77d-4c1c-9980-51e69d023a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3914e414-ecdf-4c9f-90c3-864e98e7b2bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_palkovics_laszlo_magyar_tudomanyos_akademia_publikacio_szerzodes_feljelentes_parbeszed_mellar_tamas","timestamp":"2019. február. 19. 13:43","title":"Feljelenti Palkovics Lászlót a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd4dee6-9048-4061-8a20-905eab3c4add","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A pénzt átutalták a férfi özvegyének.","shortLead":"A pénzt átutalták a férfi özvegyének.","id":"20190220_Kollegium_tuz_Raday_utcai_kollegium_frfi_csalad_gyujtes_MRE","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dd4dee6-9048-4061-8a20-905eab3c4add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32e4598-f935-459b-b814-047ff72e1e80","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Kollegium_tuz_Raday_utcai_kollegium_frfi_csalad_gyujtes_MRE","timestamp":"2019. február. 20. 12:58","title":"Több mint 37 millió forint gyűlt össze a kollégiumtűzben elhunyt férfi családjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa790f07-201f-4739-9933-e4941992ead2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elvileg három év alatt tíz elektromos autójuk jelenik majd meg, most az első modell műszerfalát mutatták meg. ","shortLead":"Elvileg három év alatt tíz elektromos autójuk jelenik majd meg, most az első modell műszerfalát mutatták meg. ","id":"20190220_Ilyen_lesz_az_elso_elektromos_Skoda_belseje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa790f07-201f-4739-9933-e4941992ead2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9ee4d0-f384-42d7-b2e0-414693688f0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_Ilyen_lesz_az_elso_elektromos_Skoda_belseje","timestamp":"2019. február. 20. 12:22","title":"Ilyen lesz az első elektromos Skoda belseje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német szövetségi kormány tanácsadójaként is dolgozó Julia von Weiler gyerekpszichológus szerint egyszerűen nem lenne szabad telefont adni a gyerekek kezébe.","shortLead":"A német szövetségi kormány tanácsadójaként is dolgozó Julia von Weiler gyerekpszichológus szerint egyszerűen nem lenne...","id":"20190220_14_eves_kor_okostelefon_hasznalata_mikor_kapjon_okostelefont_a_gyerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca55885c-409f-453f-9075-92ae16bb3b23","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_14_eves_kor_okostelefon_hasznalata_mikor_kapjon_okostelefont_a_gyerek","timestamp":"2019. február. 20. 09:03","title":"14 éves kor alatt megtiltaná az okostelefonok használatát egy német gyerekpszichológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09f7657f-574f-4f81-b0da-27632caeb253","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre súlyosabb hiány van tetőfedőből, ácsból és szigetelési szakemberekből. ","shortLead":"Egyre súlyosabb hiány van tetőfedőből, ácsból és szigetelési szakemberekből. ","id":"20190219_Nincs_eleg_tetofedo_az_oszagban_tavaly_osszesen_23an_tanultak_ilyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09f7657f-574f-4f81-b0da-27632caeb253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0612b3f4-4e53-46b1-8701-a689c66ddf0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_Nincs_eleg_tetofedo_az_oszagban_tavaly_osszesen_23an_tanultak_ilyet","timestamp":"2019. február. 19. 16:04","title":"Nincs elég tetőfedő az országban, tavaly összesen 23-an tanulták ezt a szakmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12835f1e-ca4c-47e4-9682-b96fc41ae48e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tízből nyolc térdprotézis, illetve hat csípőprotézis akár 25 évig is kitart – állapította meg a Bristoli Egyetem kutatóinak tanulmánya.","shortLead":"Tízből nyolc térdprotézis, illetve hat csípőprotézis akár 25 évig is kitart – állapította meg a Bristoli Egyetem...","id":"20190219_terdprotezis_csipoprotezis_tartossag_szavatossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12835f1e-ca4c-47e4-9682-b96fc41ae48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac8858d-4dc8-4fd4-87c5-d44d99495827","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_terdprotezis_csipoprotezis_tartossag_szavatossag","timestamp":"2019. február. 19. 17:03","title":"Jó hír a csípő- vagy térdprotézissel rendelkezőknek: tovább tart, mint gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]