[{"available":true,"c_guid":"2b784aa1-cb51-48ff-8389-994e7ebdcaec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem találták bűnösnek a nyíregyházi középiskolai matektanárt, a bírák szerint tettével nem akart fájdalmat okozni.

","shortLead":"Nem találták bűnösnek a nyíregyházi középiskolai matektanárt, a bírák szerint tettével nem akart fájdalmat okozni.

","id":"20190221_Nyakleveseket_osztogatott_a_tanar_de_diakjai_allitolag_kialltak_mellette","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b784aa1-cb51-48ff-8389-994e7ebdcaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"505f70d1-2093-44ea-bde4-7fc973085dd4","keywords":null,"link":"/elet/20190221_Nyakleveseket_osztogatott_a_tanar_de_diakjai_allitolag_kialltak_mellette","timestamp":"2019. február. 21. 09:13","title":"Nyakleveseket osztogatott a tanár, de diákjai állítólag kiálltak mellette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62c1910-c812-4667-afb5-359b4bd14a2e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A korrupcióval váldolt kormány viszont csak annyit reagált: a választók döntötték el, hogy ők vezessék az országot.","shortLead":"A korrupcióval váldolt kormány viszont csak annyit reagált: a választók döntötték el, hogy ők vezessék az országot.","id":"20190222_Ezrek_koveteltek_a_kormany_lemondasat_Albaniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e62c1910-c812-4667-afb5-359b4bd14a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942104a4-0388-4230-81bb-7e17e30b3db0","keywords":null,"link":"/vilag/20190222_Ezrek_koveteltek_a_kormany_lemondasat_Albaniaban","timestamp":"2019. február. 22. 05:06","title":"Ezrek követelték a kormány lemondását Albániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"703e9fd3-bf6c-4577-8aa7-d7148e6e2e9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kaktuszt, pálmát, sőt gázrózsát is lopott.","shortLead":"Kaktuszt, pálmát, sőt gázrózsát is lopott.","id":"20190222_Fegyhaz_muskatlirablasert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=703e9fd3-bf6c-4577-8aa7-d7148e6e2e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aeb7547-572a-453e-b85f-2aa2b9d35566","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_Fegyhaz_muskatlirablasert","timestamp":"2019. február. 22. 10:30","title":"Muskátlit rabolt, fegyház várja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce20ba7-0e7a-49ae-b69b-28ae682a7dfa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nagy üzlet a magyar útlevél Ukrajnában.","shortLead":"Nagy üzlet a magyar útlevél Ukrajnában.","id":"20190220_1900_euroert_szereztek_volna_csalok_magyar_utlevelet_Ukrajnaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ce20ba7-0e7a-49ae-b69b-28ae682a7dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6de4415-f7bb-4981-9e8f-91c15fa434e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_1900_euroert_szereztek_volna_csalok_magyar_utlevelet_Ukrajnaban","timestamp":"2019. február. 20. 17:38","title":"1900 euróért szereztek volna csalók magyar útlevelet Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3fbc63f-5687-4fd1-92b3-5e26327213b6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több hatóság szeme láttára vitte el a KEG vagyonát a szlovák nagytulajdonosa. Az ügyleten nemcsak 2200 kisrészvényes, hanem az állam is veszített.","shortLead":"Több hatóság szeme láttára vitte el a KEG vagyonát a szlovák nagytulajdonosa. Az ügyleten nemcsak 2200 kisrészvényes...","id":"20190222_2200_kisreszvenyes_bukhat_a_KozepEuropai_Gazterminal_vagyonanak_kimentesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3fbc63f-5687-4fd1-92b3-5e26327213b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e53117-8d28-4821-bc69-a799f1902b3e","keywords":null,"link":"/kkv/20190222_2200_kisreszvenyes_bukhat_a_KozepEuropai_Gazterminal_vagyonanak_kimentesen","timestamp":"2019. február. 22. 09:33","title":"2200 kisrészvényes bukhat a Közép-Európai Gázterminál vagyonának kimentésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3418c4b-be37-4e0b-bd0b-81c0ca31b09c","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Filmalap döntőbizottsága viszont nagy valószínűséggel átalakul.","shortLead":"A Filmalap döntőbizottsága viszont nagy valószínűséggel átalakul.","id":"20190221_Andy_Vajnat_nehez_potolni_ugy_tunik_nincs_szukseg_uj_filmugyi_biztosra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3418c4b-be37-4e0b-bd0b-81c0ca31b09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0391a11d-ccbe-4c62-8616-b178a663decd","keywords":null,"link":"/kultura/20190221_Andy_Vajnat_nehez_potolni_ugy_tunik_nincs_szukseg_uj_filmugyi_biztosra","timestamp":"2019. február. 21. 15:11","title":"Andy Vajnát nehéz pótolni: úgy tűnik, nincs szükség új filmügyi biztosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f2db95-c319-4d69-b2ac-472a48316ef5","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Továbbra sem tudni pontosan, ki kérte a 400 órás túlmunka bevezetését, van, aki a Mészáros–Garancsi–Szíjj tengelyt sejti a háttérben. Az iparkamarai elnök, Parragh László szerint egyszerűen arról van szó, hogy a Fidesz ajánlatot tett a német multiknak.","shortLead":"Továbbra sem tudni pontosan, ki kérte a 400 órás túlmunka bevezetését, van, aki a Mészáros–Garancsi–Szíjj tengelyt...","id":"20190221_tuloratorveny_parragh_laszlo_szakszervezet_beremeles_tiltakozas_tuntetes_sztrajk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79f2db95-c319-4d69-b2ac-472a48316ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd5db84e-db72-4136-b8db-88b33d93d503","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_tuloratorveny_parragh_laszlo_szakszervezet_beremeles_tiltakozas_tuntetes_sztrajk","timestamp":"2019. február. 21. 06:30","title":"Parragh szerint előkészítetlen a túlóratörvény, Garancsiék nem használják. De akkor ki kérte?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ec4509-e483-4dc3-9351-977824ff2fe4","c_author":"Gergely Márton","category":"vilag","description":"Hol az éj legsötétebb, ott a hajnal már ébred – hangzik el a Koldusoperában. A Kuciak-gyilkosság első évfordulóján Pozsonyban járva olyan érzése támad az embernek, hogy a felfoghatatlan bűnt óvatos optimizmus váltotta fel. A politika nem akar változtatni semmin, de a tisztességes országért küzdő civilek összefogtak, és tettek arról, hogy ne folytatódjanak a dolgok úgy, ahogy eddig. Helyszíni riportunk.","shortLead":"Hol az éj legsötétebb, ott a hajnal már ébred – hangzik el a Koldusoperában. A Kuciak-gyilkosság első évfordulóján...","id":"20190221_Tisztesseges_szlovakiaert_jan_kuciak_martina_kusnirova_gyilkossag_robert_fico_pozsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13ec4509-e483-4dc3-9351-977824ff2fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7912ab8a-5343-4594-aac0-b57aa7dcc6be","keywords":null,"link":"/vilag/20190221_Tisztesseges_szlovakiaert_jan_kuciak_martina_kusnirova_gyilkossag_robert_fico_pozsony","timestamp":"2019. február. 21. 14:15","title":"A szlovákok bizonyítják, hogy az utca lehet erősebb a politikánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]