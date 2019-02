Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96f2f2a8-a168-4c88-a431-9298b228c089","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Magyarország száz év alatt negyedik alkalommal hagyta el a nyugati utat - mondta Tölgyessy Péter rendszerváltást körüljáró szerdai előadásában, viszont szerinte a helyzet kudarcos ugyan, de nem reménytelen. Az eddigi nagy nekirugaszkodásból semmi sem lett – mondta, ma pedig, a harmadik Fidesz-kétharmad után, harminc évvel a rendszerváltás után a kínai berendezkedés nyugati szélén vagyunk.\r

","shortLead":"Magyarország száz év alatt negyedik alkalommal hagyta el a nyugati utat - mondta Tölgyessy Péter rendszerváltást...","id":"20190220_Tolgyessy_Peter_rendszervaltas_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96f2f2a8-a168-4c88-a431-9298b228c089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91bebb7-e736-4067-bd43-1cb8a34aa0df","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Tolgyessy_Peter_rendszervaltas_Orban_Viktor","timestamp":"2019. február. 20. 20:17","title":"Tölgyessy: Orbán letért a nyugati útról, és kiderül, megint rossz oldalra állt-e az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0160e797-57ce-42ee-b2e1-43aa83c067a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hardveres újdonságok mellett más érdekességekkel is rendelkezik a Galaxy S10. Az egyikhez az Instagrammal kötött együttműködést a Samsung.","shortLead":"A hardveres újdonságok mellett más érdekességekkel is rendelkezik a Galaxy S10. Az egyikhez az Instagrammal kötött...","id":"20190220_samsung_galaxy_s10_instagram_adam_mosseri","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0160e797-57ce-42ee-b2e1-43aa83c067a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ee3a8e-e918-470a-bfef-976a66c18cf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_samsung_galaxy_s10_instagram_adam_mosseri","timestamp":"2019. február. 21. 14:03","title":"Másmilyen az Instagram a Samsung új telefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7097359e-0860-4b84-a897-9bfbab667f43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc korábban azt mondta, nem ő lesz a lista első helyén. Igazat mondott. A felesége.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc korábban azt mondta, nem ő lesz a lista első helyén. Igazat mondott. A felesége.","id":"20190222_Dobrev_Klara_vezeti_a_DK_EPlistajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7097359e-0860-4b84-a897-9bfbab667f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2b9d84-9b9d-4c98-8a67-2872a6079270","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_Dobrev_Klara_vezeti_a_DK_EPlistajat","timestamp":"2019. február. 22. 13:38","title":"Dobrev Klára vezeti a DK EP-listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aaf4eec-6cc7-444a-a720-8b9747bc9e8f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kiállítás nyílik Tony Curtis (1925-2010) kétszeres Golden Globe-díjas, magyar származású hollywoodi színész személyes tárgyaiból Curtis édesapjának szülővárosában, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Mátészalkán - közölte a szatmári város önkormányzata. ","shortLead":"Kiállítás nyílik Tony Curtis (1925-2010) kétszeres Golden Globe-díjas, magyar származású hollywoodi színész személyes...","id":"20190221_Tony_Curtis_szemelyes_targyaibol_nyilik_kiallitas_Mateszalkan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aaf4eec-6cc7-444a-a720-8b9747bc9e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7b3d84-203a-4f5f-b7a1-3de3087c2c74","keywords":null,"link":"/kultura/20190221_Tony_Curtis_szemelyes_targyaibol_nyilik_kiallitas_Mateszalkan","timestamp":"2019. február. 21. 10:12","title":"Ha Tony Curtis személyes holmijaira kíváncsi, akkor Mátészalkán keresse azokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc51cf2-56b3-4ff2-a51b-ee330ab64299","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napjainkra azok az e-commerce vállalatok, amelyek nem ismerték ki kellően vásárlóikat, üres kosarakra, leiratkozó e-mailek sorozatára és nullához közelítő konverziókra számíthatnak – ezzel a jelenséggel indokolja a Bónusz Brigád, hogy miért kezdte el használni az ügyféladatokra támaszkodó Exponea CX platformot, amivel hirdetési stratégiájuk és az ügyfélélmény átalakítását tűzték ki célul.","shortLead":"Napjainkra azok az e-commerce vállalatok, amelyek nem ismerték ki kellően vásárlóikat, üres kosarakra, leiratkozó...","id":"20190221_bonusz_brigad_mesterseges_intelligencia_exponea_cr_platform_vasarloi_elmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfc51cf2-56b3-4ff2-a51b-ee330ab64299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba2c644-ea68-4f25-a09f-b82d7cc2da03","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_bonusz_brigad_mesterseges_intelligencia_exponea_cr_platform_vasarloi_elmeny","timestamp":"2019. február. 21. 11:33","title":"Mesterséges intelligenciával újít a Bónusz Brigád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kijev elítéli a tiszteletlen hangot, és állítja, folyamatban van a Velencei Bizottság ajánlásainak beépítése a törvénybe.","shortLead":"Kijev elítéli a tiszteletlen hangot, és állítja, folyamatban van a Velencei Bizottság ajánlásainak beépítése...","id":"20190222_Ukrajna_elfogadhatatalan_hogy_Gulyas_felfasisztanak_nevezte_az_oktatasi_torvenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"430f6f72-916c-4505-9520-e8064fb9fe85","keywords":null,"link":"/vilag/20190222_Ukrajna_elfogadhatatalan_hogy_Gulyas_felfasisztanak_nevezte_az_oktatasi_torvenyt","timestamp":"2019. február. 22. 18:55","title":"Ukrajna: Elfogadhatatalan, hogy Gulyás félfasisztának nevezte az oktatási törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Svéd konzervatív pártok indítványt nyújtottak be a Fidesz kizárásáról az Európai Néppártból.","shortLead":"Svéd konzervatív pártok indítványt nyújtottak be a Fidesz kizárásáról az Európai Néppártból.","id":"20190222_A_sved_konzervativok_inditvanyoztak_a_Fidesz_kizarasat_a_Neppartbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5c62780-2b5e-4091-a731-4a4bed66c8d9","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_A_sved_konzervativok_inditvanyoztak_a_Fidesz_kizarasat_a_Neppartbol","timestamp":"2019. február. 22. 16:52","title":"A svéd konzervatívok indítványozták a Fidesz kizárását a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87af8b3c-8171-4c0d-8d63-25923a372f64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szülői Hang akciójáról van szó. A minisztérium viszont azt mondja: ennyi ember véleményét nem lehet reprezentatívnak tekinteni.","shortLead":"A Szülői Hang akciójáról van szó. A minisztérium viszont azt mondja: ennyi ember véleményét nem lehet reprezentatívnak...","id":"20190222_3900_szulo_tiltakozik_videouzenetekben_az_allami_tankonyvek_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87af8b3c-8171-4c0d-8d63-25923a372f64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e47d64-c6d9-4575-8f72-fd0eac024ec8","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_3900_szulo_tiltakozik_videouzenetekben_az_allami_tankonyvek_ellen","timestamp":"2019. február. 22. 06:05","title":"3900 szülő tiltakozik videóüzenetekben az állami tankönyvek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]