[{"available":true,"c_guid":"a3a43e1a-3aaa-4011-bc91-8a1508fc78bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hírügynökség szerint vasárnap hagyhatják jóvá az EU-tagok, a brit parlament támogatása még mindig kétséges.","shortLead":"A hírügynökség szerint vasárnap hagyhatják jóvá az EU-tagok, a brit parlament támogatása még mindig kétséges.","id":"20190221_Bloomberg_napokon_belul_megegyezhetnek_a_Brexit_felteteleirol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3a43e1a-3aaa-4011-bc91-8a1508fc78bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b92147-50f5-4ae9-a818-1b8f135afb30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Bloomberg_napokon_belul_megegyezhetnek_a_Brexit_felteteleirol","timestamp":"2019. február. 21. 09:07","title":"Bloomberg: Napokon belül megegyezhetnek a Brexit feltételeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d3070e-4c4b-4c38-8d8e-8d08c3b8f65e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkatársak egy részét át is helyezték az Echo Tv székházába, más részüket rendelkezési állományba helyezték. ","shortLead":"A munkatársak egy részét át is helyezték az Echo Tv székházába, más részüket rendelkezési állományba helyezték. ","id":"20190221_Az_Echo_TVben_keszul_pentektol_a_Hir_TV_hiradoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48d3070e-4c4b-4c38-8d8e-8d08c3b8f65e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12db5faf-1432-44fb-99c2-34a2d8d823ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Az_Echo_TVben_keszul_pentektol_a_Hir_TV_hiradoja","timestamp":"2019. február. 21. 16:36","title":"Az Echo Tv-ben készül péntektől a Hír Tv híradója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993f636e-bfb3-4e80-bc29-136de71d188b","c_author":"Szent-Iványi István","category":"itthon","description":"Aki a veszélyes időkben a senkiföldjén ténfereg, az könnyen találhatja magát a barát és ellenség kereszttüzében.","shortLead":"Aki a veszélyes időkben a senkiföldjén ténfereg, az könnyen találhatja magát a barát és ellenség kereszttüzében.","id":"20190222_SzentIvanyi_Istvan_Szep_uj_vilag_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=993f636e-bfb3-4e80-bc29-136de71d188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770a1bef-b1c5-4a29-a12e-c93449296605","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_SzentIvanyi_Istvan_Szep_uj_vilag_","timestamp":"2019. február. 22. 09:15","title":"Szent-Iványi István: Szép új világ ?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204e8362-7947-4771-bb54-dc1512dd7403","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy az idei szezonban mely abroncsokat érdemes megvenni, és melyektől érdemes távol tartani magunkat. Fókuszban a féktávok.","shortLead":"Vázoljuk, hogy az idei szezonban mely abroncsokat érdemes megvenni, és melyektől érdemes távol tartani magunkat...","id":"20190221_sokkoloan_rossz_gumik_vegeztek_a_2019es_nyarigumi_toplista_vegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=204e8362-7947-4771-bb54-dc1512dd7403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74af5072-b117-434a-a7e9-c767e1295ca1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_sokkoloan_rossz_gumik_vegeztek_a_2019es_nyarigumi_toplista_vegen","timestamp":"2019. február. 21. 11:21","title":"Nyugtalanítóan rossz gumik végeztek a 2019-es nyárigumi-toplista végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Andy Vajna hosszú betegség után január 20-án halt meg. Budapesten már korábban eltemették, majd felesége, Vajna Tímea Amerikába is vitt hamvaiból.","shortLead":"Andy Vajna hosszú betegség után január 20-án halt meg. Budapesten már korábban eltemették, majd felesége, Vajna Tímea...","id":"20190221_Amerikaban_is_eltemettek_Andy_Vajnat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812fd5e2-6311-4132-8b3f-765bcbfa089d","keywords":null,"link":"/elet/20190221_Amerikaban_is_eltemettek_Andy_Vajnat","timestamp":"2019. február. 21. 07:59","title":"Amerikában is eltemették Andy Vajnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572934a7-59cd-4a9d-99f1-92a60afc4462","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Kolozsvári Állami Magyar Színház nemzetközileg is elismert igazgató-rendezője, Tompa Gábor szerint a romániai színházak még mindig függetlenebbek a politikai hatalomtól, mint a magyarországiak. A szexuális visszaéléseket pedig minden esetben jelenteni kell, de csak a pontos tényfeltárást követően, mert egyébként ártatlanok karrierje mehet tönkre. ","shortLead":"A Kolozsvári Állami Magyar Színház nemzetközileg is elismert igazgató-rendezője, Tompa Gábor szerint a romániai...","id":"20190221_Aki_csak_szorakoztatni_akar_az_lenezi_a_nezoket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=572934a7-59cd-4a9d-99f1-92a60afc4462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0104a6-d6ff-400e-b996-75898147ef49","keywords":null,"link":"/kultura/20190221_Aki_csak_szorakoztatni_akar_az_lenezi_a_nezoket","timestamp":"2019. február. 21. 14:24","title":"\"Aki csak szórakoztatni akar, az lenézi a nézőket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45881578-210a-44f7-8fff-86638ff2a3ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lagerfeld Edition BMW-k ma múzeumban vannak.","shortLead":"A Lagerfeld Edition BMW-k ma múzeumban vannak.","id":"20190220_karl_lagerfeld_bmw","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45881578-210a-44f7-8fff-86638ff2a3ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1530d4bc-901f-4781-8b8e-b64686197244","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_karl_lagerfeld_bmw","timestamp":"2019. február. 20. 19:20","title":"Két fényűző BMW-t is tervezett Karl Lagerfeld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e846db46-526b-4c83-8270-5fff841f37f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiába fordult hozzá egy megerőszakolt gyerek családja és egy zaklatott nő is, Oswald Gracias nem foglalkozott velük érdemben. Most ő az egyik szervezője annak a konferenciának, amit a szexuálisan zaklatott gyerekek védelméért szerveznek.","shortLead":"Hiába fordult hozzá egy megerőszakolt gyerek családja és egy zaklatott nő is, Oswald Gracias nem foglalkozott velük...","id":"20190221_Cserbenhagyta_a_megeroszakolt_gyereket_a_biboros_akibol_meg_papa_is_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e846db46-526b-4c83-8270-5fff841f37f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57ba9e5f-878a-40a6-bd41-8e5c4f531e63","keywords":null,"link":"/elet/20190221_Cserbenhagyta_a_megeroszakolt_gyereket_a_biboros_akibol_meg_papa_is_lehet","timestamp":"2019. február. 21. 11:32","title":"Cserbenhagyott egy megerőszakolt gyereket a bíboros, akiből még pápa is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]