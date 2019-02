Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Európai helyzetértékelést tartott elsősorban a miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában. Szerinte nincs akkora szőnyeg, ami alá be lehet söpörni az EU problémáit, de az EP-választáson véleményt lehet majd mondani. A családvédelemről azt mondta, nem kellene az emberek kedvét elvenni. Ő pedig egy falusi fickó – mondta.","shortLead":"Európai helyzetértékelést tartott elsősorban a miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában...","id":"20190222_Orban_A_helyzet_rossz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"525e2bb4-15d0-4ecc-805a-1dd829aceebf","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_Orban_A_helyzet_rossz","timestamp":"2019. február. 22. 07:59","title":"Orbán: A helyzet rossz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A svéd miniszter asszony okulására és a derék svéd nép javára fog válni – ezzel kommentálta Semjén Zsolt azt, hogy a svédek bekérették a magyar nagykövetet a miniszterelnök-helyettes kijelentése miatt.","shortLead":"A svéd miniszter asszony okulására és a derék svéd nép javára fog válni – ezzel kommentálta Semjén Zsolt azt...","id":"20190220_Semjen_a_sved_nagykovet_bekereteserol_Legalabb_lesz_alkalmuk_bocsanatot_kerni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046999e9-1a8d-4e9b-8360-2240c6307070","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Semjen_a_sved_nagykovet_bekereteserol_Legalabb_lesz_alkalmuk_bocsanatot_kerni","timestamp":"2019. február. 20. 11:54","title":"Semjén a svéd nagykövet bekéretéséről: Legalább lesz alkalmuk bocsánatot kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa790f07-201f-4739-9933-e4941992ead2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elvileg három év alatt tíz elektromos autójuk jelenik majd meg, most az első modell műszerfalát mutatták meg. ","shortLead":"Elvileg három év alatt tíz elektromos autójuk jelenik majd meg, most az első modell műszerfalát mutatták meg. ","id":"20190220_Ilyen_lesz_az_elso_elektromos_Skoda_belseje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa790f07-201f-4739-9933-e4941992ead2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9ee4d0-f384-42d7-b2e0-414693688f0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_Ilyen_lesz_az_elso_elektromos_Skoda_belseje","timestamp":"2019. február. 20. 12:22","title":"Ilyen lesz az első elektromos Skoda belseje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rehabról nemrég kikerült rapper azt mondta, megpróbálja rendezni kapcsolatát Majkával.

","shortLead":"A rehabról nemrég kikerült rapper azt mondta, megpróbálja rendezni kapcsolatát Majkával.

","id":"20190221_Curtis_potolta_a_tegnap_elfelejtett_interjut_beszelt_Balazsekkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd81fee-38ce-467d-95fd-3adcabfb901a","keywords":null,"link":"/elet/20190221_Curtis_potolta_a_tegnap_elfelejtett_interjut_beszelt_Balazsekkal","timestamp":"2019. február. 21. 10:47","title":"Curtis pótolta az elfelejtett interjút: beszélt Balázsékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929099de-fc6a-4768-947e-0bb47404231c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Demográfia és rakéták – ezek képezték Putyin évértékelő beszédének központi elemeit.","shortLead":"Demográfia és rakéták – ezek képezték Putyin évértékelő beszédének központi elemeit.","id":"20190220_Orban_utan_Putyin_is_csaladtamogatasi_lepeseket_jelentett_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=929099de-fc6a-4768-947e-0bb47404231c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fa5787-b34e-44a6-9f67-db89b9e6bec9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Orban_utan_Putyin_is_csaladtamogatasi_lepeseket_jelentett_be","timestamp":"2019. február. 20. 12:35","title":"Orbán után Putyin is családtámogatási lépéseket jelentett be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87c2b772-a1a6-44a7-904d-ead3cd6f276b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW X4-es távol-keleti megfelelője hamarosan itt, Európában is bemutatkozik.","shortLead":"A BMW X4-es távol-keleti megfelelője hamarosan itt, Európában is bemutatkozik.","id":"20190221_geely_f11_bmw_x4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87c2b772-a1a6-44a7-904d-ead3cd6f276b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"249b1c24-e88c-4fb4-9e2c-76ac74eeb4e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_geely_f11_bmw_x4","timestamp":"2019. február. 21. 16:21","title":"Lehet, hogy ez egy kínai BMW-koppintás, de nem néz ki rosszabbul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25903f3d-0913-4b56-a576-0e072c72a6d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem az Apple volt az első vállalat, amely vezeték nélküli fülhallgatót adott ki, sőt még a 2016-os AirPods formavilágát sem neveznénk előzmény nélkülinek. De tény: a fülhallgató és tartója jellegzetes kivitelét a cupertinói vállalat hozta divatba. A Samsung – a Huawei FreeBudsával ellentétben – nem kezdte el lemásolni az Apple receptjét, inkább saját korábbi formavilágát viszi tovább a Galaxy Buds néven szerda este bejelentett új termékében.","shortLead":"Nem az Apple volt az első vállalat, amely vezeték nélküli fülhallgatót adott ki, sőt még a 2016-os AirPods formavilágát...","id":"20190220_samsung_galaxy_buds_vezetek_nelkuli_fulhallgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25903f3d-0913-4b56-a576-0e072c72a6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690f1940-889c-4045-80f0-af41fdde3e24","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_samsung_galaxy_buds_vezetek_nelkuli_fulhallgato","timestamp":"2019. február. 20. 21:38","title":"A Samsung ellenállt a kísértésnek, és nem az Apple fülhallgatóját mutatta be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8f4128-6f4b-4398-b75e-8f2d3f62ffc6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első körben a hétüléses nagy autó, a hátul szárnyas ajtós, Model X árát tették közzé. ","shortLead":"Első körben a hétüléses nagy autó, a hátul szárnyas ajtós, Model X árát tették közzé. ","id":"20190221_magyar_tesla_kereskedes_arak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c8f4128-6f4b-4398-b75e-8f2d3f62ffc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2953641f-0807-40d8-8a0b-0ef01db374c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_magyar_tesla_kereskedes_arak","timestamp":"2019. február. 21. 09:56","title":"Ennyibe kerül majd itthon egy Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]