Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"708c9add-a08c-4479-950b-aa015b216d1a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utolsó pillanatban rántotta el a kormányt egy fékező autós, hogy ne üssön el egy gyalogost. ","shortLead":"Az utolsó pillanatban rántotta el a kormányt egy fékező autós, hogy ne üssön el egy gyalogost. ","id":"20190221_Video_Zebran_pordult_meg_egy_fekezo_autos_Kazincbarcikan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=708c9add-a08c-4479-950b-aa015b216d1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a34906-1e00-4cb7-9e6f-02098673994a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_Video_Zebran_pordult_meg_egy_fekezo_autos_Kazincbarcikan","timestamp":"2019. február. 21. 20:10","title":"Videó: Zebrán pördült meg egy fékező autós Kazincbarcikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae41f92-f0b9-4bd1-815c-f4a946624119","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombathelyen vették fel, amint egy autós végigelőzi a sort, mondván, a sorban állás a vesztesek sportja.","shortLead":"Szombathelyen vették fel, amint egy autós végigelőzi a sort, mondván, a sorban állás a vesztesek sportja.","id":"20190222_zarovonal_autos_video_szombathely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ae41f92-f0b9-4bd1-815c-f4a946624119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d504707-9ff8-4456-b595-5135598dfc40","keywords":null,"link":"/cegauto/20190222_zarovonal_autos_video_szombathely","timestamp":"2019. február. 22. 10:58","title":"Megint egy autós, akinek nem számít a záróvonal, ha siet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Pótmagánvádat nyújtanak be az ellenzéki országgyűlési képviselők, miután a Legfőbb Ügyészség elutasította panaszaikat az MTVA-székháznál tavaly decemberben történtek ügyében.","shortLead":"Pótmagánvádat nyújtanak be az ellenzéki országgyűlési képviselők, miután a Legfőbb Ügyészség elutasította panaszaikat...","id":"20190220_Szelek_potmaganvadat_nyujtanak_be_miutan_az_ugyeszseg_elutasitotta_a_panaszaikat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"529427b4-51c4-4e82-a924-f040ca8d2427","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Szelek_potmaganvadat_nyujtanak_be_miutan_az_ugyeszseg_elutasitotta_a_panaszaikat","timestamp":"2019. február. 20. 14:01","title":"Szélék pótmagánvádat nyújtanak be, miután az ügyészség elutasította a panaszaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"437f84a8-fab4-4c73-aef1-ec7cc733b9ac","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Pedig a szavak szintjén a kormányfő bárki ellen megvédi az országot.","shortLead":"Pedig a szavak szintjén a kormányfő bárki ellen megvédi az országot.","id":"20190220_Orban_osszecsapta_a_bokajat_a_NATO_elvarasai_szerint_vesz_fegyvert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=437f84a8-fab4-4c73-aef1-ec7cc733b9ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df17135-f3b5-4612-8f9f-5a9ec54276de","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Orban_osszecsapta_a_bokajat_a_NATO_elvarasai_szerint_vesz_fegyvert","timestamp":"2019. február. 20. 14:08","title":"Orbán összecsapta a bokáját, a NATO elvárásai szerint vesz fegyvert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c09f22-2fc9-4c40-a6ea-3df14a9a15d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnökségi államtitkár szerint a venezuelai kimenekített magyarok ügyéből \"kampánytémát\" csinálni felelőtlenség, a kinti magyarok és családjuk élete a tét – és a kormány amúgy is beszélt az akcióról korábban.\r

\r

","shortLead":"A miniszterelnökségi államtitkár szerint a venezuelai kimenekített magyarok ügyéből \"kampánytémát\" csinálni...","id":"20190221_Venezuelai_magyarok_Orban_Balazs_szerint_a_nyilvanossag_regota_tudott_az_ugyrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7c09f22-2fc9-4c40-a6ea-3df14a9a15d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f58d9bb-6411-43b4-b082-8852c014436b","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Venezuelai_magyarok_Orban_Balazs_szerint_a_nyilvanossag_regota_tudott_az_ugyrol","timestamp":"2019. február. 21. 14:19","title":"Venezuelai magyarok: Orbán Balázs szerint a nyilvánosság régóta tudott az ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df528cc3-8692-4f09-9d09-72a28c624b9d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A déli égboltot szinte teljesen elfoglaló úgynevezett csillagfolyamot fedeztek fel a Bécsi Egyetem tudósai. A csillagfolyam viszonylag közel helyezkedik el, és legalább négyezer csillagból áll, melyek együtt mozognak az űrben kialakulásuk óta, vagyis mintegy egymilliárd éve.","shortLead":"A déli égboltot szinte teljesen elfoglaló úgynevezett csillagfolyamot fedeztek fel a Bécsi Egyetem tudósai...","id":"20190220_csillagfolyam_becsi_egyetem_esa_gaia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df528cc3-8692-4f09-9d09-72a28c624b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d7a3288-3a6f-4073-b94d-9ca95c38fcda","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_csillagfolyam_becsi_egyetem_esa_gaia","timestamp":"2019. február. 20. 19:03","title":"Valóra vált a csillagászok álma: felfedeztek egy csillagfolyamot, ami szinte teljesen elfoglalja a déli égboltot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87c2b772-a1a6-44a7-904d-ead3cd6f276b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW X4-es távol-keleti megfelelője hamarosan itt, Európában is bemutatkozik.","shortLead":"A BMW X4-es távol-keleti megfelelője hamarosan itt, Európában is bemutatkozik.","id":"20190221_geely_f11_bmw_x4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87c2b772-a1a6-44a7-904d-ead3cd6f276b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"249b1c24-e88c-4fb4-9e2c-76ac74eeb4e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_geely_f11_bmw_x4","timestamp":"2019. február. 21. 16:21","title":"Lehet, hogy ez egy kínai BMW-koppintás, de nem néz ki rosszabbul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb49c90d-7e7d-4f56-b7ec-b900907190cd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 2024-es, párizsi olimpia szervezői javasolják a programba a sportágat.","shortLead":"A 2024-es, párizsi olimpia szervezői javasolják a programba a sportágat.","id":"20190221_breaktanc_nyari_olimpia_program_parizs_2024","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb49c90d-7e7d-4f56-b7ec-b900907190cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21924c2b-6f26-4c65-ad02-69f6dd3f0b60","keywords":null,"link":"/sport/20190221_breaktanc_nyari_olimpia_program_parizs_2024","timestamp":"2019. február. 21. 13:26","title":"Bekerülhet a breaktánc az olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]