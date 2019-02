Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0ea2222-2098-42d5-b290-d9814eba9b9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Gábor pártigazgató nem tippel, mennyire reális az a forgatókönyv, hogy felszámolási eljárás indul a Jobbik ellen. Vészhelyzetben ugyanis felelőtlenség tippelni szerinte.","shortLead":"Szabó Gábor pártigazgató nem tippel, mennyire reális az a forgatókönyv, hogy felszámolási eljárás indul a Jobbik ellen...","id":"20190222_Veszhelyzet_a_Jobbiknal_egyetlen_iroda_a_part_vagyona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0ea2222-2098-42d5-b290-d9814eba9b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbdf5add-4408-44cb-874c-b7851b6b5317","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_Veszhelyzet_a_Jobbiknal_egyetlen_iroda_a_part_vagyona","timestamp":"2019. február. 22. 08:57","title":"Vészhelyzet a Jobbiknál, egyetlen iroda a párt vagyona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"Kis Miklós","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor családpolitikai csomagjának részleteiről sok szó esik, az okairól kevesebb. Miért pont most, miért épp ekkora csomagot jelentett be a kormányfő, és hogyan maradhatott ki a főállású anyaság?","shortLead":"Orbán Viktor családpolitikai csomagjának részleteiről sok szó esik, az okairól kevesebb. Miért pont most, miért épp...","id":"20190222_Van_az_orbani_csaladvedelmi_csomagnak_egy_oka_amit_nem_harsogott_tul_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac1768b-286d-4e6f-af01-53d743885922","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Van_az_orbani_csaladvedelmi_csomagnak_egy_oka_amit_nem_harsogott_tul_a_kormany","timestamp":"2019. február. 22. 11:00","title":"OK, kell a gyerek, de lehet valami egészen más is Orbánék hétpontos tervében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A német Lufthansa vállalatcsoport repülőgép-javítással és -fenntartással foglalkozó vállalata, a Lufthansa Technik 43 milliárd forintos befektetéssel szervízközpontot telepít a városba. ","shortLead":"A német Lufthansa vállalatcsoport repülőgép-javítással és -fenntartással foglalkozó vállalata, a Lufthansa Technik 43...","id":"20190221_miskolc_lufthansa_szervizkozpont_beruhazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58eaeb68-4c70-4200-948d-58ce01b92011","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_miskolc_lufthansa_szervizkozpont_beruhazas","timestamp":"2019. február. 21. 12:40","title":"Hatalmas beruházásra készül Miskolcon a Lufthansa: 43 milliárdot költ el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69a29ed-1cfb-44d1-9f09-e9a2cf9a9f39","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Enyhe radioaktív sugárzást mértek a Kubában február elején becsapódott meteorit megtalált darabjain.","shortLead":"Enyhe radioaktív sugárzást mértek a Kubában február elején becsapódott meteorit megtalált darabjain.","id":"20190222_kubai_meteorit_radioaktiv_sugarzas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c69a29ed-1cfb-44d1-9f09-e9a2cf9a9f39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d78e1d5-f7e5-4450-91fa-4fbdc06b9ac2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_kubai_meteorit_radioaktiv_sugarzas","timestamp":"2019. február. 22. 15:33","title":"Radioaktív sugárzást mértek a Kuba fölött robbant meteoritban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2018 egyetlen más hónapjában sem mértek annyira alacsony kiskereskedelmi növekedést, mint decemberben.","shortLead":"2018 egyetlen más hónapjában sem mértek annyira alacsony kiskereskedelmi növekedést, mint decemberben.","id":"20190221_Meglepoen_gyenge_volt_a_karacsonyi_szezon_a_boltokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186b2e24-cc5c-43b8-a389-fed77bc6fe37","keywords":null,"link":"/kkv/20190221_Meglepoen_gyenge_volt_a_karacsonyi_szezon_a_boltokban","timestamp":"2019. február. 21. 10:13","title":"Meglepően gyenge volt a karácsonyi szezon a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1dfc3ca-5862-4736-8210-c3dd245822e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audinál jelentős megtakarítási tervekkel álltak elő, közölte egy interjúban a márka vezetője, Bram Schot. A legfontosabb pontok: milliárdos megtakarítások és még nagyobb hangsúly Kínán.","shortLead":"Az Audinál jelentős megtakarítási tervekkel álltak elő, közölte egy interjúban a márka vezetője, Bram Schot...","id":"20190222_audi_koltsegcsokkentes_autgyaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1dfc3ca-5862-4736-8210-c3dd245822e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef5f4d2-4ce0-4941-a250-3231efa2218c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190222_audi_koltsegcsokkentes_autgyaro","timestamp":"2019. február. 22. 10:05","title":"Elképesztő összeget, 15 milliárd eurót akarnak spórolni az Audinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69c4b1e5-cb4e-4f2f-9a73-d6d0ad838e01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A festői szépségű kisvárosban ezeknek az autósoknak meglehetősen furcsa helyre sikerült leparkolniuk.","shortLead":"A festői szépségű kisvárosban ezeknek az autósoknak meglehetősen furcsa helyre sikerült leparkolniuk.","id":"20190222_a_nap_fotoi_a_szentendrei_korforgalom_ami_vonzza_a_parkolo_autokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69c4b1e5-cb4e-4f2f-9a73-d6d0ad838e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74c8937-a6a5-4be7-924d-e88d720b54ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190222_a_nap_fotoi_a_szentendrei_korforgalom_ami_vonzza_a_parkolo_autokat","timestamp":"2019. február. 22. 06:41","title":"A nap fotói: a szentendrei körforgalom, ami vonzza a parkoló autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901a0e03-0d77-431c-8a56-0b16ce25c1ad","c_author":"-t-","category":"elet","description":"A jelenlegi állás szerint még előfordulhat, hogy a pécsi Havi-hegyi mandulafa elnyerje a megtisztelő Európa fája címet, viszont ehhez sokak szavazatára lenne szükség.\r

\r

","shortLead":"A jelenlegi állás szerint még előfordulhat, hogy a pécsi Havi-hegyi mandulafa elnyerje a megtisztelő Európa fája címet...","id":"20190221_Europa_faja__meg_eselyes_lehet_a_pecsi_mandulafa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=901a0e03-0d77-431c-8a56-0b16ce25c1ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e7029a-3add-4535-9a2b-e021a5ae9ce7","keywords":null,"link":"/elet/20190221_Europa_faja__meg_eselyes_lehet_a_pecsi_mandulafa","timestamp":"2019. február. 21. 16:56","title":"Európa fája – segítsük a pécsi mandulafát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]