[{"available":true,"c_guid":"5a436b20-2677-4f44-b145-aedd418467d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nukleáris fúziót hozott létre egy amerikai tinédzser a szülei házában saját maga által kialakított laboratóriumban. 12 éves volt, amikor ez sikerült neki, az előző rekorder 14 évesen érte el ezt.","shortLead":"Nukleáris fúziót hozott létre egy amerikai tinédzser a szülei házában saját maga által kialakított laboratóriumban. 12...","id":"20190224_Hazi_fuzios_reaktort_epitett_egy_12_eves_fiu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a436b20-2677-4f44-b145-aedd418467d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2844faf5-cf1b-477d-b599-eb4c5c1135a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_Hazi_fuzios_reaktort_epitett_egy_12_eves_fiu","timestamp":"2019. február. 24. 16:32","title":"Házi fúziós reaktort épített egy 12 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1c99a56-f7bf-4589-93ad-04e5d1c97934","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Havonta nettó 101 millióért, így évente több mint 1,2 milliárd forintért bérli az Orbán-kormány a saját kormánybiztosának ingatlancégétől a belváros legfrekventáltabb részén található irodaházat, ahová 2021-ig átköltöztették az Agrárminisztériumot – derült ki a szerződésből, amit a hvg.hu-nak sikerült megszereznie. A megállapodást szakértőkkel vizsgáltattuk át, akik szerint kevés ilyen nagyvonalú konstrukciót látni az ingatlanpiacon. A kormány viszont arra hivatkozik, hogy csak Schmidt Máriáék épülete felelt meg az igényeiknek, mert a tárcának közel kell maradnia a Parlamenthez, és ezt az épületet a rendőrség jobban tudja védeni.","shortLead":"Havonta nettó 101 millióért, így évente több mint 1,2 milliárd forintért bérli az Orbán-kormány a saját...","id":"20190226_96_ezer_forintos_kocsibeallo_zsiros_uzletet_kotott_Schmidt_Maria_cegevel_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1c99a56-f7bf-4589-93ad-04e5d1c97934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab8557c-2f2a-4771-a748-8e17fff8a19c","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_96_ezer_forintos_kocsibeallo_zsiros_uzletet_kotott_Schmidt_Maria_cegevel_a_kormany","timestamp":"2019. február. 26. 06:30","title":"96 ezer forintért bérelt parkoló: zsíros üzletet kötött Schmidt Mária cégével a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ec1e1d-2e32-416d-82b9-5f911af26e1a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A high-tech a személyautók piacát követően a teherszállításban is kezd felbukkanni. Mutatjuk, hogy milyen a hagyományos külső visszapillantó tükör nélküli új Actros.","shortLead":"A high-tech a személyautók piacát követően a teherszállításban is kezd felbukkanni. Mutatjuk, hogy milyen a hagyományos...","id":"20190226_40_tonnas_kozuti_urhajo_csupakijelzos_uj_mercedes_kamionba_pattantunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1ec1e1d-2e32-416d-82b9-5f911af26e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c051b6af-b181-49d6-9005-e5ed60497b19","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_40_tonnas_kozuti_urhajo_csupakijelzos_uj_mercedes_kamionba_pattantunk","timestamp":"2019. február. 26. 11:21","title":"40 tonnás közúti űrhajó: csupakijelzős új Mercedes kamionba pattantunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59492993-f403-4f0e-9056-05accaf09597","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentelmi bizottság ülése után kérdezte az M1 riportere a PM-es Szabó Tímeát, a képviselő pedig válaszolt – és ha már ott volt, üzent is. ","shortLead":"A mentelmi bizottság ülése után kérdezte az M1 riportere a PM-es Szabó Tímeát, a képviselő pedig válaszolt – és ha már...","id":"20190226_Szabo_Timea_az_M1_riporterenek_Onokon_keresztul_nem_jut_el_az_igazsag_a_valasztokhoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59492993-f403-4f0e-9056-05accaf09597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0352d82e-f811-466f-a75e-b38ec01bfb2c","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Szabo_Timea_az_M1_riporterenek_Onokon_keresztul_nem_jut_el_az_igazsag_a_valasztokhoz","timestamp":"2019. február. 26. 12:25","title":"Szabó Tímea az M1 riporterének: Önökön keresztül nem jut el az igazság a választókhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdae48d8-da96-4b69-9a27-91b1dff67856","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy holttestet találtak a miskolci tűzoltók, miután eloltották a kigyulladt szobát.","shortLead":"Egy holttestet találtak a miskolci tűzoltók, miután eloltották a kigyulladt szobát.","id":"20190225_Kigyulladt_egy_lakas_Miskolcon_egy_ember_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdae48d8-da96-4b69-9a27-91b1dff67856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca90a3b-2848-4013-b38a-eb963d8769cb","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Kigyulladt_egy_lakas_Miskolcon_egy_ember_meghalt","timestamp":"2019. február. 25. 05:10","title":"Kigyulladt egy lakás Miskolcon, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6073a9d-77f8-460d-9a22-96795ecb633e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan vezetők kellenek, akik maguk is voltak munkások.","shortLead":"Olyan vezetők kellenek, akik maguk is voltak munkások.","id":"20190226_Audiszakszervezet_remegett_a_labunk_de_a_szervezettseg_sikert_hozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6073a9d-77f8-460d-9a22-96795ecb633e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571525de-b244-4092-991c-9d2889ed7257","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Audiszakszervezet_remegett_a_labunk_de_a_szervezettseg_sikert_hozott","timestamp":"2019. február. 26. 09:06","title":"Audi-szakszervezet: remegett a lábunk, de a szervezettség sikert hozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5062daa-603d-482d-a652-36f658c5eb38","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A mostani politikai rendszereknek, legyenek bárhol a világban, semmi közük az 1920-as, 1930-as évek politikai berendezkedéseihez. Egy rezsim ma is lehet radikális, lehet populista, léteznek fasiszta mozgalmak is, de ezek mind saját, új stílusjegyekkel bírnak. Erről beszélt a világ egyik legelismertebb fasizmuskutatója és ez áll a hvg.hu heti belpolitikai elemzésének központjában is.","shortLead":"A mostani politikai rendszereknek, legyenek bárhol a világban, semmi közük az 1920-as, 1930-as évek politikai...","id":"20190224_Szenvedelyesen_vedik_ami_az_ovek__de_ez_nem_demokracia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5062daa-603d-482d-a652-36f658c5eb38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d41a193-74b4-4cee-8c57-3427ff3a09d0","keywords":null,"link":"/itthon/20190224_Szenvedelyesen_vedik_ami_az_ovek__de_ez_nem_demokracia","timestamp":"2019. február. 24. 17:30","title":"Szenvedélyesen védik, ami az övék – de ez nem demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Május 13-tól 26-ig, valamennyi, a pályaudvart érintő elővárosi és távolsági vonat menetrendjében lesznek változások","shortLead":"Május 13-tól 26-ig, valamennyi, a pályaudvart érintő elővárosi és távolsági vonat menetrendjében lesznek változások","id":"20190225_keleti_palyaudvar_felujitas_lezaras_mav","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33c6f51-4df3-49c8-818a-1e7c1d5c499c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_keleti_palyaudvar_felujitas_lezaras_mav","timestamp":"2019. február. 25. 21:47","title":"A Pécsről, Győrből, Szombathelyről utazóknak is fájni fog a Keleti lezárása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]