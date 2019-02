Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9660dac-e825-497a-973f-ce5c80d81bc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi édesanyja szerint a fia még 18 évesen rossz társaságba keveredett, azóta haladt a veszte felé. ","shortLead":"A férfi édesanyja szerint a fia még 18 évesen rossz társaságba keveredett, azóta haladt a veszte felé. ","id":"20190225_Edesanyja_szerint_meg_akart_halni_a_Budapesten_megszokott_rab","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9660dac-e825-497a-973f-ce5c80d81bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f73d6e4-bb67-4ce3-b801-5f800a085f5d","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Edesanyja_szerint_meg_akart_halni_a_Budapesten_megszokott_rab","timestamp":"2019. február. 25. 07:34","title":"Édesanyja szerint meg akart halni a Budapesten megszökött rab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tízszer annyi szén-dioxid kerül a légkörbe emberi tevékenységek miatt, mint amennyi a Föld legutóbbi katasztrofális felmelegedési korszakában.","shortLead":"Tízszer annyi szén-dioxid kerül a légkörbe emberi tevékenységek miatt, mint amennyi a Föld legutóbbi katasztrofális...","id":"20190224_Az_emberiseg_hamarosan_utoleri_a_Fold_legutobbi_klimakatasztrofajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9c1b98-4848-49a7-8354-9cd45a0d3bcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_Az_emberiseg_hamarosan_utoleri_a_Fold_legutobbi_klimakatasztrofajat","timestamp":"2019. február. 24. 17:14","title":"Az emberiség hamarosan utoléri a Föld legutóbbi klímakatasztrófáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db8565e-0969-492a-a3b8-8b5e29cb0561","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap délután 2 órától tartotta zászlóbontó rendezvényét a Mindenki Magyarországa Mozgalom a Bara Hotelben a budapesti Hegyalja úton. Hadházy az eseményen azt mondta: lejt a pálya, és még a kaput is bedeszkázták, de nekünk ezen a pályán kell nyernünk. Márki-Zay szerint az összefogás legyőzi a korrupciót, és megcsinálható az országosan, ami Hódmezővásárhelyen sikerült.","shortLead":"Vasárnap délután 2 órától tartotta zászlóbontó rendezvényét a Mindenki Magyarországa Mozgalom a Bara Hotelben...","id":"20190224_Indul_MarkiZay_es_Hadhazy_kozos_ellenzeki_mozgalma__elo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6db8565e-0969-492a-a3b8-8b5e29cb0561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb968c47-b9e0-4a9b-a1a5-d154e466a0ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190224_Indul_MarkiZay_es_Hadhazy_kozos_ellenzeki_mozgalma__elo","timestamp":"2019. február. 24. 14:09","title":"Márki-Zay: A pártállam vezetői magánrepülőn menekülnek el, ha ennek a rendszernek vége lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Akár 20 fok is lehet a tél utolsó napjaiban.","shortLead":"Akár 20 fok is lehet a tél utolsó napjaiban.","id":"20190224_Elorehozott_tavasszal_bucsuzik_a_tel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be5760e-b6c3-4a31-9583-02685d6f54dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190224_Elorehozott_tavasszal_bucsuzik_a_tel","timestamp":"2019. február. 24. 14:30","title":"Előrehozott tavasszal búcsúzik a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d89fcf-a698-4892-8104-8f5f2482c284","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Angol sajtóértesülések szerint Theresa May a Brexit elhalasztásáról szavaztatná meg a képviselőket, ha nem fogadják el az EU-val kötött megállapodást.","shortLead":"Angol sajtóértesülések szerint Theresa May a Brexit elhalasztásáról szavaztatná meg a képviselőket, ha nem fogadják el...","id":"20190226_A_Brexit_elhalasztasara_keszulhet_a_brit_miniszterelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4d89fcf-a698-4892-8104-8f5f2482c284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b589bfb6-741c-43e2-ba51-c012bad8a9df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_A_Brexit_elhalasztasara_keszulhet_a_brit_miniszterelnok","timestamp":"2019. február. 26. 12:10","title":"A Brexit elhalasztására készülhet a brit miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae3dd91-6c46-4621-8ca8-ddd8cc25daee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tassi Attila a Honda gyári csapatánál kapott helyet a túraautó-világkupában.","shortLead":"Tassi Attila a Honda gyári csapatánál kapott helyet a túraautó-világkupában.","id":"20190225_tassi_attila_wtcr_michelisz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ae3dd91-6c46-4621-8ca8-ddd8cc25daee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183afec4-c04c-43e5-aa75-76983c61ff8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_tassi_attila_wtcr_michelisz","timestamp":"2019. február. 25. 10:44","title":"19 éves magyar srác kapott gyári autót Micheliszék versenysorozatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286680e4-b1f8-4051-8f85-5da5793e5069","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mai migrációs feszültségek okai erősödni fognak, a kérdés, hogy elszenvedői vagy irányítói akarunk-e lenni ezeknek a folyamatoknak – mondta Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Unió és az Arab Liga első alkalommal megrendezett csúcstalálkozóján hétfőn Egyiptomban.","shortLead":"A mai migrációs feszültségek okai erősödni fognak, a kérdés, hogy elszenvedői vagy irányítói akarunk-e lenni ezeknek...","id":"20190225_Orban_Tudjuk_hol_a_helyunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=286680e4-b1f8-4051-8f85-5da5793e5069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802990b2-e8b4-4f7b-818a-7ef4638c5609","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Orban_Tudjuk_hol_a_helyunk","timestamp":"2019. február. 25. 11:50","title":"Orbán: Tudjuk, hol a helyünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59492993-f403-4f0e-9056-05accaf09597","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentelmi bizottság ülése után kérdezte az M1 riportere a PM-es Szabó Tímeát, a képviselő pedig válaszolt – és ha már ott volt, üzent is. ","shortLead":"A mentelmi bizottság ülése után kérdezte az M1 riportere a PM-es Szabó Tímeát, a képviselő pedig válaszolt – és ha már...","id":"20190226_Szabo_Timea_az_M1_riporterenek_Onokon_keresztul_nem_jut_el_az_igazsag_a_valasztokhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59492993-f403-4f0e-9056-05accaf09597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0352d82e-f811-466f-a75e-b38ec01bfb2c","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Szabo_Timea_az_M1_riporterenek_Onokon_keresztul_nem_jut_el_az_igazsag_a_valasztokhoz","timestamp":"2019. február. 26. 12:25","title":"Szabó Tímea az M1 riporterének: Önökön keresztül nem jut el az igazság a választókhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]