[{"available":true,"c_guid":"3b675256-b265-48dd-bd6a-f7028c84d6f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Los Angelesben található Cedars-Sinai Kórház több mint 100 kórtermébe került az Amazon Echo okoshangszóróból, hogy a segítségével teszteljék le a betegekre szabott egészségügyi alkalmazást.","shortLead":"A Los Angelesben található Cedars-Sinai Kórház több mint 100 kórtermébe került az Amazon Echo okoshangszóróból...","id":"20190226_okoshangszoro_amazon_echo_alexa_digitalis_asszisztens","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b675256-b265-48dd-bd6a-f7028c84d6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107bea23-a7e5-4aca-88eb-6be4297b6065","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_okoshangszoro_amazon_echo_alexa_digitalis_asszisztens","timestamp":"2019. február. 26. 18:33","title":"Okoshangszórót telepítettek egy amerikai kórházba, hogy ezzel segítsék a betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3a412d-956f-4d98-aeee-46214fd4c78c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gőbl Gábor a Mi Hazánk Mozgalom tagja, új pozíciójára a Válasz Online szerint két hete nevezte ki Kásler Miklós. ","shortLead":"Gőbl Gábor a Mi Hazánk Mozgalom tagja, új pozíciójára a Válasz Online szerint két hete nevezte ki Kásler Miklós. ","id":"20190226_Allami_poziciohoz_jutott_a_Moby_Dick_basszusgitarosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c3a412d-956f-4d98-aeee-46214fd4c78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f75fb68e-80ac-4b72-8b6e-7c3eb3388736","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Allami_poziciohoz_jutott_a_Moby_Dick_basszusgitarosa","timestamp":"2019. február. 26. 11:46","title":"Állami pozícióhoz jutott a Moby Dick basszusgitárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40224ecd-69eb-4b23-8253-78999daf7c4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összeült az MTA elnöksége, és ragaszkodik az eddigi követeléseihez. Lovász László elnök ilyen értelemben nem köt kompromisszumokat a Palkovics-tervről.\r

\r

","shortLead":"Összeült az MTA elnöksége, és ragaszkodik az eddigi követeléseihez. Lovász László elnök ilyen értelemben nem köt...","id":"20190226_MTA_az_elnokseg_nem_tagit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40224ecd-69eb-4b23-8253-78999daf7c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6a590a-6574-4947-8e85-e5eace395863","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_MTA_az_elnokseg_nem_tagit","timestamp":"2019. február. 26. 19:58","title":"MTA: az elnökség nem tágít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae3dd91-6c46-4621-8ca8-ddd8cc25daee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tassi Attila a Honda gyári csapatánál kapott helyet a túraautó-világkupában.","shortLead":"Tassi Attila a Honda gyári csapatánál kapott helyet a túraautó-világkupában.","id":"20190225_tassi_attila_wtcr_michelisz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ae3dd91-6c46-4621-8ca8-ddd8cc25daee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183afec4-c04c-43e5-aa75-76983c61ff8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_tassi_attila_wtcr_michelisz","timestamp":"2019. február. 25. 10:44","title":"19 éves magyar srác kapott gyári autót Micheliszék versenysorozatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2a5641-6815-46d0-bf81-63f9104642ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Neki aztán teljesen mindegy, hogy egy szirénázó rendőrautónak van az útjában percekig.","shortLead":"Neki aztán teljesen mindegy, hogy egy szirénázó rendőrautónak van az útjában percekig.","id":"20190226_szirena_autos_video_elsobbseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd2a5641-6815-46d0-bf81-63f9104642ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"206cde99-af35-468b-923c-f4c1e3bbc0d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_szirena_autos_video_elsobbseg","timestamp":"2019. február. 26. 12:22","title":"Ez az autós aztán nem rendőrpárti – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f64ced-52a3-4940-a4dd-9dd29dc40ba9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lakás ajtaja zárva volt, be kellett törniük, eddigre már több helyiség lángolt. ","shortLead":"A lakás ajtaja zárva volt, be kellett törniük, eddigre már több helyiség lángolt. ","id":"20190225_Idos_not_mentettek_ki_egy_langolo_lakasbol_Szegeden_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3f64ced-52a3-4940-a4dd-9dd29dc40ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e318b2f3-22f5-43cd-80b0-8b2be51ddd85","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Idos_not_mentettek_ki_egy_langolo_lakasbol_Szegeden_a_rendorok","timestamp":"2019. február. 25. 10:48","title":"Idős nőt mentettek ki egy lángoló lakásból Szegeden a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3402f21-75af-4e19-b0c6-e6bb7062c2e9","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Nem a Zöld könyv volt az idei Oscar-mezőny legerősebb filmje, tudnánk is vitatkozni a győzelmével, de nem akarunk. Mert a Viggo Mortensen és Mahershala Ali szereplésével készült road movie-t nagyon lehet szeretni. Megindokoljuk, hogy miért.","shortLead":"Nem a Zöld könyv volt az idei Oscar-mezőny legerősebb filmje, tudnánk is vitatkozni a győzelmével, de nem akarunk. Mert...","id":"20190225_kfc_rantott_csirkejevel_hadonaszo_viggo_mortensen_oscar_zold_konyv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3402f21-75af-4e19-b0c6-e6bb7062c2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224ec2cb-29d9-48a5-9bb9-cfdca7003fdf","keywords":null,"link":"/kultura/20190225_kfc_rantott_csirkejevel_hadonaszo_viggo_mortensen_oscar_zold_konyv","timestamp":"2019. február. 25. 20:00","title":"A KFC rántott csirkéjével hadonászó Viggo Mortensen beleég a filmes emlékezetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a Flo nevű menstruációs cikluskövető alkalmazás oszt meg szenzitív adatokat a Facebookkal a felhasználók beleegyezése nélkül. A Wall Street Journal más programokat is talált, amelyek hasonló módon üzemelnek. ","shortLead":"Nem csak a Flo nevű menstruációs cikluskövető alkalmazás oszt meg szenzitív adatokat a Facebookkal a felhasználók...","id":"20190225_facebook_adattovabbitas_szemelyes_adattal_valo_visszaeles_flo_period_ovulation_tracker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43d2dbb-ed97-4391-bab3-110104ac4560","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_facebook_adattovabbitas_szemelyes_adattal_valo_visszaeles_flo_period_ovulation_tracker","timestamp":"2019. február. 25. 16:33","title":"Azt hiszi, hogy a kedvenc alkalmazása nem gyűjti önről az adatokat? Simán lehet, hogy téved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]