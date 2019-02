Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d82b2fd-37a3-4b20-9cef-1d44cfbd63f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Németországban született, de Magyarországhoz több szálon kötődő Laura Kampis is szerepel a Forbes Harminc sikeres fiatal 30 alatt európai listáján. A 27 esztendős Kampis dizájnerként dolgozik az egyik legnépszerűbb stratégiai játéksorozaton, a Total Waron. ","shortLead":"A Németországban született, de Magyarországhoz több szálon kötődő Laura Kampis is szerepel a Forbes Harminc sikeres...","id":"20190227_forbes_30_sikeres_fiatal_30_alatt_laura_kampis_jatekdizajner_creative_assembly_total_war_jatekok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d82b2fd-37a3-4b20-9cef-1d44cfbd63f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ccae37c-cc11-48d2-bde4-07ef7b627e31","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_forbes_30_sikeres_fiatal_30_alatt_laura_kampis_jatekdizajner_creative_assembly_total_war_jatekok","timestamp":"2019. február. 27. 09:03","title":"Sikeres fiatal 30 alatt: a magyar származású játéktervező, aki felkerült a Forbes európai listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ac92027-484a-4159-890a-631c50bffe64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendezni akarta kapcsolatukat.","shortLead":"Rendezni akarta kapcsolatukat.","id":"20190226_Beismerte_tettet_a_kajarpeci_gyilkos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ac92027-484a-4159-890a-631c50bffe64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8250428-6bee-4317-a98e-e3482e64cc61","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Beismerte_tettet_a_kajarpeci_gyilkos","timestamp":"2019. február. 26. 09:16","title":"Beismerte tettét a kajárpéci gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6a6d7e-ef10-4bf7-b3a9-1657be3d0730","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Templomra nem, de imaház, plébánia felújítására pályázhatnak a faluprogramban. A forrásokra egyházak és önkormányzatok is jelentkezhetnek, de ha mindkettő pályázik egy faluból, akkor ott az egyházak élveznek előnyt.","shortLead":"Templomra nem, de imaház, plébánia felújítására pályázhatnak a faluprogramban. A forrásokra egyházak és önkormányzatok...","id":"20190227_Startol_a_Faluprogram_Az_elso_korben_az_egyhaznak_jut_a_legtobb_penz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c6a6d7e-ef10-4bf7-b3a9-1657be3d0730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86531c4b-acbd-46a6-813e-b1f8155ca91d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Startol_a_Faluprogram_Az_elso_korben_az_egyhaznak_jut_a_legtobb_penz","timestamp":"2019. február. 27. 09:16","title":"Startol a Faluprogram: Az első körben az egyháznak jut a legtöbb pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6073a9d-77f8-460d-9a22-96795ecb633e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan vezetők kellenek, akik maguk is voltak munkások.","shortLead":"Olyan vezetők kellenek, akik maguk is voltak munkások.","id":"20190226_Audiszakszervezet_remegett_a_labunk_de_a_szervezettseg_sikert_hozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6073a9d-77f8-460d-9a22-96795ecb633e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571525de-b244-4092-991c-9d2889ed7257","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Audiszakszervezet_remegett_a_labunk_de_a_szervezettseg_sikert_hozott","timestamp":"2019. február. 26. 09:06","title":"Audi-szakszervezet: remegett a lábunk, de a szervezettség sikert hozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8ce88e-d17a-45da-8124-a700a442335c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ringatózó csípők! Káprázatos déltengeri hangulat! YouTube-történelem!","shortLead":"Ringatózó csípők! Káprázatos déltengeri hangulat! YouTube-történelem!","id":"20190226_Despacito_YouTube_rekord_nezettseg_Luis_Fonsi_hatmilliard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e8ce88e-d17a-45da-8124-a700a442335c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c629c320-7c72-4393-8163-84fc55a7734b","keywords":null,"link":"/kultura/20190226_Despacito_YouTube_rekord_nezettseg_Luis_Fonsi_hatmilliard","timestamp":"2019. február. 26. 17:27","title":"Átlépte a hatmilliárdos nézettséget a Despacito","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Méghogy diktátor!","shortLead":"Méghogy diktátor!","id":"20190226_Maduronak_nem_tetszettek_a_kerdesek_kidobjak_a_stabot_Venezuelabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042661c0-d572-4b0e-b24b-2848786ffed2","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Maduronak_nem_tetszettek_a_kerdesek_kidobjak_a_stabot_Venezuelabol","timestamp":"2019. február. 26. 07:05","title":"Madurónak nem tetszettek a kérdések, kidobják a stábot Venezuelából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0fa60b1-b3e5-4ab8-ab9a-ae580d5979a5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 6 milliárdos fedett, többfunkciós tornacsarnok építését egy belga futballutánpótlás-szakértő cég javasolta, így nem volt mit tenni.



","shortLead":"A 6 milliárdos fedett, többfunkciós tornacsarnok építését egy belga futballutánpótlás-szakértő cég javasolta, így nem...","id":"20190226_Lelegzetelallito_Makoveczstilusu_sportcsarnok_epult_Felcsuton_6_milliardbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0fa60b1-b3e5-4ab8-ab9a-ae580d5979a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346a73e6-0bf8-4f39-af31-ce9065fadeb7","keywords":null,"link":"/kkv/20190226_Lelegzetelallito_Makoveczstilusu_sportcsarnok_epult_Felcsuton_6_milliardbol","timestamp":"2019. február. 26. 15:04","title":"Lélegzetelállító Makovecz-stílusú sportcsarnok épült Felcsúton 6 milliárdból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b7602b7-911e-4655-b37a-bb0fba8e22aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK EP-listavezetője az Atv-ben beszélt családjáról, Deutsch Tamás vádjairól, a migráció megítéléséről, illetve arról is, hogy európai multiadót szeretne.\r

\r

","shortLead":"A DK EP-listavezetője az Atv-ben beszélt családjáról, Deutsch Tamás vádjairól, a migráció megítéléséről, illetve arról...","id":"20190226_Dobrev_Klara_Nem_tudok_azonosulni_a_nagyszuleim_vilaglatasaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b7602b7-911e-4655-b37a-bb0fba8e22aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ed7409-be33-4656-9d92-b590368404c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Dobrev_Klara_Nem_tudok_azonosulni_a_nagyszuleim_vilaglatasaval","timestamp":"2019. február. 26. 20:59","title":"Dobrev Klára: Nem tudok azonosulni a nagyszüleim világlátásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]