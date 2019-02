Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83dce25e-0b52-41cb-877b-8b8450f5b9d2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Eredetileg májustól akarták bevezetni a 3 eurós napidíjat. ","shortLead":"Eredetileg májustól akarták bevezetni a 3 eurós napidíjat. ","id":"20190227_Dontottek_Velenceben_megis_bevezetik_a_napidijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83dce25e-0b52-41cb-877b-8b8450f5b9d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0041759-0520-4744-8156-82e8ff9d1634","keywords":null,"link":"/elet/20190227_Dontottek_Velenceben_megis_bevezetik_a_napidijat","timestamp":"2019. február. 27. 05:48","title":"Döntöttek Velencében: mégis bevezetik a napidíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a2d404-952a-4872-a1c2-9ca430684685","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tragédiát valószínűleg egy felrobbant üzemanyagtartály okozta. ","shortLead":"A tragédiát valószínűleg egy felrobbant üzemanyagtartály okozta. ","id":"20190227_Legalabb_12en_meghaltak_amikor_tuz_utott_ki_a_kairoi_fopalyaudvaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0a2d404-952a-4872-a1c2-9ca430684685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2ed541-0b8b-40de-b05a-65174adc2601","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_Legalabb_12en_meghaltak_amikor_tuz_utott_ki_a_kairoi_fopalyaudvaron","timestamp":"2019. február. 27. 10:33","title":"Legalább 12-en meghaltak, amikor tűz ütött ki a kairói főpályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a21fc82c-c0e0-4f5b-9a47-f9a77ae4e58d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sokáig kering már bolygónk körül a Kozmosz-482, egy évtizedekkel ezelőtt meghibásodott szovjet űrszonda. Ez a kisebbik gond. A nagyobb, hogy a leszállóegysége egyben maradt, az pedig 495 kilót nyom. ","shortLead":"Nem sokáig kering már bolygónk körül a Kozmosz-482, egy évtizedekkel ezelőtt meghibásodott szovjet űrszonda...","id":"20190227_szovjet_urszonda_kozmosz_482_leszalloegyseg_venusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a21fc82c-c0e0-4f5b-9a47-f9a77ae4e58d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c1c63f6-e62c-416d-89a9-1ccb1dc52ade","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_szovjet_urszonda_kozmosz_482_leszalloegyseg_venusz","timestamp":"2019. február. 27. 19:33","title":"Féltonnás szovjet űreszköz hullhat vissza a Földre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7808e3-06a2-4c2a-a29b-d014059aa9af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft dolgozói nemrég nyílt levélben kérték a cég vezetését, hogy bontsa fel az amerikai hadsereggel kötött 479 millió dolláros szerződést. A jelek szerint az nem fog megtörténni.","shortLead":"A Microsoft dolgozói nemrég nyílt levélben kérték a cég vezetését, hogy bontsa fel az amerikai hadsereggel kötött 479...","id":"20190226_microsoft_hololens_amerikai_hadsereg_peticio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd7808e3-06a2-4c2a-a29b-d014059aa9af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642af42c-dd9a-4705-ae23-16aedd9671db","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_microsoft_hololens_amerikai_hadsereg_peticio","timestamp":"2019. február. 26. 14:33","title":"Életmentő eszköz, nem fegyver – válaszolt a Microsoft a \"fellázadt\" dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5253d356-d52d-4115-9927-d090b9cfeaab","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Haladásnak a bajnokságban sem megy, és most a kupában is kikaptak egy, az utolsó percben lőtt góllal.\r

","id":"20190226_Drama_Szombathelyen_az_utolso_utani_percben_lott_gollal_nyert_a_Mezokovesd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5253d356-d52d-4115-9927-d090b9cfeaab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e336c1-e66f-4d20-bfa9-52dfa2771d8d","keywords":null,"link":"/sport/20190226_Drama_Szombathelyen_az_utolso_utani_percben_lott_gollal_nyert_a_Mezokovesd","timestamp":"2019. február. 26. 20:16","title":"Dráma Szombathelyen: az utolsó utáni percben lőtt góllal nyert a Mezőkövesd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"118e43c5-e20f-4b48-ba52-b2c46b7e6e16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Véglegesítették az új, LPDDR5-ös memóriaszabvány specifikációit, így hamarosan új korszak kezdődhet a mobileszközök gyártása terén.","shortLead":"Véglegesítették az új, LPDDR5-ös memóriaszabvány specifikációit, így hamarosan új korszak kezdődhet a mobileszközök...","id":"20190226_jedec_lpddr5_ram_memoria_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=118e43c5-e20f-4b48-ba52-b2c46b7e6e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838938c4-78cb-40aa-aa14-67f8c7c84bd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_jedec_lpddr5_ram_memoria_okostelefon","timestamp":"2019. február. 26. 12:03","title":"Jön az újfajta RAM, 2x gyorsabb memória lesz a telefonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b7bc359-89bd-42a8-a8df-57e6f6acee8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Windowsos alkalmazásokról derült ki a napokban, hogy titokban kriptopénzt bányásznak, ezzel titokban lekötik a megfertőzött számítógépek erőforrásait. Nyolc appról van szó, amelyeket azóta már eltávolítottak az alkalmazás-áruházból, de eddig is több ezren letöltötték ezeket.","shortLead":"Windowsos alkalmazásokról derült ki a napokban, hogy titokban kriptopénzt bányásznak, ezzel titokban lekötik...","id":"20190226_monero_kriptopenz_banyaszo_windowsos_programok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b7bc359-89bd-42a8-a8df-57e6f6acee8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30aafbf6-a8ee-4da9-9d43-e249f98888a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_monero_kriptopenz_banyaszo_windowsos_programok","timestamp":"2019. február. 26. 08:03","title":"Windowst használ? Mintha lassú lenne a gépe? Ezek a fertőzö programok is állhatnak mögötte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44438e4f-aeca-4fc8-94a3-d7c43c43ed8e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Még kérdés, lesz-e ehhez elég busz és villamos.","shortLead":"Még kérdés, lesz-e ehhez elég busz és villamos.","id":"20190226_Szmogriadoban_ingyen_lesz_a_tomegkozlekedes__Pragaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44438e4f-aeca-4fc8-94a3-d7c43c43ed8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1036632a-3312-4ca7-aabf-55199e5693b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_Szmogriadoban_ingyen_lesz_a_tomegkozlekedes__Pragaban","timestamp":"2019. február. 26. 10:27","title":"Szmogriadóban ingyen lesz a tömegközlekedés – Prágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]