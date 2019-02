Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67d6b9f2-e514-4cbe-9507-23346cf44d5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A plakátkampány után itt az EP-kampány újabb fordulata.","shortLead":"A plakátkampány után itt az EP-kampány újabb fordulata.","id":"20190226_Orban_levelet_kuld_mindenkinek_amiben_tovabb_tamadja_Junckert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67d6b9f2-e514-4cbe-9507-23346cf44d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"226b7edd-bb21-40b2-a154-37b29926eeef","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Orban_levelet_kuld_mindenkinek_amiben_tovabb_tamadja_Junckert","timestamp":"2019. február. 26. 11:36","title":"Orbán levelet küld mindenkinek, amiben tovább támadja Junckert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aacfa930-3add-4900-95ae-beca9bc28c73","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Világszerte több mint kétezren kapnak még ma is ilyen juttatást Németországtól. ","shortLead":"Világszerte több mint kétezren kapnak még ma is ilyen juttatást Németországtól. ","id":"20190227_Tobb_tucat_ember_kap_Magyarorszagon_is_Hitlernyugdijat_mert_SStag_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aacfa930-3add-4900-95ae-beca9bc28c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5581e463-5a0b-4ca3-8c3a-dd92c2b9593b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Tobb_tucat_ember_kap_Magyarorszagon_is_Hitlernyugdijat_mert_SStag_volt","timestamp":"2019. február. 27. 07:23","title":"Több tucat ember kap Magyarországon is \"Hitler-nyugdíjat\", mert SS-tag volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"118e43c5-e20f-4b48-ba52-b2c46b7e6e16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Véglegesítették az új, LPDDR5-ös memóriaszabvány specifikációit, így hamarosan új korszak kezdődhet a mobileszközök gyártása terén.","shortLead":"Véglegesítették az új, LPDDR5-ös memóriaszabvány specifikációit, így hamarosan új korszak kezdődhet a mobileszközök...","id":"20190226_jedec_lpddr5_ram_memoria_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=118e43c5-e20f-4b48-ba52-b2c46b7e6e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838938c4-78cb-40aa-aa14-67f8c7c84bd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_jedec_lpddr5_ram_memoria_okostelefon","timestamp":"2019. február. 26. 12:03","title":"Jön az újfajta RAM, 2x gyorsabb memória lesz a telefonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a69e08-25d3-44be-aa91-236454325992","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Százezreknek lesz könnyebb a közlekedés.","shortLead":"Százezreknek lesz könnyebb a közlekedés.","id":"20190225_Itt_megnezheti_hogyan_epul_az_uj_Dunahid_Komaromnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8a69e08-25d3-44be-aa91-236454325992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aeac6eb-5e26-4c2c-97d9-47fa8fb5d716","keywords":null,"link":"/kkv/20190225_Itt_megnezheti_hogyan_epul_az_uj_Dunahid_Komaromnal","timestamp":"2019. február. 25. 15:23","title":"Itt megnézheti, hogyan épül az új Duna-híd Komáromnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"557780a9-7de1-4331-9e17-d10d1dbcb86d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Templomra nem, de imaház, plébánia felújítására pályázhatnak a faluprogramban. A forrásokra egyházak és önkormányzatok is jelentkezhetnek, de ha mindkettő pályázik egy faluból, akkor ott az egyházak élveznek előnyt.","shortLead":"Templomra nem, de imaház, plébánia felújítására pályázhatnak a faluprogramban. A forrásokra egyházak és önkormányzatok...","id":"20190227_Startol_a_Faluprogram_Az_elso_korben_az_egyhaznak_jut_a_legtobb_penz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=557780a9-7de1-4331-9e17-d10d1dbcb86d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86531c4b-acbd-46a6-813e-b1f8155ca91d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Startol_a_Faluprogram_Az_elso_korben_az_egyhaznak_jut_a_legtobb_penz","timestamp":"2019. február. 27. 09:16","title":"Startol a Faluprogram: Az első körben az egyháznak jut a legtöbb pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4a1013-f01b-41c3-9dd7-865464bd0b30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szombaton indult a dezertálási hullám, ekkor lezárták a határokat, de azóta is százak hagyták el a hadsereg és rendőrség kötelékeit.\r

\r

","shortLead":"Szombaton indult a dezertálási hullám, ekkor lezárták a határokat, de azóta is százak hagyták el a hadsereg és...","id":"20190226_Venezuela_szazaval_dezertalnak_a_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc4a1013-f01b-41c3-9dd7-865464bd0b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26dacfb-f699-4ab6-bf3f-35870219efe2","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Venezuela_szazaval_dezertalnak_a_rendorok","timestamp":"2019. február. 26. 18:17","title":"Venezuela: százával dezertálnak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8749b7eb-b5a5-48c2-9c48-f7c83c123ba1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 16 éve a Gazprom második embereként dolgozó Alekszander Medvegyev mellett másik két vezető is távozik, illetve új pozíciót fog betölteni. A Vedomoszty szerint rossz hír a távozásuk, mert ők képviselték a liberális ellenzéket a cégen belül.","shortLead":"A 16 éve a Gazprom második embereként dolgozó Alekszander Medvegyev mellett másik két vezető is távozik, illetve új...","id":"20190226_Felmentettek_a_Gazprom_vezetoit_poziciojukbol_sokkot_kaptak_a_dolgozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8749b7eb-b5a5-48c2-9c48-f7c83c123ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad11f56-e58b-4ba3-9be9-2dc4285b9d19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Felmentettek_a_Gazprom_vezetoit_poziciojukbol_sokkot_kaptak_a_dolgozok","timestamp":"2019. február. 26. 10:12","title":"Felmentették a Gazprom vezetőit pozíciójukból, sokkot kaptak a dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2a5641-6815-46d0-bf81-63f9104642ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Neki aztán teljesen mindegy, hogy egy szirénázó rendőrautónak van az útjában percekig.","shortLead":"Neki aztán teljesen mindegy, hogy egy szirénázó rendőrautónak van az útjában percekig.","id":"20190226_szirena_autos_video_elsobbseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd2a5641-6815-46d0-bf81-63f9104642ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"206cde99-af35-468b-923c-f4c1e3bbc0d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_szirena_autos_video_elsobbseg","timestamp":"2019. február. 26. 12:22","title":"Ez az autós aztán nem rendőrpárti – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]