[{"available":true,"c_guid":"6b7fa925-2eeb-4d61-be40-70e269d939c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"George Pell többek között a homoszexualitás elleni háborúval vívta ki a tekintélyét az egyházban. Most hatalmasat bukott.","shortLead":"George Pell többek között a homoszexualitás elleni háborúval vívta ki a tekintélyét az egyházban. Most hatalmasat...","id":"20190226_Nem_gyozott_harcolni_a_szex_ellen_a_biboros_akit_bunosnek_talaltak_pedofiliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b7fa925-2eeb-4d61-be40-70e269d939c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc8e1e1-0aa9-4bfa-a302-13815a3044e9","keywords":null,"link":"/elet/20190226_Nem_gyozott_harcolni_a_szex_ellen_a_biboros_akit_bunosnek_talaltak_pedofiliaban","timestamp":"2019. február. 26. 10:44","title":"Nem győzött harcolni a szex ellen a bíboros, akit bűnösnek találtak pedofíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8258930-62ed-4d5d-b574-6e7e3b804fd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung kedden jelentette be, hogy elindítja az új tárhelychipek sorozatgyártását. Az 512 GB-os flashtárolóról elméletben 3 másodperc alatt másolhatunk majd át egy HD filmet a számítógépre.","shortLead":"A Samsung kedden jelentette be, hogy elindítja az új tárhelychipek sorozatgyártását. Az 512 GB-os flashtárolóról...","id":"20190227_samsung_flash_tarolo_adatatviteli_sebesseg_ufs_30_samsung_eufs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8258930-62ed-4d5d-b574-6e7e3b804fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd74e16-4a29-4bff-9b7e-c1ad9c0825e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_samsung_flash_tarolo_adatatviteli_sebesseg_ufs_30_samsung_eufs","timestamp":"2019. február. 27. 10:33","title":"Hipergyors tárhelyet csinált a Samsung, ez kerülhet a Galaxy S10-be is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea172a5-de47-4528-9d4d-550b94fa484f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt nem tudni, hogy üres volt-e.","shortLead":"Azt nem tudni, hogy üres volt-e.","id":"20190225_Egy_koporsot_is_kidobtak_az_utcara_a_jozsefvarosi_lomtalanitason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ea172a5-de47-4528-9d4d-550b94fa484f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec00a7c-3e3c-4d03-b055-502092fb1f58","keywords":null,"link":"/elet/20190225_Egy_koporsot_is_kidobtak_az_utcara_a_jozsefvarosi_lomtalanitason","timestamp":"2019. február. 25. 20:35","title":"Egy koporsót is kidobtak az utcára a józsefvárosi lomtalanításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A belső égésű motorral szerelt személyautók napjai meg vannak számolva, de országonként eltérő, hogy mikortól tűnnek majd el az új járművek piacáról.","shortLead":"A belső égésű motorral szerelt személyautók napjai meg vannak számolva, de országonként eltérő, hogy mikortól tűnnek...","id":"20190227_betiltjak_a_benzin_es_dizelmotorokat_vazoljuk_mikor_es_hol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91c7720-0bb0-486a-9b28-ca439603fa9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190227_betiltjak_a_benzin_es_dizelmotorokat_vazoljuk_mikor_es_hol","timestamp":"2019. február. 27. 08:21","title":"Betiltják a benzin- és dízelmotorokat, vázoljuk, mikor és hol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd89d6d2-1663-4ed6-abad-349689523ace","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hadházy Ákos szerint a borászatnak eddig évi egymillió forint körül volt a bevétele. ","shortLead":"Hadházy Ákos szerint a borászatnak eddig évi egymillió forint körül volt a bevétele. ","id":"20190227_160_millio_forintnyi_unios_penzt_kapott_Horcsik_Richard_fia_egy_borhazra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd89d6d2-1663-4ed6-abad-349689523ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34aa0c0-db6b-44a5-81c7-ce62bdb08a2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_160_millio_forintnyi_unios_penzt_kapott_Horcsik_Richard_fia_egy_borhazra","timestamp":"2019. február. 27. 12:53","title":"160 millió forintnyi uniós pénzt kapott Hörcsik Richárd fia egy borházra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05fac8b-0c6c-4983-bb67-35add2d42b88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190227_Szedito_video_igy_maszott_fel_az_esernyos_ember_a_debreceni_oriaskerekre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c05fac8b-0c6c-4983-bb67-35add2d42b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7bcc6b-d795-4dbe-ace7-9083cfe8b025","keywords":null,"link":"/elet/20190227_Szedito_video_igy_maszott_fel_az_esernyos_ember_a_debreceni_oriaskerekre","timestamp":"2019. február. 27. 15:48","title":"Szédítő videó: így mászott fel az esernyős ember a debreceni óriáskerékre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2d2fc6-31c4-487a-bf10-e8723b7fbdee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MNB is kénytelen belátni, hiába a kiemelkedő családtámogatási rendszer, nincs elég gyerek Magyarországon. A jegybank 330 pontos Versenyképességi programja ennek megfelelően két marokkal öntené a pénzt a társadalomba, hogy még jobbak legyenek a feltételek: indulótőke-program hazatelepülőknek, negatív adó, iskolai ügyeletek meghosszabbítása a munkaidő végéig, nagycsaládos anyák teljes adómentessége és még rengeteg más – a javaslatok kenterbe verik Orbán családvédelmi pontjait.



","shortLead":"Az MNB is kénytelen belátni, hiába a kiemelkedő családtámogatási rendszer, nincs elég gyerek Magyarországon. A jegybank...","id":"20190227_Helikopterrol_szorna_a_penzt_az_MNB_hogy_megtolja_a_nepszaporulatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f2d2fc6-31c4-487a-bf10-e8723b7fbdee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b584572f-3c75-41b0-ac09-db605aeda968","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Helikopterrol_szorna_a_penzt_az_MNB_hogy_megtolja_a_nepszaporulatot","timestamp":"2019. február. 27. 17:21","title":"Helikopterről szórná a pénzt az MNB, hogy megtolja a népszaporulatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a30874-a545-4524-9f85-c817a7d9e8bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKK most kiegészítő feladatokat rendelt meg a korábbi projekthez. ","shortLead":"A BKK most kiegészítő feladatokat rendelt meg a korábbi projekthez. ","id":"20190227_Tobb_mint_400_millio_ment_el_az_ujpalotai_villamos_terveire_aztan_lefujtak_az_egeszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20a30874-a545-4524-9f85-c817a7d9e8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab537b33-61a2-46aa-83e8-dd30488d8216","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Tobb_mint_400_millio_ment_el_az_ujpalotai_villamos_terveire_aztan_lefujtak_az_egeszet","timestamp":"2019. február. 27. 07:54","title":"Több mint 400 milliót költöttek az újpalotai villamos terveire, aztán lefújták az egészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]