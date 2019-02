Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ead019a-35a5-4fdc-906a-5841b5320794","c_author":"Gajárszki Áron","category":"hetilap","description":"Egy jó ötletet a jövendő vásárlók pénzén is meg lehet valósítani. Néhány magyar cégnek már bejött a közösségi finanszírozás – összegzi szerzőnk, aki maga is próbálkozott ezzel. ","shortLead":"Egy jó ötletet a jövendő vásárlók pénzén is meg lehet valósítani. Néhány magyar cégnek már bejött a közösségi...","id":"201909__kozossegi_finanszirozas__tarsasjatekok__brewie__az_ingyenpenz_valosaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ead019a-35a5-4fdc-906a-5841b5320794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700c6d77-5429-49cb-a2ea-fec722fa743e","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.09/201909__kozossegi_finanszirozas__tarsasjatekok__brewie__az_ingyenpenz_valosaga","timestamp":"2019. február. 27. 00:00","title":"Az ingyenpénz valósága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mohácsi férfi első fokon három évet kapott és a vezetéstől is eltiltották. ","shortLead":"A mohácsi férfi első fokon három évet kapott és a vezetéstől is eltiltották. ","id":"20190227_Bedrogozva_vezetett_balesetet_okozott_majd_a_mentotisztre_is_ratamadt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e33c08-8d9b-4e70-b45c-4bb2ba2f3ced","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Bedrogozva_vezetett_balesetet_okozott_majd_a_mentotisztre_is_ratamadt","timestamp":"2019. február. 27. 10:45","title":"Bedrogozva vezetett, balesetet okozott, majd a mentőtisztre is rátámadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83688ebe-e23d-4987-af9d-f54e2c350026","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újszerű kultúrafinanszírozási modellt dolgozott ki a TRIP, amellyel először egy Závada Péter, Láng Annamária, Hegedűs D. Géza, Vecsei H. Miklós és Rába Roland által fémjelzett produkcióba fektethetünk be.\r

\r

","shortLead":"Újszerű kultúrafinanszírozási modellt dolgozott ki a TRIP, amellyel először egy Závada Péter, Láng Annamária, Hegedűs...","id":"20190227_Szinhazi_eloadast_vasarolhatunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83688ebe-e23d-4987-af9d-f54e2c350026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c82080-6bc9-4caa-b87c-7524ebacac5c","keywords":null,"link":"/kultura/20190227_Szinhazi_eloadast_vasarolhatunk","timestamp":"2019. február. 27. 14:37","title":"Színházi előadást vásárolhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a16f7f-0d8b-450a-ab43-7d03fbef7254","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ohióban mostantól különleges törvény védi az Erie-tavat.","shortLead":"Ohióban mostantól különleges törvény védi az Erie-tavat.","id":"20190227_Ez_mar_a_zold_jovo_Egy_amerikai_to_ugyanolyan_jogokat_kapott_mint_az_emberek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5a16f7f-0d8b-450a-ab43-7d03fbef7254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ef08ac4-8e8c-4a3c-8f5c-068487ae49af","keywords":null,"link":"/elet/20190227_Ez_mar_a_zold_jovo_Egy_amerikai_to_ugyanolyan_jogokat_kapott_mint_az_emberek","timestamp":"2019. február. 27. 09:24","title":"Ez már a zöld jövő? Egy amerikai tó ugyanolyan jogokat kapott, mint az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be527e46-6046-4391-894e-620fde76873e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A céljaik elérése érdekében összeállt a két nagy rivális.","shortLead":"A céljaik elérése érdekében összeállt a két nagy rivális.","id":"20190228_Daimler_BMW_onvezeto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be527e46-6046-4391-894e-620fde76873e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"388020fe-7f48-4009-92db-49c62ce78cc1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190228_Daimler_BMW_onvezeto","timestamp":"2019. február. 28. 15:42","title":"2025-re olyan autókat ígér a Daimler-BMW, ahol a sofőr már alhat menet közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5cd1f7-19d2-4817-af4b-49bb33d99e65","c_author":"Admiral Markets UK Ltd","category":"brandcontent","description":"A legtöbben 2017 második felében kezdtek bitcoinba vagy más kriptovalutába fektetni, amikor az árfolyam már több mint egy éve felfelé ívelő trendben volt. Aztán jött 2018, és hatalmasat esett a teljes piac értéke. A bitcoin árfolyama 20 ezer dollárról majdnem 3 ezer dollárig zuhant. Akik lufit kiáltottak, büszkén verhették a mellüket, hogy igazuk volt. A sajtó a szkeptikusoktól lett hangos és legtöbbjük az iparág végét, a bitcoin teljes elértéktelenedését vizionálta. Nem így lett… ","shortLead":"A legtöbben 2017 második felében kezdtek bitcoinba vagy más kriptovalutába fektetni, amikor az árfolyam már több mint...","id":"20190227_Mi_adja_a_Bitcoin_igazi_erteket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d5cd1f7-19d2-4817-af4b-49bb33d99e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ad59ba-00d2-4031-9038-5ff45cd44370","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190227_Mi_adja_a_Bitcoin_igazi_erteket","timestamp":"2019. február. 27. 19:30","title":"Mi adja a Bitcoin igazi értékét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c5f07e1-a5a1-4787-886a-3bdef5de7570","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk a toplistát, melyet a jelenleg kapható legnagyobb e-hatótávú autók uralnak. Az első helyezettel 63 kilométert lehet megtenni a benzinmotor beindulása nélkül.","shortLead":"Mutatjuk a toplistát, melyet a jelenleg kapható legnagyobb e-hatótávú autók uralnak. Az első helyezettel 63 kilométert...","id":"20190227_eminens_hibridek_ezek_a_modellek_birjak_legtovabb_neman_elektromosan_toplista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c5f07e1-a5a1-4787-886a-3bdef5de7570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c323a72b-bd02-4c95-b083-903bbe21c7b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190227_eminens_hibridek_ezek_a_modellek_birjak_legtovabb_neman_elektromosan_toplista","timestamp":"2019. február. 27. 13:21","title":"Eminens hibridek: ezek a modellek bírják legtovább némán elektromosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbdabef-7356-4cc7-a4b7-11558bd8cca0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változik a 2013-as restitúciós rendelet.","shortLead":"Változik a 2013-as restitúciós rendelet.","id":"20190227_Megtarthatja_az_allam_a_vitatott_tulajdonu_mukincseket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acbdabef-7356-4cc7-a4b7-11558bd8cca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec1d472-84f7-40fa-9dca-60f9398b6175","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Megtarthatja_az_allam_a_vitatott_tulajdonu_mukincseket","timestamp":"2019. február. 27. 07:19","title":"Megtartaná az állam a vitatott tulajdonú műkincseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]