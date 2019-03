Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f567adb-7a3b-4169-adde-8ccc8d8b7cb9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészáros Lőrinc lánya márkahirdetésnek is elmenne, a poncsója és a cipője is Gucci.\r

\r

","shortLead":"Mészáros Lőrinc lánya márkahirdetésnek is elmenne, a poncsója és a cipője is Gucci.\r

\r

","id":"20190301_Meszaros_Lorinc_lanya_300_ezer_forintos_cipoben_jott_haza_a_Maldivszigetekrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f567adb-7a3b-4169-adde-8ccc8d8b7cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a373f99-5f05-467f-ad52-931d0c419227","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Meszaros_Lorinc_lanya_300_ezer_forintos_cipoben_jott_haza_a_Maldivszigetekrol","timestamp":"2019. március. 01. 15:31","title":"Mészáros Lőrinc lánya 300 ezer forintos cipőben jött haza a Maldív-szigetekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468942cc-10a6-478a-a7ea-af908e07aca2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei termékmenedzsere négy fotót készített a barcelonai Mobile World Congressen, és a pletykák szerint a márciusban érkező új csúcsmobillal, a P30 Próval tette mindezt.","shortLead":"A Huawei termékmenedzsere négy fotót készített a barcelonai Mobile World Congressen, és a pletykák szerint a márciusban...","id":"20190228_huawei_p30_pro_kameraja_foto_bruce_lee","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=468942cc-10a6-478a-a7ea-af908e07aca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de638706-9a1e-42cd-88c6-b0f93f38bdb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_huawei_p30_pro_kameraja_foto_bruce_lee","timestamp":"2019. február. 28. 10:33","title":"Ha tényleg ilyen lesz a Huawei P30 Pro kamerája, végleg elfelejthetjük a fényképezőgépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714d319e-4bc1-4724-a9fb-a751d928fee7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az osztrák Max Hauke és Dominik Baldauf után azt a másik három sífutót is megnevezte hazája szövetsége, akiket a seefeldi északisí-világbajnokságon végrehajtott szerdai doppingrazzia során vettek őrizetbe.","shortLead":"Az osztrák Max Hauke és Dominik Baldauf után azt a másik három sífutót is megnevezte hazája szövetsége, akiket...","id":"20190228_eszakisi_vilagbajnoksag_dopping_orizetbe_vetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=714d319e-4bc1-4724-a9fb-a751d928fee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2645c02c-edd0-49ef-86e5-974f3bfc21c3","keywords":null,"link":"/sport/20190228_eszakisi_vilagbajnoksag_dopping_orizetbe_vetel","timestamp":"2019. február. 28. 13:45","title":"Megnevezték a világbajnokságon dopping miatt lekapcsolt sielőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a21fc82c-c0e0-4f5b-9a47-f9a77ae4e58d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sokáig kering már bolygónk körül a Kozmosz-482, egy évtizedekkel ezelőtt meghibásodott szovjet űrszonda. Ez a kisebbik gond. A nagyobb, hogy a leszállóegysége egyben maradt, az pedig 495 kilót nyom. ","shortLead":"Nem sokáig kering már bolygónk körül a Kozmosz-482, egy évtizedekkel ezelőtt meghibásodott szovjet űrszonda...","id":"20190227_szovjet_urszonda_kozmosz_482_leszalloegyseg_venusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a21fc82c-c0e0-4f5b-9a47-f9a77ae4e58d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c1c63f6-e62c-416d-89a9-1ccb1dc52ade","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_szovjet_urszonda_kozmosz_482_leszalloegyseg_venusz","timestamp":"2019. február. 27. 19:33","title":"Féltonnás szovjet űreszköz hullhat vissza a Földre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81125c61-7e38-4101-96fa-748bfb73be77","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több csúcs is megdőlt a lakossági betéteknél 2018-ban: majdnem 14 százalékkal emelkedett az állomány, és ezzel történelmi csúcsot ért el, de soha nem látott szintre nőtt a lekötetlen betétek aránya is.","shortLead":"Több csúcs is megdőlt a lakossági betéteknél 2018-ban: majdnem 14 százalékkal emelkedett az állomány, és ezzel...","id":"20190228_lakossagi_betet_csucsot_dont_lekotetlen_betet_jegybank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81125c61-7e38-4101-96fa-748bfb73be77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584b2a4b-99fb-49d2-ad92-79eb6e9e7e16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_lakossagi_betet_csucsot_dont_lekotetlen_betet_jegybank","timestamp":"2019. február. 28. 05:22","title":"Ömlött a pénz tavaly a lakossági betétekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd70b51-ec17-43f5-94cb-23fbb34f772d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hűtlen kezelés és sikkasztás miatt öt év letöltendőt kapott másodfokon Kocsis István, és több társát is elítélték.","shortLead":"Hűtlen kezelés és sikkasztás miatt öt év letöltendőt kapott másodfokon Kocsis István, és több társát is elítélték.","id":"20190301_Letoltendo_bortonre_iteltek_Kocsis_Istvan_volt_MVMvezert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bd70b51-ec17-43f5-94cb-23fbb34f772d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87522391-a0e9-4c77-a79c-f1d5ceebcb92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Letoltendo_bortonre_iteltek_Kocsis_Istvan_volt_MVMvezert","timestamp":"2019. március. 01. 12:46","title":"Letöltendő börtönre ítélték Kocsis István volt MVM-vezért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a4b0b8-6627-4867-9932-23e4ba79e426","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Európa tiszta forrásai – Korniss Dezső a Nemzeti Galériában / Magyar Power 50 – a hazai színtér erősorrendje 2018-ban / Vissza a jövőbe – Ipartev50+ kiállítás a Ludwig Múzeumban / Warholesque – retrospektív a New York-i Whitney Museumban / Tested mint mandala – Hajas Tibor és a tibeti misztériumok / Mindent vissza? – második forduló a gyarmati restitúcióban







Ilyen szép kiállítást még nem láttam – 1919-ben köztulajdonba vett műkincsek","shortLead":"Európa tiszta forrásai – Korniss Dezső a Nemzeti Galériában / Magyar Power 50 – a hazai színtér erősorrendje 2018-ban...","id":"20190301_Megjelent_a_Muerto_2019_marciusi_lapszama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26a4b0b8-6627-4867-9932-23e4ba79e426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c412d2-94d1-4284-ba0f-fc7435b0afb4","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190301_Megjelent_a_Muerto_2019_marciusi_lapszama","timestamp":"2019. március. 01. 18:39","title":"Megjelent a Műértő 2019 márciusi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52720fab-9b39-4fba-b76f-16e6d9355758","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligenciával turbózza fel szövegszerkesztője helyesírás-ellenőrzőjét a Google.","shortLead":"Mesterséges intelligenciával turbózza fel szövegszerkesztője helyesírás-ellenőrzőjét a Google.","id":"20190301_google_dokumentumok_mesterseges_intelligencia_helyesiras_g_suite","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52720fab-9b39-4fba-b76f-16e6d9355758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f12dd1c-8955-44fb-9ee9-c0df7a875d70","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_google_dokumentumok_mesterseges_intelligencia_helyesiras_g_suite","timestamp":"2019. március. 01. 12:03","title":"Rég várt újítás került a Google Dokumentumokba, de még nem használhatja mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]