Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92fafc60-0884-4fc2-a555-d457bc74e408","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szigeteken állat formájú házak állnak majd, hogy mi lesz bennük, rejtély. Ahogy az is: miként lehetséges, hogy a városban, amely tízmilliárdokat költött az elmúlt négy évben különböző sport- és turisztikai fejlesztésekre nem jut néhány tíz millió forint tizenhét család tisztességes kártérítésére, akiknek a telkeit épp a fejlesztések miatt sajátították ki.","shortLead":"A szigeteken állat formájú házak állnak majd, hogy mi lesz bennük, rejtély. Ahogy az is: miként lehetséges...","id":"20190301_Tombol_a_kisvardai_kreativitas_szigeteket_epitenek_persze_elobb_tavat_is_kell_asni_hozza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92fafc60-0884-4fc2-a555-d457bc74e408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443790d4-8771-4955-8ca1-5feb3e51eb5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Tombol_a_kisvardai_kreativitas_szigeteket_epitenek_persze_elobb_tavat_is_kell_asni_hozza","timestamp":"2019. március. 01. 13:00","title":"Tombol a kisvárdai kreativitás: szigeteket építenek, persze előbb tavat is kell ásni hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3903c4ff-d519-448a-94b8-bea064758615","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Huszárik Zoltán-pályázat tavalyi keretéből kisjátékfilmek gyártásának támogatására összesen 73,4 millió forint mecenatúra-támogatást ítélt oda a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa.","shortLead":"A Huszárik Zoltán-pályázat tavalyi keretéből kisjátékfilmek gyártásának támogatására összesen 73,4 millió forint...","id":"20190301_Kisfilm_gyartas_tamogatas_mecenatura_NMHH","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3903c4ff-d519-448a-94b8-bea064758615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95bc1ccc-88f0-4385-bf60-84ad9daa444d","keywords":null,"link":"/kultura/20190301_Kisfilm_gyartas_tamogatas_mecenatura_NMHH","timestamp":"2019. március. 01. 15:48","title":"Ufókról, gyermekvállalásról és vloggerekről szóló kisfilmekre adott pénzt az NMHH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66664222-dfde-4706-8a20-fe307051820c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha átmennek az MNB javaslatai, drágulni fog a sütemény, a hamburger, a bacon és a virsli is.","shortLead":"Ha átmennek az MNB javaslatai, drágulni fog a sütemény, a hamburger, a bacon és a virsli is.","id":"20190228_Kemenyebben_adoztatna_Matolcsy_a_palinkat_es_a_cigarettat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66664222-dfde-4706-8a20-fe307051820c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b425c656-9433-4de2-b65c-27a0c9939a04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Kemenyebben_adoztatna_Matolcsy_a_palinkat_es_a_cigarettat","timestamp":"2019. február. 28. 14:06","title":"Keményebben adóztatná Matolcsy a pálinkát és a cigarettát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2881eeaa-f52a-40f5-ada8-9986f20a900b","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190302_Marabu_FekNyuz_Magyar_remmesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2881eeaa-f52a-40f5-ada8-9986f20a900b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e35588-bff0-40e5-883e-dffc6b681a48","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Marabu_FekNyuz_Magyar_remmesek","timestamp":"2019. március. 02. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Magyar rémmesék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa216f3-ea4e-4aef-a8d6-d7d0f18e89f9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Magával is vitte a pók az emlőst. ","shortLead":"Magával is vitte a pók az emlőst. ","id":"20190301_Oposszumot_elejto_tarantulat_videoztak_a_perui_esoerdoben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fa216f3-ea4e-4aef-a8d6-d7d0f18e89f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0a88e9-8288-4711-ae92-89b064ab3b38","keywords":null,"link":"/elet/20190301_Oposszumot_elejto_tarantulat_videoztak_a_perui_esoerdoben","timestamp":"2019. március. 01. 13:33","title":"Oposszumot elejtő tarantulát videóztak a perui esőerdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"És kimondta: hiába tesz valamit szóvá az Európai Bizottság, a magyar jogszabályokat csak az Ab bírálhatja el.","shortLead":"És kimondta: hiába tesz valamit szóvá az Európai Bizottság, a magyar jogszabályokat csak az Ab bírálhatja el.","id":"20190228_Az_Alkotmanybirosag_a_kormany_keresere_ertelmezte_az_Alaptorvenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f939d1-a7e1-4366-b1b1-872f61083321","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Az_Alkotmanybirosag_a_kormany_keresere_ertelmezte_az_Alaptorvenyt","timestamp":"2019. február. 28. 13:45","title":"Az Alkotmánybíróság a kormány kérésére értelmezte az Alaptörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c","c_author":"Irházi János","category":"vilag","description":"A leváltott román korrupcióellenes főügyész, Laura Codruta Kövesi a bukaresti kormánypártok heves tiltakozása ellenére esélyes arra, hogy a felállítandó Európai Ügyészség élére kerüljön, miután jelölését az EP két bizottsága is támogatta. Ez azonban még nem garancia semmire.","shortLead":"A leváltott román korrupcióellenes főügyész, Laura Codruta Kövesi a bukaresti kormánypártok heves tiltakozása ellenére...","id":"20190228_laura_codruta_kovesi_europai_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"279ad095-9cb4-4734-8551-1e62231f4d3f","keywords":null,"link":"/vilag/20190228_laura_codruta_kovesi_europai_ugyeszseg","timestamp":"2019. február. 28. 17:10","title":"A román kormány mumusa, aki Európa első főügyésze lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31b227d-aeaf-4ca5-a67f-297c4fd00240","c_author":"Z. B.","category":"kkv","description":"A 24 Volán-társaságot 7 közlekedési központtá alakították át 2012 és 2015 között, most a 7 szervezetből a Volánbusz vezetésével egyet gyúrnak, áll a minisztérium közleményében.","shortLead":"A 24 Volán-társaságot 7 közlekedési központtá alakították át 2012 és 2015 között, most a 7 szervezetből a Volánbusz...","id":"20190228_Ujra_atszervezik_a_Volantarsasagokat_egy_ceget_szeretnenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c31b227d-aeaf-4ca5-a67f-297c4fd00240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ea626c-342b-49d6-b0a7-afa1f2004244","keywords":null,"link":"/kkv/20190228_Ujra_atszervezik_a_Volantarsasagokat_egy_ceget_szeretnenek","timestamp":"2019. február. 28. 13:02","title":"Újra átszervezik a Volán-társaságokat, egy céget szeretnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]