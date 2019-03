Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19189d36-e38c-4028-9e81-453256182571","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Utolsó koncertjén a halálról beszélt, miközben nőnapi fellépésére is készült a most elhunyt táncdalénekes.","shortLead":"Utolsó koncertjén a halálról beszélt, miközben nőnapi fellépésére is készült a most elhunyt táncdalénekes.","id":"20190304_Egyszerre_keszult_a_halalra_es_a_fellepesekre_Koos_Janos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19189d36-e38c-4028-9e81-453256182571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870406c1-f8b9-442b-ae63-638e6801a7ee","keywords":null,"link":"/elet/20190304_Egyszerre_keszult_a_halalra_es_a_fellepesekre_Koos_Janos","timestamp":"2019. március. 04. 08:24","title":"Egyszerre készült a halálra és a fellépésekre Koós János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0993d61e-122d-443c-b9c8-e66980a6d016","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Libanoni, marokkói és ukrán pártok is döntenek majd a Fidesz jövőjéről az Európai Néppárt választmányában, de az igazi döntés a németek kezében lesz március 20-án. ","shortLead":"Libanoni, marokkói és ukrán pártok is döntenek majd a Fidesz jövőjéről az Európai Néppárt választmányában, de az igazi...","id":"20190305_orban_epp_fidesz_joseph_daul_kizaras_juncker","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0993d61e-122d-443c-b9c8-e66980a6d016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455b5dfb-9d97-4383-ba5c-a28cde748e71","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_orban_epp_fidesz_joseph_daul_kizaras_juncker","timestamp":"2019. március. 05. 06:30","title":"Jók Orbán esélyei, de könnyen a Néppárt „hasznos idiótái” nevethetnek a végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8370ee28-64e4-405b-86ba-4ccb4517d883","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olaszországban már most nagy bajba kerültek az olívatermesztők, 57 százalékkal esett vissza a termelés az extrém időjárás miatt. ","shortLead":"Olaszországban már most nagy bajba kerültek az olívatermesztők, 57 százalékkal esett vissza a termelés az extrém...","id":"20190305_Tonkreteheti_a_klimavaltozas_az_europai_olivaultetvenyeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8370ee28-64e4-405b-86ba-4ccb4517d883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab6ee25-9bfc-41bc-ae1c-b47b6e1b7515","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Tonkreteheti_a_klimavaltozas_az_europai_olivaultetvenyeket","timestamp":"2019. március. 05. 12:45","title":"Tönkreteszi a klímaváltozás az európai olívaültetvényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf13485-5126-4523-a28b-2b3d9f899ec2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn folytatja ülését az Országgyűlés.","shortLead":"Hétfőn folytatja ülését az Országgyűlés.","id":"20190304_Tizenot_ellenzeki_kepviselo_fizeteset_csokkentheti_a_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cf13485-5126-4523-a28b-2b3d9f899ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187043fe-8e24-4ae4-889b-b64628d965dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Tizenot_ellenzeki_kepviselo_fizeteset_csokkentheti_a_Fidesz","timestamp":"2019. március. 04. 08:00","title":"Tizenöt ellenzéki képviselő fizetését csökkentheti a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"324251fd-06bf-4ed1-928a-74cd9c362497","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A toulouse-i repülőtéren fél évszázaddal ezelőtt indult első útjára a legendás Concorde.","shortLead":"A toulouse-i repülőtéren fél évszázaddal ezelőtt indult első útjára a legendás Concorde.","id":"20190303_50_eve_szallt_fel_eloszor_a_Concorde__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=324251fd-06bf-4ed1-928a-74cd9c362497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71e5aba-a76e-4495-b87b-d00d9dfa2a78","keywords":null,"link":"/tudomany/20190303_50_eve_szallt_fel_eloszor_a_Concorde__video","timestamp":"2019. március. 03. 19:50","title":"50 éve szállt fel először a Concorde – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6cd23de-84ec-470a-b642-48188bcc1b1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő a napokban visszaigazolta, hogy ott lesz Velencén. ","shortLead":"Az énekesnő a napokban visszaigazolta, hogy ott lesz Velencén. ","id":"20190305_Rita_Ora_EFOTT_fellepes_koncert_fesztival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6cd23de-84ec-470a-b642-48188bcc1b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f23ee2f4-8ec5-43fd-9838-e806216e78d1","keywords":null,"link":"/elet/20190305_Rita_Ora_EFOTT_fellepes_koncert_fesztival","timestamp":"2019. március. 05. 13:36","title":"Rita Ora is fellép az EFOTT-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy hatszázezres befektetésért százmilliókat kaszálhat. ","shortLead":"Egy hatszázezres befektetésért százmilliókat kaszálhat. ","id":"20190305_Gyerekei_cegeben_csinalt_szazmilliokat_ero_uzletet_Meszaros_Lorinc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5427b1d0-e106-4212-950c-552dc4d55f17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Gyerekei_cegeben_csinalt_szazmilliokat_ero_uzletet_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2019. március. 05. 06:50","title":"Gyerekei cégében csinált százmilliókat érő üzletet Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiberbiztonsági Átláthatósági Központot (Cyber Security Transparency Centre) nyitott a Huawei Technologies Brüsszelben. A vállalat új központjában a kormányzati ügynökségek, szakértők, iparági szövetségek, valamint szabványokkal foglalkozó szervezetek közösen dolgozhatnak a digitális korszak biztonságán és fejlődésén. A vállalat a központban hozzáférhetővé és vizsgálhatóvá teszi forráskódjait, és lehetőséget biztosít bit-szintű vizsgálatokra is – közölték. ","shortLead":"Kiberbiztonsági Átláthatósági Központot (Cyber Security Transparency Centre) nyitott a Huawei Technologies Brüsszelben...","id":"20190305_huawei_technologies_kiberbiztonsag_kibervedelem_brusszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"996a1d6f-3333-4cee-b185-182dbe66cddd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_huawei_technologies_kiberbiztonsag_kibervedelem_brusszel","timestamp":"2019. március. 05. 15:33","title":"Új központot nyitott a Huawei Brüsszelben, bárki beviheti ellenőriztetni a mobilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]