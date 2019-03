Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Néhány gyengébb hónap után meglepetésszerűen nagyot nőtt a kiskereskedelem. A kérdés az, hogy ez egyszeri kiugró adat-e, vagy tényleg megáll a növekedés lassulása.","shortLead":"Néhány gyengébb hónap után meglepetésszerűen nagyot nőtt a kiskereskedelem. A kérdés az, hogy ez egyszeri kiugró...","id":"20190305_Karacsony_helyett_januarban_rohamoztak_meg_a_boltokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07d076a-9039-47a9-8a95-0b11e9a7d8a0","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_Karacsony_helyett_januarban_rohamoztak_meg_a_boltokat","timestamp":"2019. március. 05. 10:05","title":"Karácsony helyett januárban rohamozták meg a boltokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három elítélt került be az új börtönegységbe, de hamarosan tovább nőhet az ott raboskodók száma.","shortLead":"Három elítélt került be az új börtönegységbe, de hamarosan tovább nőhet az ott raboskodók száma.","id":"20190303_Atadtak_az_elso_transznemubortont_NagyBritanniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d090f91a-797d-4e09-a9f1-8c2e527f5414","keywords":null,"link":"/vilag/20190303_Atadtak_az_elso_transznemubortont_NagyBritanniaban","timestamp":"2019. március. 03. 20:30","title":"Átadták az első transznemű-börtönt Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2d4653-2c38-4c29-b6c2-0c04ec99357b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány az eddig érkezett 350 fő mellé még 750 embert tervez kimenteni a nyomorba és erőszakba süppedt dél-amerikai országból a BBC információi szerint. Összehasonlításképpen 2018 első kilenc hónapjában összesen 95 ember kapott menekültstátuszt nálunk. Ez az 1100 ember majdnem annyi, amennyit Olasz- és Görögországból kellett volna átvennünk.","shortLead":"A kormány az eddig érkezett 350 fő mellé még 750 embert tervez kimenteni a nyomorba és erőszakba süppedt dél-amerikai...","id":"20190304_BBC_meg_750_venezuelai_jon_Magyarorszagra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e2d4653-2c38-4c29-b6c2-0c04ec99357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff194bb-ff2f-4b05-99fc-dadeb46b36c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_BBC_meg_750_venezuelai_jon_Magyarorszagra","timestamp":"2019. március. 04. 12:26","title":"BBC: Még 750 venezuelai jön Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a82cf8-1d5d-4409-ac86-83da4c8ed0b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az atlétikai stadion építése miatt nem adják bérbe másoknak a területet.","shortLead":"Az atlétikai stadion építése miatt nem adják bérbe másoknak a területet.","id":"20190303_Egy_utolso_alkalommal_lesz_mar_csak_Valyo_Kikoto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33a82cf8-1d5d-4409-ac86-83da4c8ed0b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db7cbb1-b37a-46c8-9917-ee8abff713db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Egy_utolso_alkalommal_lesz_mar_csak_Valyo_Kikoto","timestamp":"2019. március. 03. 21:20","title":"Egy utolsó alkalommal lesz már csak Valyo Kikötő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8859d14a-9cc3-4623-a6ac-00d0b4b2d81f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új technológiát tesztelnek Tokióban, hogy még idejében jelezhető legyen, ha váratlan viharok vagy tornádó csapna le.","shortLead":"Új technológiát tesztelnek Tokióban, hogy még idejében jelezhető legyen, ha váratlan viharok vagy tornádó csapna le.","id":"20190304_tokioi_olimpia_tornado_elorejelzrse_gerilla_vihar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8859d14a-9cc3-4623-a6ac-00d0b4b2d81f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b25941-45b9-49c9-9834-15002878ce7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_tokioi_olimpia_tornado_elorejelzrse_gerilla_vihar","timestamp":"2019. március. 04. 18:03","title":"30 mp alatt megmondja, mi lesz 30 perc múlva: új tornádóriasztón dolgoznak Tokióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eedc828-845d-43ee-a897-524c2de3defc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gumiszabályt alkalmazva duzzasztja a magyarok létszámát a kormány.","shortLead":"Gumiszabályt alkalmazva duzzasztja a magyarok létszámát a kormány.","id":"20190305_Magyarosan_csengo_nev_is_eleg_lehet_az_allampolgarsaghoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eedc828-845d-43ee-a897-524c2de3defc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3205157a-cc36-4cab-a228-9c53063d8fc3","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Magyarosan_csengo_nev_is_eleg_lehet_az_allampolgarsaghoz","timestamp":"2019. március. 05. 07:54","title":"Magyarosan csengő név is elég lehet az állampolgársághoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8881ade-eb71-4971-ac86-8aee3d7693aa","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az év végéig lebontják a Hős utcai gettót, az önkormányzat folyamatosan vásárolja fel az ott lakók lakásait. Birtokunkba került egy értékbecslés, amely még úgy is jóval magasabb árat állapít meg egy ingatlan esetében, hogy azt a szabad piacon nem lehet értékesíteni. Közben egy bírósági döntés értelmében egyelőre mégsem zárhatják le kerítéssel a telepet, a hirtelen meleg és a szemét miatt pedig megjelentek a patkányok is.","shortLead":"Az év végéig lebontják a Hős utcai gettót, az önkormányzat folyamatosan vásárolja fel az ott lakók lakásait...","id":"20190304_Hos_utca_kisajatitas_kobanya_onkormanyzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8881ade-eb71-4971-ac86-8aee3d7693aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d7b0c4-74c8-41fd-95bb-626f3373f439","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Hos_utca_kisajatitas_kobanya_onkormanyzat","timestamp":"2019. március. 04. 11:30","title":"Tízmilliónál is többet érhet a Hős utcai lakás, az önkormányzat pármilliót ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2e75a7-7fb2-4342-85e3-bec3fb284003","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Oxigénpalack és teherhordók nélkül. ","shortLead":"Oxigénpalack és teherhordók nélkül. ","id":"20190305_Klein_David_es_Suhajda_Szilard_ismet_megprobal_feljutni_a_K2re","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b2e75a7-7fb2-4342-85e3-bec3fb284003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fb0b7c-f07e-423d-8d03-6765dc921f75","keywords":null,"link":"/sport/20190305_Klein_David_es_Suhajda_Szilard_ismet_megprobal_feljutni_a_K2re","timestamp":"2019. március. 05. 10:34","title":"Klein Dávid és Suhajda Szilárd ismét megpróbál feljutni a K2-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]