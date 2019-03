Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9be804b-2861-4534-9d9c-6124c15431bc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kioperálták az orvosok egy osztrák nő 17,5 kilogrammot nyomó, úgynevezett policisztás máját Grazban.","shortLead":"Kioperálták az orvosok egy osztrák nő 17,5 kilogrammot nyomó, úgynevezett policisztás máját Grazban.","id":"20190305_policisztas_maj_osztrak_no_graz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9be804b-2861-4534-9d9c-6124c15431bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4338c7a9-fffc-4549-a5de-26ff54a382fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_policisztas_maj_osztrak_no_graz","timestamp":"2019. március. 05. 07:03","title":"17,5 kilós májat operáltak ki egy nőből – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"784a7215-8f6c-4138-bc32-03c2c56a1448","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A riói karneválon minden évben naponta kétmillió ember hömpölyög az utcán, és nagyjából kétszáz szambaiskola táncosai rázzák a csípőjüket. Az idei buli fricska volt az LGBTQ-közösséget és a kisebbségeket rendszeresen támadó szélsőjobboldali elnök, Jair Bolsonaro felé. Sokan hangoztatták ugyanis, hogy a szamba és a karnevál egyenlő az ellenállással. ","shortLead":"A riói karneválon minden évben naponta kétmillió ember hömpölyög az utcán, és nagyjából kétszáz szambaiskola táncosai...","id":"20190304_Rioi_karneval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=784a7215-8f6c-4138-bc32-03c2c56a1448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dcf98b9-f45e-4963-af89-957e8f1ed482","keywords":null,"link":"/elet/20190304_Rioi_karneval","timestamp":"2019. március. 04. 13:30","title":"A világ legnagyobb bulija idén is a túlzásokról szólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A munkavállalók önként, szívesen dolgoznak heti 40 óránál többet, ez természetes Magyarországon – mondta az RTL Klub Híradójának kérdésére Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti képviselő arról, hogy március 1-jétől változtak a köztisztviselőkre vonatkozó szabályok.","shortLead":"A munkavállalók önként, szívesen dolgoznak heti 40 óránál többet, ez természetes Magyarországon – mondta az RTL Klub...","id":"20190304_deutsch_tamas_tulora_koztisztviselok_sztrajkfenyegetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab19a183-4296-4434-9795-4e7036f09269","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_deutsch_tamas_tulora_koztisztviselok_sztrajkfenyegetes","timestamp":"2019. március. 04. 08:10","title":"Deutsch: Természetes Magyarországon, hogy az emberek szívesen túlóráznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad0bc99-a057-4633-9958-a484a50c323f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az építőipar annak ellenére teljesített jól, hogy a lakásépítések kapcsán jelentős, több mint 20 százalékos visszaesés volt tapasztalható az előző évhez képest. A szektort a nem lakáscélú magasépítési kivitelezési projektek ismételt csúcsdöntése húzta fel.","shortLead":"Az építőipar annak ellenére teljesített jól, hogy a lakásépítések kapcsán jelentős, több mint 20 százalékos visszaesés...","id":"20190304_Olyan_keves_lakas_epul_hogy_sem_a_vasarloknak_sem_a_szektornak_nem_eleg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dad0bc99-a057-4633-9958-a484a50c323f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af55bb6-0587-4777-a873-eae433311839","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_Olyan_keves_lakas_epul_hogy_sem_a_vasarloknak_sem_a_szektornak_nem_eleg","timestamp":"2019. március. 04. 09:52","title":"Olyan kevés lakás épül, hogy sem a vásárlóknak, sem a szektornak nem elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b12f41e-dfcb-4498-9911-355653624df0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz gyártó új termékeit a jelek szerint kedvelik a magyarok, bár az eladási mutatókból nem pont ezt lehet kiolvasni.","shortLead":"Az orosz gyártó új termékeit a jelek szerint kedvelik a magyarok, bár az eladási mutatókból nem pont ezt lehet...","id":"20190304_nyugati_autokrol_valtanak_uj_ladakra_a_magyarok_mutatjuk_hogyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b12f41e-dfcb-4498-9911-355653624df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb173b2-5199-4705-a62d-522c7ac3e44b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190304_nyugati_autokrol_valtanak_uj_ladakra_a_magyarok_mutatjuk_hogyan","timestamp":"2019. március. 04. 13:21","title":"Kis magyar sikersztorikon mutatja be a Lada, hogy mennyire szeretik nálunk az autóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Garázdasággal gyanúsítják.","shortLead":"Garázdasággal gyanúsítják.","id":"20190304_vascso_tamadas_harmashatar_hegy_terepfuto_garazdasag_elfogas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02c5329-af21-4ebb-98a9-b5ffead841d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_vascso_tamadas_harmashatar_hegy_terepfuto_garazdasag_elfogas","timestamp":"2019. március. 04. 07:17","title":"Elfogták a férfit, aki vascsővel támadt egy válogatott sportolóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8e48d1-2364-4083-856a-0b39ef7b8f89","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tavaly szexuális botrány miatt nem ítélte oda a legrangosabb irodalmi elismerést a Svéd Akadémia. ","shortLead":"Tavaly szexuális botrány miatt nem ítélte oda a legrangosabb irodalmi elismerést a Svéd Akadémia. ","id":"20190305_Ket_irodalmi_Nobeldijat_adnak_at_az_iden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d8e48d1-2364-4083-856a-0b39ef7b8f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08cb2e36-6796-4b69-823b-445342f84878","keywords":null,"link":"/kultura/20190305_Ket_irodalmi_Nobeldijat_adnak_at_az_iden","timestamp":"2019. március. 05. 13:56","title":"Két irodalmi Nobel-díjat adnak át az idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04171ce2-6e84-418f-9157-0dc9f9f9f934","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az V. kerületi rendőrség szerint úgy is tudósíthattak volna, hogy nem sértik meg a közlekedési szabályokat. ","shortLead":"Az V. kerületi rendőrség szerint úgy is tudósíthattak volna, hogy nem sértik meg a közlekedési szabályokat. ","id":"20190305_Tuntetesrol_tudositottak_buntetest_kaptak_a_Merce_ujsagiroi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04171ce2-6e84-418f-9157-0dc9f9f9f934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1b2846-55c3-4960-9c5d-47c11ea27488","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Tuntetesrol_tudositottak_buntetest_kaptak_a_Merce_ujsagiroi","timestamp":"2019. március. 05. 11:59","title":"Tüntetésről tudósítottak, büntetést kaptak a Mérce újságírói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]