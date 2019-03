Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41fb5f4c-1d0d-4454-9926-4134a0c58e8e","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Közeledik az átadás. Azután nemsokára a déli szakaszon kell pótlóbuszozásra készülni.","shortLead":"Közeledik az átadás. Azután nemsokára a déli szakaszon kell pótlóbuszozásra készülni.","id":"20190306_Megkezdodtek_a_probafutasok_a_3as_metro_ujpesti_szakaszan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41fb5f4c-1d0d-4454-9926-4134a0c58e8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4502741-ec07-4fee-bd39-d1ff0f29875f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Megkezdodtek_a_probafutasok_a_3as_metro_ujpesti_szakaszan","timestamp":"2019. március. 06. 07:35","title":"Megkezdődtek a próbafutások a 3-as metró újpesti szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fe4d82e-56e1-4fe0-9f8e-fcd99b1c2403","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gyanús postai csomagok miatt kiürítették szerdán a skóciai Glasgow egyetemének fő épületeit és a Royal Bank of Scotland edinburghi központját.","shortLead":"Gyanús postai csomagok miatt kiürítették szerdán a skóciai Glasgow egyetemének fő épületeit és a Royal Bank of Scotland...","id":"20190306_gyanus_csomag_royal_bank_of_scotland_glasgow_egyetem_kiurites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fe4d82e-56e1-4fe0-9f8e-fcd99b1c2403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f575e59-7932-48c2-8322-fb289c8734b9","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_gyanus_csomag_royal_bank_of_scotland_glasgow_egyetem_kiurites","timestamp":"2019. március. 06. 15:21","title":"Gyanús csomagok miatt kellett skót bankot és egyetemet kiüríteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dffbe2d6-9dfa-435f-9856-67b885a1c16b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú évek fejlesztői munkája után végre elkészült az USB4 névre keresztelt szabvány, ami egészen félelmetes, 40 Gbps adatátviteli sebességet hoz majd el nekünk.","shortLead":"Hosszú évek fejlesztői munkája után végre elkészült az USB4 névre keresztelt szabvány, ami egészen félelmetes, 40 Gbps...","id":"20190306_usb4_usb_if_intel_usb_szabvany_adatatviteli_sebesseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dffbe2d6-9dfa-435f-9856-67b885a1c16b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb5624d-1836-4ca6-82e4-2087627b07c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_usb4_usb_if_intel_usb_szabvany_adatatviteli_sebesseg","timestamp":"2019. március. 06. 08:03","title":"Félelmetesen gyors lesz: itt az új USB, ami 5 GB adatot mozgat másodpercenként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9a444d-0282-4a4a-b9ea-64d3004d6be5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A személyzet Hollókő térségében döntött az út megszakítása mellett.","shortLead":"A személyzet Hollókő térségében döntött az út megszakítása mellett.","id":"20190305_Rosszul_lett_egy_utas_Budapesten_szallt_le_az_Alitalia_szouli_gepe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f9a444d-0282-4a4a-b9ea-64d3004d6be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a51eff8-7764-468f-9bdc-e39acc6aeb68","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Rosszul_lett_egy_utas_Budapesten_szallt_le_az_Alitalia_szouli_gepe","timestamp":"2019. március. 05. 17:49","title":"Rosszul lett egy utas, Budapesten szállt le az Alitalia szöuli gépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56efb1d-add7-45c0-8a77-293a2a46755f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Haptic baton, vagyis \"tapintható pálca\" néven készült karmesteri pálca vak zenészek számára. A szenzorokkal rendelkező fejlesztés a legkisebb mozgást is képes továbbítani. ","shortLead":"Haptic baton, vagyis \"tapintható pálca\" néven készült karmesteri pálca vak zenészek számára. A szenzorokkal rendelkező...","id":"20190305_karmesteri_palca_haptic_baton_latasserult_vakok_zenekari_zenesz_nagy_britannia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e56efb1d-add7-45c0-8a77-293a2a46755f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dfc8c08-934f-412f-a47e-9dcd866cfb04","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_karmesteri_palca_haptic_baton_latasserult_vakok_zenekari_zenesz_nagy_britannia","timestamp":"2019. március. 05. 12:33","title":"\"Tapintható\" karmesteri pálcát fejlesztettek vak zenészeknek Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09043a92-4beb-417d-9957-cc324fd98fab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"John Lydon (művésznevén Johnny Rotten) szerint a napokban elhunyt Keith Flint magányos volt és nem volt, aki szeresse őt.","shortLead":"John Lydon (művésznevén Johnny Rotten) szerint a napokban elhunyt Keith Flint magányos volt és nem volt, aki szeresse...","id":"20190306_Johnny_Rotten_szivbe_markolo_szavakkal_bucsuzott_a_Prodigy_frontemberetol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09043a92-4beb-417d-9957-cc324fd98fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b690ad4-6cd7-4eec-8295-0c8b804049a5","keywords":null,"link":"/kultura/20190306_Johnny_Rotten_szivbe_markolo_szavakkal_bucsuzott_a_Prodigy_frontemberetol","timestamp":"2019. március. 06. 11:12","title":"Johnny Rotten szívbe markoló szavakkal búcsúzott a Prodigy frontemberétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d6599dd-657b-4cb3-956c-84da3087d130","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Világgazdaság adatai szerint ez 4 százalékkal több az előző évi ellátásnál.","shortLead":"A Világgazdaság adatai szerint ez 4 százalékkal több az előző évi ellátásnál.","id":"20190305_134_ezer_forint_volt_az_atlagnyugdij_osszege_januarban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d6599dd-657b-4cb3-956c-84da3087d130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"542788af-de00-4df7-97b2-77be3223c558","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_134_ezer_forint_volt_az_atlagnyugdij_osszege_januarban","timestamp":"2019. március. 05. 07:20","title":"134 ezer forint volt az átlagnyugdíj összege januárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a08a9b3-c2e0-4729-af91-2e6cc2ba2037","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az iroda megnyitójára lapértesülések szerint Szijjártó Péter is Izraelbe látogat. ","shortLead":"Az iroda megnyitójára lapértesülések szerint Szijjártó Péter is Izraelbe látogat. ","id":"20190305_Kereskedelmi_irodat_nyit_Jeruzsalemben_a_magyar_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a08a9b3-c2e0-4729-af91-2e6cc2ba2037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bfdd266-7a67-49f8-8501-85648f5cbee5","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_Kereskedelmi_irodat_nyit_Jeruzsalemben_a_magyar_kormany","timestamp":"2019. március. 05. 15:09","title":"Kereskedelmi irodát nyit Jeruzsálemben a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]