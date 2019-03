Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

2016 novemberében amerikai és magyar hatóságok együttesen fogták el ifjabb és idősebb Ljubisint fegyverkereskedelem miatt. Az amerikai kiadatási kérelem helyett azonban a fél évvel később beérkező, hibákkal teli orosz kérelemnek tett eleget Magyarország. A fiatalabb bűnöző azóta szabadon járhat Moszkvában, idősebb társát azonban még más ügyek miatt bent tartják. Az amerikai kérelem hibákkal teli másolata volt az orosz, mégis nekik adták ki a fegyverkereskedőket Valamelyik marketinges a hasát is szereti. Az angoloknak „palacsinta nap" a húshagyókedd, a Toyota rá is repült Elmeszakértői vizsgálatot kért a bíró a férfira, aki felgyújtotta a kiszombori templomkaput. Pelenkákkal felgyújtotta a templomkaput, mert a pap átjárt az anyjához A humorista Thaiföldön volt, pihenni szeretett volna, de a kórházban kötött ki. Kórházba került Sas József Sok mindent elárul egy cégről, annak terveiről, hogy milyen pozíciókba keresnek munkavállalókat. Az Apple sem kivétel, és érdekes változásra figyeltek fel nála a szakemberek. Az Apple sem kivétel Valami furcsát figyeltek meg az Apple álláshirdetéseinél A Windows és macOS rendszerű számítógépek után az iOS-eszközökre is elkészítette a PlayStation 4 úgynevezett Remote Play nevű funkcióját a Sony. Végre iPaden és iPhone-okon is játszhatók a PlayStation 4 játékai Brie Larson, a Marvel-filmek első női címszereplője ragyog, elégségesen vagány, és kifejezetten jót tesz a legújabb szuperhősfilmnek az is, ahogy párba áll Samuel L. Jacksonnal, és ők ketten marháskodva előhívják a nyolcvanas-kilencvenes évek hollywoodi haverfilmjeinek hangulatát. De a Marvel Kapitány így is csak arra jó, hogy a rajongók kihúzhassák vele a Bosszúállók: Végjátékig. Kritika. Egy nő, aki legalább olyan menő vadászpilótának, mint Marvel Kapitánynak