Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az akkumulátort kevésbé meríti, a szemünket pedig kíméli a Viberbe bekerült új, sötét üzemmód.","shortLead":"Az akkumulátort kevésbé meríti, a szemünket pedig kíméli a Viberbe bekerült új, sötét üzemmód.","id":"20190307_viber_sotet_mod_dark_mod_ejszakai_mod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef264ce5-4c31-4146-bc93-62e0febf8a15","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_viber_sotet_mod_dark_mod_ejszakai_mod","timestamp":"2019. március. 07. 08:03","title":"Van Viber a telefonján? Kapcsolja be gyorsan az új funkciót, tovább bírja majd a telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A próbaüzemben 150 ezren kértek letelepedési engedélyt, az engedélyezési rendszer teljeskörűen a Brexit másnapján indul.","shortLead":"A próbaüzemben 150 ezren kértek letelepedési engedélyt, az engedélyezési rendszer teljeskörűen a Brexit másnapján indul.","id":"20190307_Brexit_ingyen_regisztalhatnak_a_kint_elo_magyarok_letelepedesi_engedelyert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e66c86a2-7a6b-4b23-9452-7309e9c0ba09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Brexit_ingyen_regisztalhatnak_a_kint_elo_magyarok_letelepedesi_engedelyert","timestamp":"2019. március. 07. 17:49","title":"Brexit: ingyen regisztálhatnak a kint élő magyarok letelepedési engedélyért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyiszor sértette meg a Fidesz az alapvető jogokat, hogy nem maradhatnak a Néppártban – véli a Human Rights Watch.","shortLead":"Annyiszor sértette meg a Fidesz az alapvető jogokat, hogy nem maradhatnak a Néppártban – véli a Human Rights Watch.","id":"20190306_Human_Rights_Watch_itt_az_ido_hogy_kizarjak_a_Fideszt_a_Neppartbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966ac48b-f579-4c80-a93d-e871af80479b","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Human_Rights_Watch_itt_az_ido_hogy_kizarjak_a_Fideszt_a_Neppartbol","timestamp":"2019. március. 06. 09:02","title":"Human Rights Watch: Itt az idő, hogy kizárják a Fideszt a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07ee8a0-df21-4741-a18e-2a7b4fe0ced6","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Vállalatcsoporttá alakultak a nemrég egy alapítványba terelt fideszes médiumok, betagozódnak Mészáros Lőrinc volt cége, a Mediaworks alá, ami így uruk, irányítójuk és felügyelőjük lesz. Ezzel megvalósul a fideszes média gyakorlati és teljes központosítása.","shortLead":"Vállalatcsoporttá alakultak a nemrég egy alapítványba terelt fideszes médiumok, betagozódnak Mészáros Lőrinc volt cége...","id":"20190307_Titokban_igazi_vallalatbirodalomma_alakult_a_fideszes_media","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b07ee8a0-df21-4741-a18e-2a7b4fe0ced6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e46e6a9-30b3-46f8-a9fd-fecf795e6efe","keywords":null,"link":"/kkv/20190307_Titokban_igazi_vallalatbirodalomma_alakult_a_fideszes_media","timestamp":"2019. március. 07. 16:23","title":"Titokban igazi vállalatbirodalommá alakult a fideszes média","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf7a34b4-44a5-4e18-871d-26e88e6e5c20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy síró kisbaba megnyugtatása sokszor embert, pontosabban szülőt próbáló feladat. A Honda kutatói erre találtak ki valamit.","shortLead":"Egy síró kisbaba megnyugtatása sokszor embert, pontosabban szülőt próbáló feladat. A Honda kutatói erre találtak ki...","id":"20190307_honda_sound_sitter_kisbaba_nyugtato_prototipus_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf7a34b4-44a5-4e18-871d-26e88e6e5c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b7420b-2a0a-4843-948f-a4e4e8e7cb1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_honda_sound_sitter_kisbaba_nyugtato_prototipus_jatek","timestamp":"2019. március. 07. 12:03","title":"Lenyugtatni a síró kisbabát? A Hondánál kitaláltak valamit rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brazil elnök 3,5 millió követőjével osztott meg egy pornográf felvételt, csak hogy az igazát bizonygassa.","shortLead":"A brazil elnök 3,5 millió követőjével osztott meg egy pornográf felvételt, csak hogy az igazát bizonygassa.","id":"20190307_Obszcen_video_miatt_rohog_a_Twitter_Bolsonaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"075a8073-0fe9-4e37-91a1-f94d85c11d4e","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Obszcen_video_miatt_rohog_a_Twitter_Bolsonaron","timestamp":"2019. március. 07. 09:29","title":"Obszcén videó miatt röhög a Twitter Bolsonarón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c654bd14-8e09-4833-9115-a7ebc23055a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az utas az életmentő árokba zuhant, túlélte a balesetet.","shortLead":"Az utas az életmentő árokba zuhant, túlélte a balesetet.","id":"20190306_Videot_kozolt_a_Katasztrofavedelem_a_4es_metro_ala_esett_ember_menteserol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c654bd14-8e09-4833-9115-a7ebc23055a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b82c79-af0e-40a2-8af0-2e3f82252ea2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Videot_kozolt_a_Katasztrofavedelem_a_4es_metro_ala_esett_ember_menteserol","timestamp":"2019. március. 06. 08:07","title":"Videót közölt a Katasztrófavédelem a 4-es metró alá esett ember mentéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aba6e2e-2226-4f44-be33-efa8d0ff87c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kormányközeli szervezet jóvoltából készült kiadvány nőnap alkalmából, ami fideszes kampányanyagnak is simán beillik. ","shortLead":"Kormányközeli szervezet jóvoltából készült kiadvány nőnap alkalmából, ami fideszes kampányanyagnak is simán beillik. ","id":"20190307_A_no_a_szoda_es_a_viz__fideszesek_uzentek_nonap_alkalmabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7aba6e2e-2226-4f44-be33-efa8d0ff87c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3b624f-b2f2-4a0f-aa19-75f6df6b3ca7","keywords":null,"link":"/elet/20190307_A_no_a_szoda_es_a_viz__fideszesek_uzentek_nonap_alkalmabol","timestamp":"2019. március. 07. 20:20","title":"\"A nő a szóda és a víz\" – fideszesek üzentek nőnap alkalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]