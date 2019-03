Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Több vonat kimarad a viharos szél miatt a menetrendből, de ahol elindulnak a vonatok, ott is nagy késésekre kell számítani. Van, ahol egyáltalán nem jár a vonat, de pótlóbuszt sem tudnak biztosítani.","shortLead":"Több vonat kimarad a viharos szél miatt a menetrendből, de ahol elindulnak a vonatok, ott is nagy késésekre kell...","id":"20190311_Teljes_a_kaosz_a_vasuton_a_vihar_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab403d12-a433-4d00-89ec-03aca197716e","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Teljes_a_kaosz_a_vasuton_a_vihar_miatt","timestamp":"2019. március. 11. 05:48","title":"Teljes a káosz a vasúton a vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98dbafca-3aa6-44cb-a375-ac8fa6eb1366","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Részletesen levezették, miért drágultak nagyot az építkezések.","shortLead":"Részletesen levezették, miért drágultak nagyot az építkezések.","id":"20190311_Egy_ev_alatt_13_szazalekkal_nott_az_epitoipari_oradij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98dbafca-3aa6-44cb-a375-ac8fa6eb1366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44004bb-7739-4fa3-8df2-4e889e61e79c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Egy_ev_alatt_13_szazalekkal_nott_az_epitoipari_oradij","timestamp":"2019. március. 11. 11:49","title":"Egy év alatt 13 százalékkal nőtt az építőipari óradíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747875d7-1f6b-4cda-aaae-e7510f0bc34f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Reuters hírügynökség úgy tudja, hogy egy utast Bakuban őrizetbe vettek az eset után.","shortLead":"A Reuters hírügynökség úgy tudja, hogy egy utast Bakuban őrizetbe vettek az eset után.","id":"20190311_Bombapanik_miatt_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_orosz_utasszallito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=747875d7-1f6b-4cda-aaae-e7510f0bc34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cde0348-6860-4e27-ad1a-91ef4c59b289","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Bombapanik_miatt_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_orosz_utasszallito","timestamp":"2019. március. 11. 16:14","title":"Bombapánik miatt hajtott végre kényszerleszállást egy orosz utasszállító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a56adc7c-1eb8-48de-99bc-b8164ba45f92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz viszont nem emlékezik saját, korábbi magára. ","shortLead":"A Fidesz viszont nem emlékezik saját, korábbi magára. ","id":"20190310_Hatvan_eve_volt_a_tibeti_felkeles__az_ellenzek_emlekezik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a56adc7c-1eb8-48de-99bc-b8164ba45f92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9137b832-9384-45b3-bdb0-bd89f2b6a8be","keywords":null,"link":"/itthon/20190310_Hatvan_eve_volt_a_tibeti_felkeles__az_ellenzek_emlekezik","timestamp":"2019. március. 10. 16:10","title":"Hatvan éve volt a tibeti felkelés – az ellenzék emlékezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aecd8f4b-67cc-4932-93b5-01bf58d219f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fiatal kongresszusi képviselő, Alexandria Ocasio-Cortez szerint társadalmi berendezkedésünk miatt figyelembe sem vesszük, mennyi mindent nyerünk majd az automatizálással.","shortLead":"A fiatal kongresszusi képviselő, Alexandria Ocasio-Cortez szerint társadalmi berendezkedésünk miatt figyelembe sem...","id":"20190311_robotok_elveszik_a_munkankat_automatizalas_alexandria_ocasio_cortez_sxsw","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aecd8f4b-67cc-4932-93b5-01bf58d219f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c9ba0d2-9bd6-4b4e-a916-4bad8ef27169","keywords":null,"link":"/tudomany/20190311_robotok_elveszik_a_munkankat_automatizalas_alexandria_ocasio_cortez_sxsw","timestamp":"2019. március. 11. 16:03","title":"A 29 éves demokrata képviselőnő szerint igazából örülnünk kellene, hogy a robotok elveszik a munkánkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A belek és a bélflóra károsítása révén növeli az elhízás kockázatát a rovarirtószereknek való kitettség – állapították meg a Kínai Mezőgazdasági Egyetem kutatói.","shortLead":"A belek és a bélflóra károsítása révén növeli az elhízás kockázatát a rovarirtószereknek való kitettség – állapították...","id":"20190311_elhizas_rovarirtoszerek_belek_belflora_karositasa_novenyvedo_szer_permetezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc1e4a8-d121-4c83-9778-dda91307f0a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190311_elhizas_rovarirtoszerek_belek_belflora_karositasa_novenyvedo_szer_permetezes","timestamp":"2019. március. 11. 09:03","title":"Megfejtették az elhízás kevesek által ismert forrását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee992901-7691-46e2-b7f1-d5ba553ed6fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP elnökének gyereke született, Orbán kommentben gratulált a Facebookon. Vajon a csokot is megkapja Tóth?","shortLead":"Az MSZP elnökének gyereke született, Orbán kommentben gratulált a Facebookon. Vajon a csokot is megkapja Tóth?","id":"20190311_Orban_Viktor_gratulalt_Toth_Bertalannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee992901-7691-46e2-b7f1-d5ba553ed6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe3e6e5-abc2-4727-804a-9dbb63ab7391","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Orban_Viktor_gratulalt_Toth_Bertalannak","timestamp":"2019. március. 11. 10:01","title":"Orbán Viktor gratulált Tóth Bertalannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a69ab5-8e86-4aa6-b452-8d5d97d8829d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Életmű-kiállítása nyílt nemrég a magát autodidakta művésznek valló Bukta Imrének. Ebből az apropóból készült vele minden igényt kielégítő nagyinterjú, amiben elhangzott, gyerekként zaklatta egy pap.","shortLead":"Életmű-kiállítása nyílt nemrég a magát autodidakta művésznek valló Bukta Imrének. Ebből az apropóból készült vele...","id":"20190311_Bukta_Imre_festomuveszt_gyermekkoraban_zaklatta_egy_pap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7a69ab5-8e86-4aa6-b452-8d5d97d8829d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ac93997-1240-4638-875f-5ef1a5c67637","keywords":null,"link":"/elet/20190311_Bukta_Imre_festomuveszt_gyermekkoraban_zaklatta_egy_pap","timestamp":"2019. március. 11. 14:43","title":"Bukta Imre festőművészt gyermekkorában zaklatta egy pap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]