[{"available":true,"c_guid":"8f584599-6be5-4a12-8864-63be31069f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amennyiben a Néppárt nem zárja ki a Fideszt a soraiból, bűnrészessé válik az unió demokratikus értékeinek lerombolásában – jegyezte le a hvg.hu birtokába jutott, Manfred Webernek címzett nyílt levelében Jávor Benedek, európai parlamenti képviselő.","shortLead":"Amennyiben a Néppárt nem zárja ki a Fideszt a soraiból, bűnrészessé válik az unió demokratikus értékeinek...","id":"20190312_Bunreszesseggel_vadolhatjak_a_Neppart_csucsjeloltjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f584599-6be5-4a12-8864-63be31069f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a206d97-7d5f-43cc-a5c7-498d75d08f36","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Bunreszesseggel_vadolhatjak_a_Neppart_csucsjeloltjet","timestamp":"2019. március. 12. 05:55","title":"Jávor: Bűnrészességgel vádolhatják a Néppárt csúcsjelöltjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1219a8b6-2baf-4e86-b01a-abb1b7fd7f7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyutai Csaba fideszes politikusnak most engedhették el végleg a kezét. ","shortLead":"Gyutai Csaba fideszes politikusnak most engedhették el végleg a kezét. ","id":"20190313_Kirugtak_a_maganak_is_lakast_oszto_vargondnokot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1219a8b6-2baf-4e86-b01a-abb1b7fd7f7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53882dde-a3c0-437e-8275-e8fb4007185c","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Kirugtak_a_maganak_is_lakast_oszto_vargondnokot","timestamp":"2019. március. 13. 17:21","title":"Állítólag kirúgták a magának is lakást osztó várgondnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8a186d1-5e7b-48cb-a8ab-1ec485d9b7da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ripostban ma is egész oldalas hirdetésben hozták a kormányplakátok anyagát, és levélben is küldik még a tájékoztatókat. ","shortLead":"A Ripostban ma is egész oldalas hirdetésben hozták a kormányplakátok anyagát, és levélben is küldik még...","id":"20190313_Hiaba_szedtek_le_a_junckeres_plakatokat_levelben_es_hirdetesben_folytatjak_a_propagandat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8a186d1-5e7b-48cb-a8ab-1ec485d9b7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc47423-f11b-4d87-afa7-35f47cd31773","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Hiaba_szedtek_le_a_junckeres_plakatokat_levelben_es_hirdetesben_folytatjak_a_propagandat","timestamp":"2019. március. 13. 10:59","title":"Hiába szedik le a junckeres plakátokat, levélben és hirdetésben folytatják a propagandát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906635be-722a-48d6-b582-6d0222c1a3f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzetközi Beruházási Bank az orosz titkosszolgálat bázisa a történész szerint.","shortLead":"A Nemzetközi Beruházási Bank az orosz titkosszolgálat bázisa a történész szerint.","id":"20190313_Ungvary_Krisztian_hazaarulas_a_KGBs_bank_beengedese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=906635be-722a-48d6-b582-6d0222c1a3f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64d1080-519a-4d48-b94c-36869ad5b6ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Ungvary_Krisztian_hazaarulas_a_KGBs_bank_beengedese","timestamp":"2019. március. 13. 08:56","title":"Ungváry Krisztián: hazaárulás a \"KGB-s bank\" beengedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0665f6-22dd-4bc3-b8af-dbebb6004b6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az épület jelentős részét felvásárolták és most fel is újítják. ","shortLead":"Az épület jelentős részét felvásárolták és most fel is újítják. ","id":"20190311_Tiborczhoz_kerult_a_Szabadsag_teri_Adriapalota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd0665f6-22dd-4bc3-b8af-dbebb6004b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a5c085-ec90-4cb7-8712-5057050cab50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Tiborczhoz_kerult_a_Szabadsag_teri_Adriapalota","timestamp":"2019. március. 11. 21:38","title":"Tiborczhoz került a Szabadság téri Adria-palota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9904aad-cf63-4d4e-a0e1-00e1d2cd8a5a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindenki a sorban áll, de egy nem. Ez tulajdonképpen életfelfogás, szemléletmód egyes autósoknál. Néha nem jön be, mint itt.","shortLead":"Mindenki a sorban áll, de egy nem. Ez tulajdonképpen életfelfogás, szemléletmód egyes autósoknál. Néha nem jön be, mint...","id":"20190312_autos_video_bentley_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9904aad-cf63-4d4e-a0e1-00e1d2cd8a5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee6f5a5-4f50-4b7d-95ac-cf96443ac007","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_autos_video_bentley_oroszorszag","timestamp":"2019. március. 12. 09:14","title":"Néha még a Bentley-vel is be kell állni a sorba – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d0d4d98-b40c-4e02-bd51-96bfcdd62df4","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Legalábbis a spanyolok szerint. Mert lehet, hogy ehhez lenne egy-két szava a magyaroknak is. \r

\r

","shortLead":"Legalábbis a spanyolok szerint. Mert lehet, hogy ehhez lenne egy-két szava a magyaroknak is. \r

\r

","id":"20190312_Megvan_kie_a_vilag_legjobb_sult_szalonnaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d0d4d98-b40c-4e02-bd51-96bfcdd62df4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2247fa57-0a94-4121-88a5-99157c6fb24b","keywords":null,"link":"/elet/20190312_Megvan_kie_a_vilag_legjobb_sult_szalonnaja","timestamp":"2019. március. 12. 19:20","title":"Megvan, kié a világ legjobb sült szalonnája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2c7f89-7177-42d0-bd2c-1217a2cac788","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány éve már sejteni lehet, hogy az okostelefon-gyártók rangsorában gyors léptekkel felfelé lépdelő Huawei stabil B-tervvel rendelkezik egy esetleges vészhelyzet esetére. Most Richard Yu vezérigazgató erősítette meg, hogy ez tényleg így van.","shortLead":"Néhány éve már sejteni lehet, hogy az okostelefon-gyártók rangsorában gyors léptekkel felfelé lépdelő Huawei stabil...","id":"20190313_huawei_sajat_operacios_rendszer_google_android_microsoft_windows","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c2c7f89-7177-42d0-bd2c-1217a2cac788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44263a41-b96f-4d77-bab1-465ff41713a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_huawei_sajat_operacios_rendszer_google_android_microsoft_windows","timestamp":"2019. március. 13. 12:03","title":"A Huawei már tudja, mi jöhet az Android után, sőt már meg is csinálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]