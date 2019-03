Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor folytatja a Putyin érdekeinek megfelelő politikáját, ennek legújabb fejleménye a Nemzetközi Beruházási Bank központjának Magyarországra telepítése.","shortLead":"Orbán Viktor folytatja a Putyin érdekeinek megfelelő politikáját, ennek legújabb fejleménye a Nemzetközi Beruházási...","id":"20190313_Tenyleg_KGBs_a_bank_amelyet_Magyarorszagra_koltoztetnek_az_oroszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a042ec15-a074-4d76-ac4a-a72cee15f305","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Tenyleg_KGBs_a_bank_amelyet_Magyarorszagra_koltoztetnek_az_oroszok","timestamp":"2019. március. 13. 12:24","title":"Tényleg KGB-s a bank, amelyet Magyarországra költöztetnek az oroszok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e9477c7-dd9c-496e-8cf8-eb6fc43566e2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Először fordult elő, hogy egy orosz állampolgár vezeti a londoni milliárdosok listáját. A pozícióba a 15 milliárd dolláros vagyont összegyűjtött Mihail Fridman került. ","shortLead":"Először fordult elő, hogy egy orosz állampolgár vezeti a londoni milliárdosok listáját. A pozícióba a 15 milliárd...","id":"20190312_Orosz_allampolgar_lett_London_leggazdagabbja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e9477c7-dd9c-496e-8cf8-eb6fc43566e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70eef1fd-8249-4f3b-a8cc-498a88b5895a","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_Orosz_allampolgar_lett_London_leggazdagabbja","timestamp":"2019. március. 12. 14:25","title":"Orosz állampolgár lett London leggazdagabbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mozogni képtelen idős férfihoz először a mentőket hívták, majd a krízisközpontot, de csak órák múlva kaptak segítséget. ","shortLead":"A mozogni képtelen idős férfihoz először a mentőket hívták, majd a krízisközpontot, de csak órák múlva kaptak...","id":"20190311_Orak_mulva_erkezett_csak_segitseg_egy_mozgaskeptelen_ferfihoz_a_VIII_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2a41142-3bd2-4870-bc8c-dde9e16224f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Orak_mulva_erkezett_csak_segitseg_egy_mozgaskeptelen_ferfihoz_a_VIII_keruletben","timestamp":"2019. március. 11. 18:21","title":"Órák múlva érkezett csak segítség egy mozgásképtelen férfihoz a VIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c35fd7f4-c56a-4b3d-8232-80b8a03ae229","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kinek mihez van tehetsége, ugyebár.","shortLead":"Kinek mihez van tehetsége, ugyebár.","id":"20190313_Ilyen_amikor_Keira_Knightley_a_fogain_jatssza_el_a_Despacitot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c35fd7f4-c56a-4b3d-8232-80b8a03ae229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c5a4cd-626a-4e4a-8c94-1b37e2405b1d","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Ilyen_amikor_Keira_Knightley_a_fogain_jatssza_el_a_Despacitot","timestamp":"2019. március. 13. 11:31","title":"Ilyen, amikor Keira Knightley a fogain játssza el a Despacitót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17871cf8-3a47-46fb-8678-7b3a9029038c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt aktivistái és elnökségi tagja átragasztották az egyik sorosozós-junckerezős-brüsszelezős plakátot az Európai Néppárt frakcióvezetőjének és csúcsjelöltjének Budapestre érkezése alkalmából. A próbálkozás nem sikerült, a plakátot letakarták. ","shortLead":"A párt aktivistái és elnökségi tagja átragasztották az egyik sorosozós-junckerezős-brüsszelezős plakátot az Európai...","id":"20190312_plakat_orban_viktor_manfred_weber_mszp_aktivista_akcio_latogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17871cf8-3a47-46fb-8678-7b3a9029038c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed6fff8-8735-43da-b6af-fe24999dbac0","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_plakat_orban_viktor_manfred_weber_mszp_aktivista_akcio_latogatas","timestamp":"2019. március. 12. 11:05","title":"Meghekkelt kormányplakáton próbált üzenni Webernek az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf13485-5126-4523-a28b-2b3d9f899ec2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Albérletre és irodára is többet költhetnek a képviselők, ismerteti az RTL Klub Híradója, és az is kiderül, hogy csak egy irányba kötődik össze a képviselők és az átlagember pénze.\r

\r

","shortLead":"Albérletre és irodára is többet költhetnek a képviselők, ismerteti az RTL Klub Híradója, és az is kiderül, hogy csak...","id":"20190312_Csak_felfele_mozog_egyutt_az_atlagber_es_a_kepviselok_javadalma_lefele_mar_nem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cf13485-5126-4523-a28b-2b3d9f899ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a746b1db-b9a9-4c06-b06f-65421842be98","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Csak_felfele_mozog_egyutt_az_atlagber_es_a_kepviselok_javadalma_lefele_mar_nem","timestamp":"2019. március. 12. 20:59","title":"Csak felfele mozog együtt az átlagbér és a képviselők javadalma, lefele már nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01d4d166-58e5-4531-9a10-290a3875eac1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem trójai falovak és nem lesznek gyarmat - mondta a miniszterelnök.","shortLead":"Nem trójai falovak és nem lesznek gyarmat - mondta a miniszterelnök.","id":"20190313_Olaszorszag_beszallt_a_kinai_Selyemutba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01d4d166-58e5-4531-9a10-290a3875eac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a0a36cc-4c8e-4abe-9be6-2114f44e3b84","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Olaszorszag_beszallt_a_kinai_Selyemutba","timestamp":"2019. március. 13. 12:16","title":"Olaszország beszállt a kínai Selyemútba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f84b9e9-35eb-4e1e-9c8e-198ddcf88de5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Előre lehoztuk, hogy Szijjártó Péter javaslata szerint ringbe szállunk a 2020-as űrhajós-világkongresszus megrendezéséért, az ötletből most lett kormányhatározat. A rendezvény előzetes költségvetése 1 millió euró, egyben ezzel állítanak emléket Farkas Bertalan űrrepülésének, aminek jövőre lesz a 40. évfordulója.","shortLead":"Előre lehoztuk, hogy Szijjártó Péter javaslata szerint ringbe szállunk a 2020-as űrhajós-világkongresszus...","id":"20190313_Eldolt_az_Orbankormany_tenyleg_urhajosvilagkongresszust_rendezne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f84b9e9-35eb-4e1e-9c8e-198ddcf88de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45770884-df01-4f4d-ac1e-0ae493739a37","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Eldolt_az_Orbankormany_tenyleg_urhajosvilagkongresszust_rendezne","timestamp":"2019. március. 13. 15:19","title":"Eldőlt: az Orbán-kormány tényleg űrhajós-világkongresszust rendezne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]