Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e680a7c6-99a3-44f2-b9d7-fb83578b2a97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Itt kopogtat az ajtón nemzeti ünnepünk napja\" – hangoztatja a videóban a magyar kormányfő, oldalán Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökkel.","shortLead":"\"Itt kopogtat az ajtón nemzeti ünnepünk napja\" – hangoztatja a videóban a magyar kormányfő, oldalán Mateusz Morawiecki...","id":"20190313_Orban_videoban_hiv_unneplesre_lengyel_kollegajaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e680a7c6-99a3-44f2-b9d7-fb83578b2a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8df6e0-37d7-407b-9d84-929c12f0268c","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Orban_videoban_hiv_unneplesre_lengyel_kollegajaval","timestamp":"2019. március. 13. 10:25","title":"Orbán videóval mozgósít március 15-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b10b76-52b2-4adb-b971-07eed7f016e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem voltak együttműködőek bizonyos tankerületek, nem fogadták a pedagógusok sztrájkbizottságait, hogy megegyezzenek a pénteki szolidaritási sztrájk alatt nyújtandó elégséges szolgáltatásokról, írja a Népszava. Ezért a szakszervezet jogi lépéseket fontolgat.","shortLead":"Nem voltak együttműködőek bizonyos tankerületek, nem fogadták a pedagógusok sztrájkbizottságait, hogy megegyezzenek...","id":"20190314_Pedagogussztrajk_jogot_serthettek_a_tankeruletek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9b10b76-52b2-4adb-b971-07eed7f016e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca196b6-a991-4caa-86c4-39e4d08cbf55","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Pedagogussztrajk_jogot_serthettek_a_tankeruletek","timestamp":"2019. március. 14. 08:05","title":"Pedagógussztrájk: jogot sérthettek a tankerületek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5589ad62-6550-4250-9cd7-c7ffe87f0bf6","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó flagship kategóriás luxusszedánját élőben először a Genfi Autószalonon lehet megtekinteni. Körbefotóztuk az új nagyágyút, amelynek már hazai árai is vannak.","shortLead":"A bajor gyártó flagship kategóriás luxusszedánját élőben először a Genfi Autószalonon lehet megtekinteni. Körbefotóztuk...","id":"20190313_tenyleg_hatalmasak_az_uj_7es_bmw_vesei_beultunk_az_m760libe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5589ad62-6550-4250-9cd7-c7ffe87f0bf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a8748d6-ca7d-486a-a047-f99ac92fc6f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190313_tenyleg_hatalmasak_az_uj_7es_bmw_vesei_beultunk_az_m760libe","timestamp":"2019. március. 13. 08:21","title":"Tényleg hatalmasak az új 7-es BMW veséi, beültünk az M760Li-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6237839-89df-4620-8255-46cadc566152","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Amióta Orbán Viktor bejelentette kormánya családvédelmi akciótervét, hétről hétre változnak a szabályok. Legutóbb az derült ki, hogy már nemcsak a házastársaknak, hanem az élettársaknak is jár 2019. július 1-jétől a 2,5 millió forintos autóvásárlási támogatás. Összeszedtük, honnan indult a program, és hol tart most.","shortLead":"Amióta Orbán Viktor bejelentette kormánya családvédelmi akciótervét, hétről hétre változnak a szabályok. Legutóbb...","id":"20190313_Itt_van_minden_amit_a_kormany_csaladvedelmi_akcioterverol_tudni_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6237839-89df-4620-8255-46cadc566152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb187f73-35f6-4602-973d-1540b13fe2e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Itt_van_minden_amit_a_kormany_csaladvedelmi_akcioterverol_tudni_lehet","timestamp":"2019. március. 13. 07:30","title":"Hol tartunk most? Alig követhető ötleteléssel épül Orbán családvédelmi akcióterve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8a186d1-5e7b-48cb-a8ab-1ec485d9b7da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ripostban ma is egész oldalas hirdetésben hozták a kormányplakátok anyagát, és levélben is küldik még a tájékoztatókat. ","shortLead":"A Ripostban ma is egész oldalas hirdetésben hozták a kormányplakátok anyagát, és levélben is küldik még...","id":"20190313_Hiaba_szedtek_le_a_junckeres_plakatokat_levelben_es_hirdetesben_folytatjak_a_propagandat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8a186d1-5e7b-48cb-a8ab-1ec485d9b7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc47423-f11b-4d87-afa7-35f47cd31773","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Hiaba_szedtek_le_a_junckeres_plakatokat_levelben_es_hirdetesben_folytatjak_a_propagandat","timestamp":"2019. március. 13. 10:59","title":"Hiába szedik le a junckeres plakátokat, levélben és hirdetésben folytatják a propagandát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16378d7c-7866-42a1-92e4-def89f861805","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hozamveszteséggel zárták az önkéntes nyugdíjpénztárak 2018-at, de egy rossz év ellenére a tízéves átlaghozam még így is 7,4 százalékos volt.","shortLead":"Hozamveszteséggel zárták az önkéntes nyugdíjpénztárak 2018-at, de egy rossz év ellenére a tízéves átlaghozam még így is...","id":"20190314_Megijedhettek_a_nyugdijpenztari_tagok_de_az_MNB_mindenkit_nyugtat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16378d7c-7866-42a1-92e4-def89f861805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bfea184-a009-47f9-83de-2aaa21fae4e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Megijedhettek_a_nyugdijpenztari_tagok_de_az_MNB_mindenkit_nyugtat","timestamp":"2019. március. 14. 17:10","title":"Megijedhettek a nyugdíjpénztári tagok, de az MNB mindenkit nyugtat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1219a8b6-2baf-4e86-b01a-abb1b7fd7f7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyutai Csaba fideszes politikusnak most engedhették el végleg a kezét. ","shortLead":"Gyutai Csaba fideszes politikusnak most engedhették el végleg a kezét. ","id":"20190313_Kirugtak_a_maganak_is_lakast_oszto_vargondnokot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1219a8b6-2baf-4e86-b01a-abb1b7fd7f7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53882dde-a3c0-437e-8275-e8fb4007185c","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Kirugtak_a_maganak_is_lakast_oszto_vargondnokot","timestamp":"2019. március. 13. 17:21","title":"Állítólag kirúgták a magának is lakást osztó várgondnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b691d0fd-5095-4150-8176-504f43765033","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy gyógyszer segít csak annak a 120 magyar betegnek, aki egy ritka izomsorvadásos betegségben szenved. De a készítmény nagyon drága. A Parlament illetékes bizottsága leszavazta a mindenkinek ingyenes gyógyszert lehetővé tevő ellenzéki javaslatot, a kormány állítólag sajátot tervez benyújtani.","shortLead":"Egy gyógyszer segít csak annak a 120 magyar betegnek, aki egy ritka izomsorvadásos betegségben szenved. De a készítmény...","id":"20190312_Nem_szavazta_meg_a_parlamenti_bizottsag_az_ellenzeki_javaslatot_az_izomsorvadasos_betegek_gyogyszerere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b691d0fd-5095-4150-8176-504f43765033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9224621d-1727-41fc-b301-1458cf64c580","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Nem_szavazta_meg_a_parlamenti_bizottsag_az_ellenzeki_javaslatot_az_izomsorvadasos_betegek_gyogyszerere","timestamp":"2019. március. 12. 21:16","title":"Nem szavazta meg a parlamenti bizottság az ellenzéki javaslatot az izomsorvadásos betegek gyógyszerére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]