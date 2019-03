Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04a10ffd-d42e-4675-a552-fb130580b5d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Családok Világkongresszusán olyan előadó is lesz, aki kannibáloknak nevezte az abortuszon átesett nőket. ","shortLead":"A Családok Világkongresszusán olyan előadó is lesz, aki kannibáloknak nevezte az abortuszon átesett nőket. ","id":"20190313_Szelsoseges_abortuszellenesekkel_tart_eloadast_Novak_Katalin_Veronaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04a10ffd-d42e-4675-a552-fb130580b5d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cbaed1c-c772-4830-875f-39f8d3353d5c","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Szelsoseges_abortuszellenesekkel_tart_eloadast_Novak_Katalin_Veronaban","timestamp":"2019. március. 13. 18:41","title":"Szélsőséges abortuszellenesekkel tart előadást Novák Katalin Veronában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e0bc72-ef4c-48a3-8904-511589693950","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyorsan körbeszaladt a világsajtón, kikkel reklámozza üzeneteit a magyar kormány. ","shortLead":"Gyorsan körbeszaladt a világsajtón, kikkel reklámozza üzeneteit a magyar kormány. ","id":"20190314_Vilaghiru_lett_a_kormany_uj_plakatja_amelyiken_a_jol_ismert_mempar_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9e0bc72-ef4c-48a3-8904-511589693950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff6eea98-8477-494e-b972-dbc4670eef19","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Vilaghiru_lett_a_kormany_uj_plakatja_amelyiken_a_jol_ismert_mempar_van","timestamp":"2019. március. 14. 06:14","title":"Világhírű lett a kormány új plakátja, amelyiken a jól ismert mémpár van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23e751f-c0eb-4c07-bc11-546e249538c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mostantól csak akkor mennek, ha azt a lakók előre kérik, és nincs tartozásuk. ","shortLead":"Mostantól csak akkor mennek, ha azt a lakók előre kérik, és nincs tartozásuk. ","id":"20190313_Nagy_valtozast_jelentett_be_a_lomtalanitasban_a_Zold_Hid_Kft","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f23e751f-c0eb-4c07-bc11-546e249538c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3dc9689-fb24-4777-9ee3-ffdca5e6e56d","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Nagy_valtozast_jelentett_be_a_lomtalanitasban_a_Zold_Hid_Kft","timestamp":"2019. március. 13. 16:38","title":"Nagy változást jelentett be a lomtalanításban a Zöld Híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Kevesebb szabály legyen, de azokat tartsuk is be - írta Sebastian Kurz.","shortLead":"Kevesebb szabály legyen, de azokat tartsuk is be - írta Sebastian Kurz.","id":"20190314_A_liberalis_jogallam_kontinense_vagyunk__valaszolt_Macronnak_az_osztrak_kancellar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c82a1d-8b6d-4104-8070-41676d5bc0b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_A_liberalis_jogallam_kontinense_vagyunk__valaszolt_Macronnak_az_osztrak_kancellar","timestamp":"2019. március. 14. 16:55","title":"A liberális jogállam kontinense vagyunk - válaszolt Macronnak az osztrák kancellár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7897bb53-e201-4607-aee2-1b08c6b2e4e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az idén első alkalommal kiosztott Magyar Sajtódíjat Doros Judit, a Népszava tudósítója, Nagy József, a 24.hu újságíró-szerkesztője és a Szabad Pécs hírportál szerkesztősége kapta.\r

","shortLead":"Az idén első alkalommal kiosztott Magyar Sajtódíjat Doros Judit, a Népszava tudósítója, Nagy József, a 24.hu...","id":"20190314_MUOSZeletmudijat_kapott_Gati_Julianna_a_HVG_egyik_alapitoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7897bb53-e201-4607-aee2-1b08c6b2e4e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f485aa-1017-4e31-a822-1acbcb278070","keywords":null,"link":"/kultura/20190314_MUOSZeletmudijat_kapott_Gati_Julianna_a_HVG_egyik_alapitoja","timestamp":"2019. március. 14. 18:45","title":"MÚOSZ-életműdíjat kapott Gáti Julianna, a HVG egyik alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08b04c0c-5728-4e87-b932-932de4dffcd5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung Galaxy sorozat tizedik évfordulóján bemutatott Galaxy S10 széria okostelefonjai a gyártó minden eddigi európai, telefonos előrendelési rekordját megdöntötte.","shortLead":"A Samsung Galaxy sorozat tizedik évfordulóján bemutatott Galaxy S10 széria okostelefonjai a gyártó minden eddigi...","id":"20190315_samsung_galaxy_s10_elorendeles_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08b04c0c-5728-4e87-b932-932de4dffcd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5705499b-0d01-40b2-8aa0-47bcb2c83247","keywords":null,"link":"/tudomany/20190315_samsung_galaxy_s10_elorendeles_magyarorszag","timestamp":"2019. március. 15. 09:03","title":"Sokan rendelnek Samsung Galaxy S10 telefonokat Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff22d39-95ec-43bf-8ff3-5683e21c66a3","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A Leaving Neverland rendezője, Dan Reed úgy gondolja, ha valaki előítéletek nélkül nézi végig a négyórás dokumentumfilmjét, a végére aligha maradhatnak benne kétségek. Michael Jackson rendíthetetlen rajongóinak erről más a véleménye. Furcsának tartják, hogy a szereplők az énekes halála után álltak elő a molesztálási vádakkal, hogy a legközelebbi hozzátartozóiknak sem beszéltek róla, és egyébként is nagyon gyanús, ahogy ezeket a történeteket felidézik, sőt szerintük csak a pénzért csinálják. Viszont fontos ürügyet adnak arra, hogy a gyerekmolesztálásról beszéljünk. Gyurkó Szilviával, a Hintalovon Alapítvány vezetőjével ezt tettük.","shortLead":"A Leaving Neverland rendezője, Dan Reed úgy gondolja, ha valaki előítéletek nélkül nézi végig a négyórás...","id":"20190313_Leaving_Neverland_Michael_Jackson_es_a_meggyaszolt_gyerekkor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ff22d39-95ec-43bf-8ff3-5683e21c66a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ed90e05-5c02-4d44-9818-8a12d8ba2f4d","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Leaving_Neverland_Michael_Jackson_es_a_meggyaszolt_gyerekkor","timestamp":"2019. március. 13. 20:00","title":"Michael Jackson és a meggyászolt gyerekkor – Interjú Gyurkó Szilviával a molesztálásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce6656b-36f9-49c0-8e1e-15a7e19017fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak egy kis találékonyságon múlik a móka. ","shortLead":"Csak egy kis találékonyságon múlik a móka. ","id":"20190312_fiat_500_drift","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fce6656b-36f9-49c0-8e1e-15a7e19017fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda9f0ac-2d7f-43b9-8423-3e69ff51ba8e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_fiat_500_drift","timestamp":"2019. március. 13. 17:48","title":"Ki mondta, hogy a kis Fiat 500-assal nem megy a drift? – Videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]