[{"available":true,"c_guid":"5e5144db-972e-4e9e-a56f-8137136b54ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Paris Jackson azok után szólalt meg, hogy a Leaving Neverland című dokumentumfilmben két férfi azt állítja, gyerekként molesztálta őket az énekes.","shortLead":"Paris Jackson azok után szólalt meg, hogy a Leaving Neverland című dokumentumfilmben két férfi azt állítja, gyerekként...","id":"20190316_Michael_Jackson_lanya_ugy_gondolja_nem_neki_kell_megvedenie_az_apjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e5144db-972e-4e9e-a56f-8137136b54ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286fe67a-623a-42b6-a895-05126380346c","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Michael_Jackson_lanya_ugy_gondolja_nem_neki_kell_megvedenie_az_apjat","timestamp":"2019. március. 16. 08:51","title":"Michael Jackson lánya úgy gondolja, nem neki kell megvédenie az apját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4568293-78f9-436c-9bd2-a95ada47bafb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jó nagyokat ugrál az Országos Meteorológiai Szolgálat friss előrejelzésében a várható napi csúcshőmérséklet értéke a következő két napban.","shortLead":"Jó nagyokat ugrál az Országos Meteorológiai Szolgálat friss előrejelzésében a várható napi csúcshőmérséklet értéke...","id":"20190316_Vasarnap20_fok_is_lehet_hetfon_a_felenek_is_orulhetunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4568293-78f9-436c-9bd2-a95ada47bafb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edba9105-c228-415c-b2f1-6e86341fa3ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Vasarnap20_fok_is_lehet_hetfon_a_felenek_is_orulhetunk","timestamp":"2019. március. 16. 11:14","title":"Vasárnap 20 fok is lehet, hétfőn a felének is örülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024b14c4-21c1-4c07-b4c7-6d3430d02865","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy autó ütközött a szalagkorlátnak.","shortLead":"Egy autó ütközött a szalagkorlátnak.","id":"20190317_Torlodas_baleset_miatt_az_M7esen_Szekesfehervar_fele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=024b14c4-21c1-4c07-b4c7-6d3430d02865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5907f3d-d904-4abe-8761-5bb7cc8cd10c","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Torlodas_baleset_miatt_az_M7esen_Szekesfehervar_fele","timestamp":"2019. március. 17. 17:22","title":"Torlódás baleset miatt az M7-esen Székesfehérvár felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dccf49eb-7359-400f-a381-32013ba64a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Autóval ütközött motorbicikli, utóbbi vezetője a helyszínen életét vesztette.\r

\r

","shortLead":"Autóval ütközött motorbicikli, utóbbi vezetője a helyszínen életét vesztette.\r

\r

","id":"20190317_Halalos_motorbaleset_tortent_Szentbalazsnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dccf49eb-7359-400f-a381-32013ba64a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c8c6d2-b64d-45cb-ace1-e1846f377e4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Halalos_motorbaleset_tortent_Szentbalazsnal","timestamp":"2019. március. 17. 14:44","title":"Halálos motorbaleset történt Szentbalázsnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a8ad31-cdf3-45b3-b71b-efda094317b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már csak alig 30 példány él belőlük a világon.","shortLead":"Már csak alig 30 példány él belőlük a világon.","id":"20190316_Lenyugozo_fotokkal_bucsuztak_a_60_eves_orias_agyaru_elefanttol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9a8ad31-cdf3-45b3-b71b-efda094317b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf70c401-8a15-426d-9c41-166928caea0e","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Lenyugozo_fotokkal_bucsuztak_a_60_eves_orias_agyaru_elefanttol","timestamp":"2019. március. 16. 14:41","title":"Lenyűgöző fotókkal búcsúztak a 60 éves óriás agyarú elefánttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fulladásos beteghez riasztották a mentőket, de végül egész más lett belőle.\r

\r

","shortLead":"Fulladásos beteghez riasztották a mentőket, de végül egész más lett belőle.\r

\r

","id":"20190317_Majdnem_elajultam__megvicceltek_a_mentoorvost_utolso_munkanapjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d999ec-6798-4491-bbc4-308b59150daa","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Majdnem_elajultam__megvicceltek_a_mentoorvost_utolso_munkanapjan","timestamp":"2019. március. 17. 15:48","title":"\"Majdnem elájultam\" - megviccelték a mentőorvost utolsó munkanapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190317_facebook_leallas_mobilszam_csereje_orosz_tudosok_ido_visszaforgatasa_delutani_alvas_vernyomas_star_wars_fogatverseny_jatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f41e04-ab5b-4a97-babd-d8a75a5d867b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190317_facebook_leallas_mobilszam_csereje_orosz_tudosok_ido_visszaforgatasa_delutani_alvas_vernyomas_star_wars_fogatverseny_jatek","timestamp":"2019. március. 17. 11:03","title":"Ez történt: annyira lebénult a Facebook, hogy már hülyeség is terjedni kezdett róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fdec1e3-7605-4973-9a4d-9899fcccf100","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy luxusautó azoknak, akik az alap S650-es modellt a kelleténél egy picit szűkösebbnek találják.","shortLead":"Egy luxusautó azoknak, akik az alap S650-es modellt a kelleténél egy picit szűkösebbnek találják.","id":"20190317_korbeneztunk_a_36_centimeterrel_megnyujtott_uj_mercedesmaybach_utastereben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fdec1e3-7605-4973-9a4d-9899fcccf100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72e6ec4-4b0a-40e3-9b63-1b0805874b88","keywords":null,"link":"/cegauto/20190317_korbeneztunk_a_36_centimeterrel_megnyujtott_uj_mercedesmaybach_utastereben","timestamp":"2019. március. 17. 06:41","title":"Körbenéztünk a 36 centiméterrel megnyújtott új Mercedes-Maybach utasterében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]