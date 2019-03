Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Checkout néven új funkciót fejlesztett az Instagram. Lényege, hogy a szolgáltatásban megjelenő termékeket az alkalmazáson belül is meg lehet vásárolni.","shortLead":"Checkout néven új funkciót fejlesztett az Instagram. Lényege, hogy a szolgáltatásban megjelenő termékeket...","id":"20190319_instagram_checkout_vasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a2f3972-dae9-4297-aa3f-f691602bdd7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_instagram_checkout_vasarlas","timestamp":"2019. március. 19. 21:03","title":"Újít az Instagram, ki sem kell belőle lépnie, ha megvenné az új cipőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b3e9c7c-9e07-4273-9aa2-efc32e047df7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kétszintes, többszobás Szeréna úti villát az elhunyt Andy Vajna egyik cége bérli a Docler-csoporttól.","shortLead":"A kétszintes, többszobás Szeréna úti villát az elhunyt Andy Vajna egyik cége bérli a Docler-csoporttól.","id":"20190320_Maradhat_a_budai_villaban_Vajna_Timea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b3e9c7c-9e07-4273-9aa2-efc32e047df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7589eb6e-73ac-4971-8bf5-3e2437859254","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Maradhat_a_budai_villaban_Vajna_Timea","timestamp":"2019. március. 20. 16:43","title":"Maradhat a budai villában Vajna Tímea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0fa60b1-b3e5-4ab8-ab9a-ae580d5979a5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Átlátszó kereshető adatbázisba rendezte a Transparency International által az Emmitől kiperelt több tízezer oldalt azokról a cégekről, amelyek öntötték és öntik a magyar fociba a sok milliárd forint közpénzt.\r

\r

","shortLead":"Az Átlátszó kereshető adatbázisba rendezte a Transparency International által az Emmitől kiperelt több tízezer oldalt...","id":"20190319_Itt_vannak_a_taomilliokat_fizeto_cegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0fa60b1-b3e5-4ab8-ab9a-ae580d5979a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffb5477-2ea0-4474-abbc-a704f4a48e1d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190319_Itt_vannak_a_taomilliokat_fizeto_cegek","timestamp":"2019. március. 19. 17:41","title":"Itt vannak a tao-milliókat fizető cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a10ffd-d42e-4675-a552-fb130580b5d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyanúsan egyívású és kétes hitelességű amerikai hírességek előtt reklámozta Washingtonban Novák Katalin államtitkár az Orbán-kormány családtámogatási reformjait. Volt ott a házasság kérdésében últrakonzervatív, simán szélsőséges és egyszerűen homofób \"fontos ember\". Összeszedtük, kik is azok, akik állítólag tapsviharban törtek ki az Emmi kampányvideói láttán.","shortLead":"Gyanúsan egyívású és kétes hitelességű amerikai hírességek előtt reklámozta Washingtonban Novák Katalin államtitkár...","id":"20190319_Homofob_a_fogamzasgatlo_ellen_kampanyolo_es_lenacizott_fejeseknek_reklamoztuk_az_Orbancsaladpolitikat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04a10ffd-d42e-4675-a552-fb130580b5d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee52a59-4cfa-43a3-aa75-0f5936ee80c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Homofob_a_fogamzasgatlo_ellen_kampanyolo_es_lenacizott_fejeseknek_reklamoztuk_az_Orbancsaladpolitikat","timestamp":"2019. március. 19. 14:20","title":"Homofób és fogamzásgátló-ellenes fejeseknek reklámozta Novák Orbán családpolitikáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 168 Óra úgy tudja, kedd reggel ugyan betolták a műtétre az első beteget, de aztán ki is tolták onnan. A másodikat pedig be sem vitték.","shortLead":"A 168 Óra úgy tudja, kedd reggel ugyan betolták a műtétre az első beteget, de aztán ki is tolták onnan. A másodikat...","id":"20190320_Nincs_eleg_mutosseged_elmaradtak_a_mutetek_a_Fiumei_uti_baleseti_sebeszeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69365790-94f8-4f0c-8fff-9b86097802d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Nincs_eleg_mutosseged_elmaradtak_a_mutetek_a_Fiumei_uti_baleseti_sebeszeten","timestamp":"2019. március. 20. 06:43","title":"Nincs elég műtőssegéd, elmaradtak a műtétek a Fiumei úti baleseti sebészeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c375e90-0668-42a0-8f8f-76af9198ae1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három évre szerződne a nyertes munkaerő-közvetítővel a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.","shortLead":"Három évre szerződne a nyertes munkaerő-közvetítővel a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.","id":"20190318_Szazmillioert_toboroznak_nyugdijas_dolgozokat_a_fovarosi_furdokbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c375e90-0668-42a0-8f8f-76af9198ae1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70dc23e1-641b-431a-91d3-aa8d5f922052","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190318_Szazmillioert_toboroznak_nyugdijas_dolgozokat_a_fovarosi_furdokbe","timestamp":"2019. március. 18. 19:45","title":"Százmillióért toboroznak nyugdíjas dolgozókat a fővárosi fürdőkbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenegy évre ítélték. Nagyjából 150 dollárért ölt.","shortLead":"Tizenegy évre ítélték. Nagyjából 150 dollárért ölt.","id":"20190319_Airbnbhorror_megolte_a_vendeget_egy_ausztral_szallasado_mert_nem_fizetett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a2e9d5-e518-47b8-8d3c-0a4986f92071","keywords":null,"link":"/elet/20190319_Airbnbhorror_megolte_a_vendeget_egy_ausztral_szallasado_mert_nem_fizetett","timestamp":"2019. március. 19. 08:53","title":"Airbnb-horror: megölte a vendégét egy ausztrál szállásadó, mert nem fizetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c31a125-8282-4e95-91a3-d0beaaab7bae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Diplomáciai feszültség.","shortLead":"Diplomáciai feszültség.","id":"20190320_A_jeruzsalemi_magyar_kepviselet_miatt_a_palesztinok_hazahivtak_magyar_nagykovetuket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c31a125-8282-4e95-91a3-d0beaaab7bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c5c0f0-5bc7-4349-8e72-208ec4b87863","keywords":null,"link":"/vilag/20190320_A_jeruzsalemi_magyar_kepviselet_miatt_a_palesztinok_hazahivtak_magyar_nagykovetuket","timestamp":"2019. március. 20. 17:39","title":"A jeruzsálemi magyar képviselet miatt a palesztinok hazahívták budapesti nagykövetüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]