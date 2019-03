Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e9bc5c5-0b8e-4dba-bd88-09fe6e3f965b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oculus fejlesztői San Franciscóban, a Game Developers Conference nevű eseményen mutatták be az új virtuálisvalóság-szemüveget, ami több szempontból is fejlettebb lett az elődjénél.","shortLead":"Az Oculus fejlesztői San Franciscóban, a Game Developers Conference nevű eseményen mutatták be az új...","id":"20190320_facebook_oculus_rift_s_virtualis_valosag_szemuveg_gdc_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e9bc5c5-0b8e-4dba-bd88-09fe6e3f965b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc8584e-0686-4dc1-b019-08de7918172d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_facebook_oculus_rift_s_virtualis_valosag_szemuveg_gdc_2019","timestamp":"2019. március. 20. 18:03","title":"Itt a Facebook újabb csodaszemüvege, amiben még élethűbb lett a virtuális valóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24850d8c-d66f-444f-b4fe-3c6cf4e2317a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az Európai Bíróság főtanácsnoka szerint lényegét tekintve nem vet fel az uniós joggal kapcsolatos aggályokat a magyarországi fogyasztói hitelszerződések azon feltétele, amelynek értelmében a hiteladós tartozásának mindenkori összegét a pénzintézet egyoldalú nyilatkozata állapítja meg úgy, hogy e nyilatkozatról olyan közjegyzői okirat állíttatható ki, amellyel az adóssal szemben közjegyzői végrehajtási eljárás indítható.","shortLead":"Az Európai Bíróság főtanácsnoka szerint lényegét tekintve nem vet fel az uniós joggal kapcsolatos aggályokat...","id":"20190321_A_devizahiteles_Lovasne_ugye_az_Erste_ellen_nem_all_jol_az_Europai_Birosagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24850d8c-d66f-444f-b4fe-3c6cf4e2317a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6475ab-2e19-45a9-8ed9-d9a08e6824ce","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190321_A_devizahiteles_Lovasne_ugye_az_Erste_ellen_nem_all_jol_az_Europai_Birosagon","timestamp":"2019. március. 21. 12:49","title":"A devizahiteles Lovasné ügye az Erste ellen nem áll jól az Európai Bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a53494-8778-44c8-9e73-c87f4af290b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De így sem ez volt a legdrágább szeánsz. ","shortLead":"De így sem ez volt a legdrágább szeánsz. ","id":"20190321_14_milliot_tapsolt_el_a_Fidesz_a_februari_frakcioulesre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37a53494-8778-44c8-9e73-c87f4af290b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddad74d-c1c9-45e0-adb2-ed505a3b2071","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_14_milliot_tapsolt_el_a_Fidesz_a_februari_frakcioulesre","timestamp":"2019. március. 21. 12:26","title":"14 milliót tapsolt el a Fidesz a februári frakcióülésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bcab54e-6e60-47d6-9403-1a97e07491ed","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Handó Tünde tetszése szerint élhet, akár vissza is a bírói pályázatok eredménytelenné nyilvánításával, a Győri Törvényszék mai végzése szerint ugyanis ezen döntéseit nem lehet megtámadni, ezek miatt nem lehet jogorvoslatot kérni.","shortLead":"Handó Tünde tetszése szerint élhet, akár vissza is a bírói pályázatok eredménytelenné nyilvánításával, a Győri...","id":"20190320_Hando_Tunde_erinthetetlen_perelheto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bcab54e-6e60-47d6-9403-1a97e07491ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ece53a9-76a7-40bb-99ac-23a389e9576a","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Hando_Tunde_erinthetetlen_perelheto","timestamp":"2019. március. 20. 16:15","title":"Handó Tünde érinthetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c183b244-838d-45f3-ae4c-d1cca9b14f81","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Mediterranea nevű olasz civilszervezet járműve 48 menekülttel a fedélzetén érkezett az olasz szigetre. ","shortLead":"A Mediterranea nevű olasz civilszervezet járműve 48 menekülttel a fedélzetén érkezett az olasz szigetre. ","id":"20190319_Engedely_nelkul_kotott_ki_Lampedusan_egy_mentohajo_a_hatosagok_lefoglaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c183b244-838d-45f3-ae4c-d1cca9b14f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4052ef91-dcb8-42b8-a25c-18783c3c097f","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Engedely_nelkul_kotott_ki_Lampedusan_egy_mentohajo_a_hatosagok_lefoglaltak","timestamp":"2019. március. 19. 20:52","title":"Engedély nélkül kötött ki Lampedusán egy mentőhajó, a hatóságok lefoglalták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646a5fbb-0524-4387-8b52-d97e1d8a9b48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áll a bál. Egy füzet miatt.","shortLead":"Áll a bál. Egy füzet miatt.","id":"20190320_Tagadja_a_somlovasarhelyi_plebanos_hogy_megutott_volna_egy_tanarnot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=646a5fbb-0524-4387-8b52-d97e1d8a9b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69640511-f771-4691-b5bc-5303ab897b5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Tagadja_a_somlovasarhelyi_plebanos_hogy_megutott_volna_egy_tanarnot","timestamp":"2019. március. 20. 20:45","title":"Tagadja a somlóvásárhelyi plébános, hogy megütött volna egy tanárnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b9868a9-6f8a-4b2a-b8c8-4ac378b14746","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A franciaországi Anènes-le-Vieux-től származó Lazareth LMV 496 hoverbike a repülés mellett, közlekedhet sima motorkerékpárként is.","shortLead":"A franciaországi Anènes-le-Vieux-től származó Lazareth LMV 496 hoverbike a repülés mellett, közlekedhet sima...","id":"20190319_Lazareth_LMV_496_repulomotor_hoverbike","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b9868a9-6f8a-4b2a-b8c8-4ac378b14746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48784a93-2887-4cd9-bb78-44cd595ac32e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190319_Lazareth_LMV_496_repulomotor_hoverbike","timestamp":"2019. március. 20. 10:23","title":"Videó: teszten már felszállt a franciák repülő motorkerékpárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d7a864-4862-4ecc-9858-4c73edfd0343","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába érkeztek már meg az első 5G-képes készülékek, a használatukra egy ideig még várni kell. És érdemes is lesz várni, mert nemrég három biztonsági rést is találtak az 5G-s kommunikációban.","shortLead":"Hiába érkeztek már meg az első 5G-képes készülékek, a használatukra egy ideig még várni kell. És érdemes is lesz várni...","id":"20190321_kiberbiztonsag_adatok_vedelme_5g_torpedo_piecer_imsi_cracking","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51d7a864-4862-4ecc-9858-4c73edfd0343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13de868-47d0-4330-8545-ab3234159222","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_kiberbiztonsag_adatok_vedelme_5g_torpedo_piecer_imsi_cracking","timestamp":"2019. március. 21. 09:03","title":"Könnyen lehallgathatók lesznek a mobilok? Három nagy hibát is találtak az 5G-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]