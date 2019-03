Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4826ad92-adbf-433b-af40-511c947e70bb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két gyanúsítottal szemben ejtették a vádat.","shortLead":"Két gyanúsítottal szemben ejtették a vádat.","id":"20190319_Elengedtek_az_utrechti_lovoldozes_ket_gyanusitottjat_mar_csak_az_elkovetot_tartjak_fogva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4826ad92-adbf-433b-af40-511c947e70bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d95a0b-43e9-4221-975b-767064adb7bb","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Elengedtek_az_utrechti_lovoldozes_ket_gyanusitottjat_mar_csak_az_elkovetot_tartjak_fogva","timestamp":"2019. március. 19. 10:48","title":"Elengedték az utrechti lövöldözés két gyanúsítottját, már csak az elkövetőt tartják fogva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nyílt levelet írt kilenc tagszervezete a Magyar Teniszszövetségnek, amelyben rendesen megszórják kérdésekkel annak vezetőit.","shortLead":"Nyílt levelet írt kilenc tagszervezete a Magyar Teniszszövetségnek, amelyben rendesen megszórják kérdésekkel annak...","id":"20190319_magyar_teniszszovetseg_nyilt_level_kerdesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b93cc3-e974-4f5d-9b4a-9151ed304a52","keywords":null,"link":"/sport/20190319_magyar_teniszszovetseg_nyilt_level_kerdesek","timestamp":"2019. március. 19. 11:29","title":"Kemény kérdéseket szegeztek a teniszszövetségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc5f9549-de79-4964-9fb8-80c8f0d646e0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A régi, több évtizedes keresetekkel nem lehet eredeti összegükben számolni, hiszen azok nominálisan irreálisan alacsonyak. A valorizációs táblázatból kiderül, mennyit érne ma az a pénz, amit korábban bérként kapott a munkavállaló.\r

","shortLead":"A régi, több évtizedes keresetekkel nem lehet eredeti összegükben számolni, hiszen azok nominálisan irreálisan...","id":"20190319_Kiderult_mennyivel_kell_felszorozni_a_kereseteket_az_idei_nyugdijszamitashoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc5f9549-de79-4964-9fb8-80c8f0d646e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960449ec-f2e5-4fc6-98c0-4bbfd0d35d29","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190319_Kiderult_mennyivel_kell_felszorozni_a_kereseteket_az_idei_nyugdijszamitashoz","timestamp":"2019. március. 19. 13:59","title":"Kiderült, mennyivel kell felszorozni a kereseteket az idei nyugdíjszámításhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577df7d9-bc64-479d-aac6-a8c5d5cf9723","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha azt érzékeli a Volvo sofőrbiztonsági rendszere, hogy valami nincs rendben a jármű vezetőjével, automatikusan lassíthatja, és akár le is parkolhatja az autót.","shortLead":"Ha azt érzékeli a Volvo sofőrbiztonsági rendszere, hogy valami nincs rendben a jármű vezetőjével, automatikusan...","id":"20190321_volvo_ittas_vezetes_sofor_onvezeto_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=577df7d9-bc64-479d-aac6-a8c5d5cf9723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cce811f-fd72-4df4-87bb-b753204b54ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190321_volvo_ittas_vezetes_sofor_onvezeto_auto","timestamp":"2019. március. 21. 09:51","title":"Így kontrollálja majd a piás sofőröket a Volvo – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bcab54e-6e60-47d6-9403-1a97e07491ed","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Handó Tünde tetszése szerint élhet, akár vissza is a bírói pályázatok eredménytelenné nyilvánításával, a Győri Törvényszék mai végzése szerint ugyanis ezen döntéseit nem lehet megtámadni, ezek miatt nem lehet jogorvoslatot kérni.","shortLead":"Handó Tünde tetszése szerint élhet, akár vissza is a bírói pályázatok eredménytelenné nyilvánításával, a Győri...","id":"20190320_Hando_Tunde_erinthetetlen_perelheto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bcab54e-6e60-47d6-9403-1a97e07491ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ece53a9-76a7-40bb-99ac-23a389e9576a","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Hando_Tunde_erinthetetlen_perelheto","timestamp":"2019. március. 20. 16:15","title":"Handó Tünde érinthetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b17686f-79d5-4d6b-ba0c-323765bf87a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Visszatér a Netflix sikersorozata.","shortLead":"Visszatér a Netflix sikersorozata.","id":"20190320_Stranger_Things_3_A_gyerekek_megnottek_de_a_szornyek_maradnak__elozetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b17686f-79d5-4d6b-ba0c-323765bf87a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c450b65-7874-4088-9f71-7f8d54b624db","keywords":null,"link":"/kultura/20190320_Stranger_Things_3_A_gyerekek_megnottek_de_a_szornyek_maradnak__elozetes","timestamp":"2019. március. 20. 15:51","title":"Stranger Things 3.: A gyerekek megnőttek, de a szörnyek maradnak – előzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934bd14a-a6c0-47db-a71b-927ada71d75f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kezdődik a csillagászati tavasz.","shortLead":"Kezdődik a csillagászati tavasz.","id":"20190320_Matol_egyre_hosszabbak_a_nappalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=934bd14a-a6c0-47db-a71b-927ada71d75f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337cc8a1-d4e2-40ef-a355-bc2cc49d30db","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_Matol_egyre_hosszabbak_a_nappalok","timestamp":"2019. március. 20. 20:59","title":"Mától hosszabbak a nappalok az éjszakánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt hitte, egészségesebb lesz tőle, ezért 20 féle gyümölcsből készült \"koktélt\" fecskendezett be magába egy kínai nő. Csakhogy egész mást ért el vele.","shortLead":"Azt hitte, egészségesebb lesz tőle, ezért 20 féle gyümölcsből készült \"koktélt\" fecskendezett be magába egy kínai nő...","id":"20190319_gyumolcsle_injekcio_intravenas_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c00b9de-bc21-44e3-978f-1738a97210da","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_gyumolcsle_injekcio_intravenas_kina","timestamp":"2019. március. 19. 19:03","title":"Kis híján meghalt a kínai nő, aki intravénásan adott be magának gyümölcslevet, hogy egészségesebb legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]