[{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A költözésről már régóta lehetett tudni, pénteken hivatalosan is bejelentették, ősszel nyílik a kampusz.","shortLead":"A költözésről már régóta lehetett tudni, pénteken hivatalosan is bejelentették, ősszel nyílik a kampusz.","id":"20190322_Penteken_megnyilik_a_CEU_becsi_kampusza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b722e50-8315-4e12-92db-46e25fef7b03","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Penteken_megnyilik_a_CEU_becsi_kampusza","timestamp":"2019. március. 22. 13:43","title":"Hivatalos: Bécsben nyit kampuszt a CEU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee1844bc-56e2-4fc1-b2d5-0c845ecb8a47","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A határozattervezet szerint június 30. helyett május 22-ig kapnának időt a britek, de csak akkor, ha az alsóház elfogadja a megállapodást. ","shortLead":"A határozattervezet szerint június 30. helyett május 22-ig kapnának időt a britek, de csak akkor, ha az alsóház...","id":"20190321_Csak_az_EPvalasztasokig_adna_halasztast_a_briteknek_Brusszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee1844bc-56e2-4fc1-b2d5-0c845ecb8a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c230701f-2c83-4f4e-8757-c3a14ae6ba95","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_Csak_az_EPvalasztasokig_adna_halasztast_a_briteknek_Brusszel","timestamp":"2019. március. 21. 18:16","title":"Csak az EP-választásokig adna halasztást a Brexitre az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea32cd06-476b-4adc-b943-70eae4fd9456","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Holttestek százai kerülhetnek elő a hótakaró alól.","shortLead":"Holttestek százai kerülhetnek elő a hótakaró alól.","id":"20190321_Dermeszto_latvanyra_keszulnek_az_olvado_Himalajan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea32cd06-476b-4adc-b943-70eae4fd9456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a86a8a-bc7e-471c-aefe-99b9346cb2f9","keywords":null,"link":"/elet/20190321_Dermeszto_latvanyra_keszulnek_az_olvado_Himalajan","timestamp":"2019. március. 21. 17:25","title":"Dermesztő látványra készülnek az olvadó Himaláján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az intézmény mostanra 2 milliárd 249 milliós mínuszba került.","shortLead":"Az intézmény mostanra 2 milliárd 249 milliós mínuszba került.","id":"20190322_442_millio_forint_adossagot_termel_napi_szinten_a_Honvedkorhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c6a4d4-94d2-4f30-bfe4-6bc7f65906ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190322_442_millio_forint_adossagot_termel_napi_szinten_a_Honvedkorhaz","timestamp":"2019. március. 22. 14:52","title":"44,2 millió forint adósságot termel napi szinten a Honvédkórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aa6490-5353-4983-8db7-d3fb0f447846","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb káprázatos fotót küldött haza a Jupiternél dolgozó Juno űrszonda, amely most egy másik szögből kapta le a bolygón dúló viharokat.","shortLead":"Újabb káprázatos fotót küldött haza a Jupiternél dolgozó Juno űrszonda, amely most egy másik szögből kapta le a bolygón...","id":"20190322_jupiter_vihar_juno_urszonda_nasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3aa6490-5353-4983-8db7-d3fb0f447846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85db5acb-f7d5-4096-82c4-045a75cf33c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_jupiter_vihar_juno_urszonda_nasa","timestamp":"2019. március. 22. 20:33","title":"Bámulatos fotó készült a Jupiteren tomboló viharokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem bíznak a gépben, nem akarnak vele utazni.","shortLead":"Nem bíznak a gépben, nem akarnak vele utazni.","id":"20190322_Bukott_a_Boeing_egy_49_gepes_rendelest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cda6686-3fe3-42be-80cb-120528222936","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190322_Bukott_a_Boeing_egy_49_gepes_rendelest","timestamp":"2019. március. 22. 09:32","title":"Bukott a Boeing egy 49 gépes rendelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba09f90-f10d-4dad-b76f-e5e196f621c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Emilia Clarke túlélt két olyan agyi aneurizmát is, amibe a betegek egyharmada belehal.","shortLead":"Emilia Clarke túlélt két olyan agyi aneurizmát is, amibe a betegek egyharmada belehal.","id":"20190322_Ket_sztrokja_is_volt_a_Tronok_harca_sztarjanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aba09f90-f10d-4dad-b76f-e5e196f621c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cbb2fd0-3784-4105-8cbe-d9cc77c259b3","keywords":null,"link":"/elet/20190322_Ket_sztrokja_is_volt_a_Tronok_harca_sztarjanak","timestamp":"2019. március. 22. 09:18","title":"Két sztrókja is volt a Trónok harca sztárjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70832112-9a29-4a69-97b6-cd0eb010277a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Oktatási Hivatal (OH) közzétette a Magyarországon működő felsőoktatási intézmények vizsgálatának 2019-es ütemtervét, de a budapesti Közép-európai Egyetem (CEU) valamiért nem szerepel a listán.

","shortLead":"Az Oktatási Hivatal (OH) közzétette a Magyarországon működő felsőoktatási intézmények vizsgálatának 2019-es ütemtervét...","id":"20190323_Nem_tervez_CEUvizsgalatot_az_Oktatasi_Hivatal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70832112-9a29-4a69-97b6-cd0eb010277a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969082cd-79d7-4d1e-a8ae-5e679f5349d1","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Nem_tervez_CEUvizsgalatot_az_Oktatasi_Hivatal","timestamp":"2019. március. 23. 11:32","title":"Nem tervez CEU-vizsgálatot az Oktatási Hivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]