Öt kis videó került fel a napokban a YouTube-ra, valamennyi egy-egy apró trükköt mutat be a legújabb generációs Apple okosórával kapcsolatban.

Nem elégszik meg az Apple azzal, hogy legújabb okosóra-modelljének, az Apple Watch Series 4-nek köszönhetően immár egyértelművé vált vezető szerepe a hordozható eszközök piacán, azt is szeretné, ha a felhasználók minél többet tudnának az okosóráról, annak kezeléséről. Talán ezért is tett fel néhány napja a YouTube-ra öt rövid kis „tutorialt”, amelyek mindegyike egy apró, ám fontos kezelési fogást mutat be.

Az elsőből például megtudható, hogyan lehet különböző célokat beállítani a futás során. Lehet választani a beltéri és szabadban végzett futás között, megadható, hogy mekkora táv lefutása a cél, de az is meghatározható, ha mondjuk valaki éppen 20 percet akar futni, mint ahogyan még az is beállítható célként, hogy mennyi kalóriát égessen el az óra viselője.

Könnyen visszanézhető az is, hogy egy adott napon milyen aktivitást végzett valaki. Ehhez az Apple Watch Acitvity appját kell segítségül hívni, majd a History opciót választva lehet megtalálni a választott napot: az óra elraktározza, hogy aznap éppen milyen fitnesztevékenység történt.

Van az úgy, hogy egy-egy céllal kapcsolatban meggondoljuk magunkat, például több vagy kevesebb kalóriát szeretnénk elégetni. Ennek a módosításnak sincs semmi akadálya, ezt is nyomon követhetjük az alábbi videón.

A következő videó arról tájékoztat, hogyan lehet az Apple okosóráján is használni a digitális asszisztenst, a Sirit. Elég a szájhoz közelíteni az órát, és elmondani mit kívánunk tőle. De másképp is elérhető a Siri: a Digital Crown lenyomása és nyomva tartása is előcsalogatja az asszisztenst.

Végül az utolsó videó azt mutatja meg, milyen egyszerű a szíjcsere az Apple Watch Series 4-nél: meg kell fordítani az órát, meg kell nyomni a kioldógombokat, leszedni a régi szíjat, majd becsúsztatni az újat.

