[{"available":true,"c_guid":"7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook új szabályzata kifejezetten tiltja, hogy a fehér felsőbbrendűség vagy más nacionalista eszmék terjedjenek az oldalon.","shortLead":"A Facebook új szabályzata kifejezetten tiltja, hogy a fehér felsőbbrendűség vagy más nacionalista eszmék terjedjenek...","id":"20190328_facebook_instagram_gyuloletbeszed_feher_felsobbrenduseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c0a147a-bf34-42e5-aa30-fdcadbbb079e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_facebook_instagram_gyuloletbeszed_feher_felsobbrenduseg","timestamp":"2019. március. 28. 09:33","title":"Bekeményít a Facebook és az Instagram, csírájában fojtják el a gyűlöletbeszédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c08340b-c1ac-4090-afac-9e123210e024","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az északi szakasz rekonstrukcióját 2017 novemberében kezdték meg.","shortLead":"Az északi szakasz rekonstrukcióját 2017 novemberében kezdték meg.","id":"20190328_3as_metro_felujutas_eszaki_szakasz_atadas_tarlos_istvan_fopolgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c08340b-c1ac-4090-afac-9e123210e024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ebcbe6-e2ea-44ea-872a-e131ba5e6ba6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190328_3as_metro_felujutas_eszaki_szakasz_atadas_tarlos_istvan_fopolgarmester","timestamp":"2019. március. 28. 09:56","title":"Kiderült, mikor adják át a 3-as metró felújított szakaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a45ab53-57cd-48c5-af3e-a2fa138c7b8f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Egy évvel a rajt előtt, június 12-én kezdődik a 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság jegyigénylési folyamata.","shortLead":"Egy évvel a rajt előtt, június 12-én kezdődik a 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság jegyigénylési folyamata.","id":"20190327_foci_europa_bajnoksag_jegyigenyles_puskas_ferenc_stadion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a45ab53-57cd-48c5-af3e-a2fa138c7b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"205b4e88-f052-4ea4-8eed-d0c606a4966e","keywords":null,"link":"/sport/20190327_foci_europa_bajnoksag_jegyigenyles_puskas_ferenc_stadion","timestamp":"2019. március. 27. 19:19","title":"Foci-Eb: megvan, mikortól lehet jegyet igényelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ec9817-4804-4067-b94f-fbe97df6f468","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"18 versenyző alkotja majd a mezőnyét az abszolút újdonságnak számító formulaautós sorozatnak. Keszthelyi Vivien is bekerülhet hamarosan a pilóták közé.","shortLead":"18 versenyző alkotja majd a mezőnyét az abszolút újdonságnak számító formulaautós sorozatnak. Keszthelyi Vivien is...","id":"20190328_forma_1_noi_keszthelyi_vivien","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9ec9817-4804-4067-b94f-fbe97df6f468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aaefeae-614c-4c6e-afc4-069aef15fcf6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190328_forma_1_noi_keszthelyi_vivien","timestamp":"2019. március. 28. 15:40","title":"Jön a női Forma–1: egy magyar lány is indulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf8af6c-08e0-41d6-9cfb-5d076d897656","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Negyven nap elzárás volt a lopás büntetése.","shortLead":"Negyven nap elzárás volt a lopás büntetése.","id":"20190328_Biciklivel_ellopott_egy_magaslest_hogy_hazat_epitsen_belole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bf8af6c-08e0-41d6-9cfb-5d076d897656&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1207ec45-f10e-4130-aa84-3964bcdffac7","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Biciklivel_ellopott_egy_magaslest_hogy_hazat_epitsen_belole","timestamp":"2019. március. 28. 19:41","title":"Biciklivel ellopott több magaslest, hogy házat építsen belőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d073711-b429-418c-b0b6-581de35c30ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És azt is beismerte, ez kínos neki, hiszen a mutyi egyik résztvevőjével pártja politikai szövetségben áll. Valamint azt is, hogy ebben az ügyben meg van kötve a keze.\r

\r

","shortLead":"És azt is beismerte, ez kínos neki, hiszen a mutyi egyik résztvevőjével pártja politikai szövetségben áll. Valamint azt...","id":"20190327_Karacsony_Gergely_beismerte_ketparti_parkolasi_mutyi_megy_Zugloban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d073711-b429-418c-b0b6-581de35c30ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95021d64-ba2a-4a03-a9c4-e3c8464010b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Karacsony_Gergely_beismerte_ketparti_parkolasi_mutyi_megy_Zugloban","timestamp":"2019. március. 27. 08:57","title":"Karácsony Gergely beismerte, kétpárti parkolási mutyi megy Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc0fe1d0-799e-4317-b869-45e1d9dd0d27","c_author":"Kabos Eszter - Sándor András","category":"tudomany","description":"Miért elkerülhetetlen, hogy mind az EU, mind Magyarország enyhítsen a jelenlegi törvényi szabályozásokon? – teszik fel a kérdést a Beszélgetések a jövőről esszépályázatán nyertes kutatók.","shortLead":"Miért elkerülhetetlen, hogy mind az EU, mind Magyarország enyhítsen a jelenlegi törvényi szabályozásokon? – teszik fel...","id":"20190327_Gentechnologia__palyazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc0fe1d0-799e-4317-b869-45e1d9dd0d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fff5b1b-b5a7-4e45-9af0-77193639ca7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_Gentechnologia__palyazat","timestamp":"2019. március. 27. 15:00","title":"Meddig félünk még a géntechnológiától?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe3de227-c49c-44dd-80a9-4c0e8257ad86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feljelentette Pócs János fideszes képviselőt közösség elleni erőszak és személyi szabadság megsértése miatt Csányi Tamás, a Jobbik országgyűlési képviselője.","shortLead":"Feljelentette Pócs János fideszes képviselőt közösség elleni erőszak és személyi szabadság megsértése miatt Csányi...","id":"20190328_Feljelentette_egy_jobbikos_Pocs_Janost_a_kazanos_video_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe3de227-c49c-44dd-80a9-4c0e8257ad86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fed22b67-70aa-4af3-a66c-8daec5f9d64a","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Feljelentette_egy_jobbikos_Pocs_Janost_a_kazanos_video_miatt","timestamp":"2019. március. 28. 12:24","title":"Feljelentette egy jobbikos Pócs Jánost a kazános videó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]