Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ebd51c8-400b-4fa2-88c3-8773fb00df99","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"enesacegem","description":"Lassan javul a helyzet az élelmiszer-biztonságban, ahogy egyre többen félnek az ellenőrzésektől.","shortLead":"Lassan javul a helyzet az élelmiszer-biztonságban, ahogy egyre többen félnek az ellenőrzésektől.","id":"20190329_Nebih_Sokan_probalnak_lejart_etelt_ratukmalni_a_vasarlokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ebd51c8-400b-4fa2-88c3-8773fb00df99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8863e5-08ad-40cc-9ba9-bc0b1ccbeb4f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190329_Nebih_Sokan_probalnak_lejart_etelt_ratukmalni_a_vasarlokra","timestamp":"2019. március. 29. 11:00","title":"Nébih: Sokan próbálnak lejárt ételt rátukmálni a vásárlókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ad0adc-b05b-48f3-85d0-0acd09bdfeb6","c_author":"Földvári Zsuzsa, Gergely Márton","category":"itthon","description":"Nem az önfelfüggesztés volt az egyetlen kommunikációs szaltó a magyar miniszterelnöktől az elmúlt hetekben. Amikor ugyanis Orbán Viktor osztrák forgatókönyvnek nevezte a Fidesz általa is megszavazott néppárti kiközösítését, felfedte a benne élő Haidert. Ha visszatekintünk a 19 évvel ezelőtti osztrák polémiára, akkor derül ki, mennyire tarthatatlan a miniszterelnöki párhuzam.","shortLead":"Nem az önfelfüggesztés volt az egyetlen kommunikációs szaltó a magyar miniszterelnöktől az elmúlt hetekben. Amikor...","id":"201913__nepparti_tagsag__harom_bolcsek__osztrak_pelda__a_benne_elo_haider","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1ad0adc-b05b-48f3-85d0-0acd09bdfeb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7751bcda-207c-4a99-b511-47914df21b6a","keywords":null,"link":"/itthon/201913__nepparti_tagsag__harom_bolcsek__osztrak_pelda__a_benne_elo_haider","timestamp":"2019. március. 30. 10:00","title":"Orbán Viktor bemutatta a világnak a benne élő Jörg Haidert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb54c841-11fb-4afb-bd74-4b27c9ac3d46","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Boltot nyit jövő héten Szegeden az a sajtüzem, amelyet egy diplomás közmunkás igazgatott kezdetben. ","shortLead":"Boltot nyit jövő héten Szegeden az a sajtüzem, amelyet egy diplomás közmunkás igazgatott kezdetben. ","id":"20190330_Kilohet_a_viharsarki_zsakfalu_sajtuzeme_amit_kozmunkasok_inditottak_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb54c841-11fb-4afb-bd74-4b27c9ac3d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ef4ead-1667-4656-bf6a-924967b2a531","keywords":null,"link":"/kkv/20190330_Kilohet_a_viharsarki_zsakfalu_sajtuzeme_amit_kozmunkasok_inditottak_el","timestamp":"2019. március. 30. 11:48","title":"Kilőhet a viharsarki zsákfalu sajtüzeme, amit közmunkások indítottak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"153f9e92-2842-4f5d-af6e-3182ec7dd2ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A \"kicsi a bors, de erős\" kategóriás divatterepjáró magas építése ellenére is igen komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","shortLead":"A \"kicsi a bors, de erős\" kategóriás divatterepjáró magas építése ellenére is igen komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","id":"20190329_itthon_129_millio_forinttol_indul_a_300_loeros_apro_audi_sq2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=153f9e92-2842-4f5d-af6e-3182ec7dd2ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61d17a10-e1e9-49ca-97d2-bf630de99889","keywords":null,"link":"/cegauto/20190329_itthon_129_millio_forinttol_indul_a_300_loeros_apro_audi_sq2","timestamp":"2019. március. 29. 16:11","title":"Itthon 12,9 millió forinttól indul a 300 lóerős apró Audi SQ2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42524c4b-1867-4bd5-91d8-46ae0892ce2d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Melyek azok a motivációk, amelyek mentén döntünk egy párkapcsolatban, sőt egy párkapcsolatról? Milyen tényezők határozzák meg viselkedésünket, netán másmilyen a férfi és a nő agya? Az evolúció – közelebbről az evolúciós pszichológia – sok mindenre választ ad. ","shortLead":"Melyek azok a motivációk, amelyek mentén döntünk egy párkapcsolatban, sőt egy párkapcsolatról? Milyen tényezők...","id":"20190328_Mitol_masok_a_ferfi_es_a_no_mozgatorugoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42524c4b-1867-4bd5-91d8-46ae0892ce2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b83ac0-3df8-4c3f-bf69-20553c2bfbee","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190328_Mitol_masok_a_ferfi_es_a_no_mozgatorugoi","timestamp":"2019. március. 28. 17:30","title":"Mitől mások a férfi és a nő mozgatórugói?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset a Weiss Manfréd út és a Teller Ede út kereszteződésénél történt.\r

\r

","shortLead":"A baleset a Weiss Manfréd út és a Teller Ede út kereszteződésénél történt.\r

\r

","id":"20190328_Halalra_gazoltak_egy_gyalogost_Csepelen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2048114d-d047-470c-a86d-bc9a32d5dd83","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Halalra_gazoltak_egy_gyalogost_Csepelen","timestamp":"2019. március. 28. 21:45","title":"Halálra gázoltak egy gyalogost Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba9b4744-4db2-4368-b842-bc2a550501bc","c_author":"Kovács Gábor","category":"enesacegem","description":"Egy szlovák cég is indult azon a közbeszerzésen, amin Mészáros Lőrinc informatikai érdekeltsége megnyerte a dohánykövetési rendszer 4 milliárdos szerződését, de ajánlatát 35 másodperces késés miatt érvénytelenné nyilvánították. A Közbeszerzési Hatóság szerint a másodpercek is számítanak, nem csak a percek.","shortLead":"Egy szlovák cég is indult azon a közbeszerzésen, amin Mészáros Lőrinc informatikai érdekeltsége megnyerte...","id":"20190329_Meszaros_Lorinc_35_masodperccel_uszta_meg_a_nemzetkozi_versenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba9b4744-4db2-4368-b842-bc2a550501bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e5e7e3-ffdb-4969-aa5b-7e0a9c8ca2b4","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190329_Meszaros_Lorinc_35_masodperccel_uszta_meg_a_nemzetkozi_versenyt","timestamp":"2019. március. 29. 11:34","title":"Mészáros Lőrinc 35 másodperccel úszta meg a nemzetközi versenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Körözi a rendőrség a politikai aktivistát. ","shortLead":"Körözi a rendőrség a politikai aktivistát. ","id":"20190329_Elfogatoparancs_Gulyas_Marton_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ded8a2d-5d60-4848-ac7d-5d7f3555d9f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190329_Elfogatoparancs_Gulyas_Marton_rendorseg","timestamp":"2019. március. 29. 19:00","title":"Elfogatóparancsot adtak ki Gulyás Márton ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]